Pourquoi la Russie envahit-elle l’Ukraine ? Que souhaitez-vous savoir

La Russie a lancé une attaque en Ukraine le jeudi 24 février, avec des missiles et des frappes aériennes sur plusieurs villes, ont déclaré des responsables ukrainiens.

Des responsables de la capitale Kiev ont déclaré que des dizaines de soldats et de civils avaient déjà été tués dans l’attaque ordonnée par le président russe Vladimir Poutine.

L’offensive, qui a commencé quelques minutes seulement après un discours télévisé de Poutine dans la nuit, a plongé l’Europe dans l’une de ses crises de sécurité les plus graves depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Poutine a déclaré dans son discours qu’il donnait son feu vert à une action militaire en Ukraine et que toute nation qui tenterait d’intervenir ferait face à une réponse de la Russie « si sévère qu’aucune nation étrangère ne l’a jamais vécue auparavant ».

Une femme blessée se tient devant un hôpital après le bombardement de la ville de Chuguiv, dans l’est de l’Ukraine, jeudi, alors que les forces armées russes tentent d’envahir l’Ukraine depuis plusieurs directions. Aris Messinis / AFP via Getty Images

« Nous sommes attaqués du sud, du nord, de l’est et des airs », a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dans un discours diffusé jeudi matin. « Nous donnons des armes et nous continuerons à le faire à tous ceux qui en feront la demande afin de protéger notre souveraineté. Notre avenir dépend de chaque citoyen.

Pourquoi la Russie a-t-elle envahi l’Ukraine ?

Poutine a déclaré lundi dans un discours qu’il défendait les régions russophones d’Ukraine, en particulier les républiques autoproclamées de Louhansk et de Donetsk, qui ont rompu le contrôle du gouvernement ukrainien en 2014.

Il a qualifié l’attaque d’opération de « maintien de la paix » et a déclaré que l’Ukraine tentait de soumettre les russophones à un « génocide » en tentant de reprendre par la force les régions sécessionnistes. Aucune preuve de cela n’a été trouvée et les responsables ukrainiens ont nié tout effort militaire pour récupérer le territoire.

Le président russe a déclaré mercredi dans son discours qu’il avait ordonné l’action militaire pour « démilitariser » l’Ukraine, une démocratie souveraine qui borde la Russie, en raison des perspectives d’adhésion de l’Ukraine à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, qu’il considère comme « un acte hostile ».

Poutine a déclaré que l’Ukraine, qui faisait partie de l’Union soviétique avant son effondrement en 1991, a été « créée en totalité par la Russie – bolchevique, la Russie communiste pour être précis ». Il estime que c’est un pays illégitime qui devrait être sous la sphère de Moscou car les deux font partie d’un tout inséparable.

Les responsables américains ont averti pendant des mois que le gouvernement russe tentait de fabriquer un prétexte pour attaquer l’Ukraine.

« La Russie est seule responsable de la mort et de la destruction que cette attaque entraînera, et les États-Unis et leurs alliés et partenaires répondront de manière unie et décisive », a déclaré mercredi le président Joe Biden dans un communiqué. « Le monde tiendra la Russie responsable. »

Que se passe-t-il en Ukraine ?

Des responsables ukrainiens ont déclaré jeudi que les forces russes avaient attaqué avec des missiles, des frappes aériennes et des forces terrestres dans des villes à travers le pays.

Des explosions ont été vues et entendues dans plusieurs villes, selon des journalistes de NBC News sur le terrain. Des responsables de la capitale nationale, Kiev, ont signalé des missiles visant des centres de contrôle militaire dans la ville.

Une femme tient son bébé dans un bus alors qu’ils quittent Kiev, en Ukraine, jeudi. Emilio Morenatti / AP

« La Russie a traîtreusement attaqué notre État le matin, comme l’a fait l’Allemagne nazie dans les années #2WW », Zelenskyy tweeté Jeudi. « A partir d’aujourd’hui, nos pays sont sur des côtés différents de l’histoire du monde. (La Russie) s’est engagée sur la voie du mal, mais (l’Ukraine) se défend et n’abandonnera pas sa liberté, quoi qu’en pense Moscou. »

Dans un tweeterZelenskyy a également qualifié la saisie par les forces russes de la centrale nucléaire de Tchernobyl près de la frontière de la Biélorussie de « déclaration de guerre contre toute l’Europe ».

Des responsables ukrainiens ont également signalé la mort de 40 soldats, un obus russe frappant un hôpital dans la région de Donetsk, un attentat à la bombe dans la région sud d’Odessa et des combats à Hostomel, près de Kiev, selon NBC News.

NBC News n’a pas été immédiatement en mesure de confirmer les rapports du gouvernement sur les pertes, les batailles et les mouvements de troupes.

Plusieurs parents ukrainiens ont déclaré AUJOURD’HUI qu’ils avaient pris l’habitude d’envoyer leurs enfants à l’école en portant des autocollants indiquant leurs groupes sanguins et leur indiquant ce qu’il fallait faire en cas d’urgence. Avant l’attaque de jeudi, certaines écoles menaient des exercices similaires aux exercices de tir de masse aux États-Unis pour préparer les enfants.

Les enfants de certaines parties de Kiev ont reçu l’ordre de fuir vers des stations de métro qui serviraient également d’abris anti-bombes, a déclaré un père de la ville à 45secondes.fr Parents.

Une évaluation des services de renseignement américains au début du mois a estimé que 50 000 civils pourraient être tués ou blessés lors d’une invasion russe à grande échelle de l’Ukraine.

Quelle est la réponse des États-Unis et de l’Europe de l’Ouest ?

Biden a condamné les attaques et a promis des sanctions « sévères » visant à nuire à l’économie russe en réponse aux actions de Poutine.

Il a annoncé jeudi une nouvelle série de sanctions sur les exportations russes vers les États-Unis, affirmant dans un discours télévisé que « Poutine a choisi cette guerre » et que « lui et son pays en supporteront les conséquences ».

Biden avait précédemment annoncé des sanctions contre deux grandes banques russes le 22 février et d’autres mesures pour couper le financement occidental à la Russie. Il a déclaré que les sanctions de jeudi visaient également les institutions financières russes.

La présidente de la Commission de l’Union européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré jeudi que l’UE « gelera les avoirs russes dans l’Union européenne et empêchera l’accès des banques russes aux marchés financiers européens ».

Le Canadien Justin Trudeau, l’Allemand Olaf Scholz, le Français Emmanuel Macron et le Britannique Boris Johnson ont également publié des déclarations condamnant l’attaque.

« L’objectif du Kremlin est de rétablir sa sphère d’influence, de déchirer les règles mondiales qui nous ont tous protégés pendant des décennies et de renverser les valeurs qui nous sont chères », a déclaré jeudi le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg. « La paix sur notre continent a été brisée. »

Scholz a déclaré lors d’une conférence de presse à Berlin le 22 février qu’il avait suspendu la certification du gazoduc Nord Stream 2 qui acheminerait du gaz naturel de Russie vers l’Europe en punition des actions de Poutine. L’Allemagne dépend de la Russie pour environ un tiers de son gaz naturel.

« Ce sont des heures difficiles pour l’Europe et près de 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous pourrions voir une nouvelle guerre en Europe de l’Est », a déclaré Scholz lors de la conférence de presse.

Certains membres de l’OTAN fournissent également du matériel militaire et des armes à l’Ukraine, mais l’OTAN ne les fournissait pas directement en tant qu’organisation jeudi, selon NBC News.

Comment les États-Unis pourraient-ils être affectés par l’invasion ?

L’attaque pourrait potentiellement faire grimper les prix de l’essence alors que les États-Unis subissent le taux d’inflation le plus élevé en 40 ans.

Les prix du pétrole ont bondi de plus de 5% jeudi après l’annonce de l’invasion russe. Les contrats à terme sur le brut américain ont bondi pour se négocier à 96,92 € le baril, avec des prix du gaz naturel en hausse de 5,4 %.

Alors que la Russie était le troisième fournisseur de pétrole par pays aux États-Unis derrière le Canada et le Mexique en 2020, selon l’Energy Information Administration des États-Unis, elle représentait 7 % des importations brutes de pétrole, contre 52 % pour le Canada. Pourtant, une hausse des prix mondiaux due aux pénuries causées par l’invasion pourrait potentiellement entraîner une hausse des prix à la pompe aux États-Unis.

Si les États-Unis choisissent d’imposer des sanctions sévères impliquant l’achat de pétrole ou de gaz naturel russe, cela pourrait également faire grimper le prix.

« Vont-ils sanctionner le pétrole ou le gaz russe ? Parce que cela signifierait une douleur importante même pour les consommateurs américains », a déclaré Ellen Wald, présidente de Transversal Consulting, à « Street Signs Asia », selon CNBC. « Les États-Unis importent du pétrole russe. En fait, il y a du pétrole qui se dirige vers les États-Unis au moment où nous parlons. »

Goldman Sachs a déclaré mercredi dans un rapport que l’impact sur les prix de l’énergie ne devrait pas être significatif.

« Alors que l’Europe importe une grande partie de sa consommation de gaz naturel de Russie, les États-Unis sont un exportateur net de gaz naturel et tout effet d’entraînement sur les prix du gaz américain devrait être modeste », ont déclaré les analystes dans le rapport.

Le marché boursier a été secoué jeudi par la nouvelle de l’invasion mais s’est redressé en fin de journée, avec le S&P 500 en hausse de 1,5% et le Dow Jones Industrial Average en hausse de 0,28%.

Quelle est l’histoire de l’Ukraine avec la Russie ?

Le territoire ukrainien était contrôlé par l’Empire russe et l’Autriche-Hongrie au XIXe siècle avant que le peuple n’affirme son indépendance et ne devienne la République populaire ukrainienne en 1917.

L’Ukraine est ensuite devenue une partie de l’Union soviétique en 1922 et n’a retrouvé son indépendance qu’à la fin de la guerre froide et à la chute de l’Union soviétique en 1991. Les Ukrainiens ont voté massivement pour devenir une nation indépendante.

Le leader pro-démocratie Viktor Yuschenko a été élu président lors d’un troisième tour de scrutin en 2004 après ce qui est devenu connu sous le nom de Révolution orange. Des manifestations de masse ont eu lieu après des accusations de trucage électoral lorsqu’un candidat soutenu par Poutine, Viktor Ianoukovitch, a initialement battu Iouchtchenko.

Ianoukovitch a finalement été élu président en 2010, mais s’est enfui en Russie en 2014 à la suite de manifestations, entraînant l’installation d’un gouvernement intérimaire. Poutine a déclaré le nouveau gouvernement illégal et a ensuite envoyé des troupes pour prendre le contrôle de la péninsule de Crimée en Ukraine, qui a finalement été annexée par la Russie.

Des violences ont également éclaté cette année-là dans le Donbass, une région de l’est de l’Ukraine. Les combats se sont poursuivis à ce jour dans la région après que des séparatistes soutenus par la Russie ont pris d’assaut des bâtiments gouvernementaux à Donetsk et Louhansk en 2014. La Russie a également régulièrement lancé des cyberattaques en Ukraine, notamment un piratage du réseau électrique en 2015 qui a provoqué des pannes généralisées.

Plus de 14 000 personnes sont mortes dans les combats entre l’Ukraine et la Russie depuis 2014, selon les Nations Unies.