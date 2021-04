Pourquoi la robe de mariée de Kate Middleton est toujours aussi emblématique 10 ans plus tard

Au cours des 10 dernières années depuis que l’ancienne Kate Middleton est officiellement devenue la duchesse de Cambridge, elle a offert de nombreux moments de mode mémorables, mais aucun n’est aussi glamour ou ne capture son essence aussi parfaitement que la superbe robe et les accessoires qu’elle portait le jour de son mariage avec Prince. William.

« L’ensemble du look (était) simple élégance, » E! La correspondante de style Zanna Roberts Rassi a déclaré AUJOURD’HUI. « Il y avait juste la bonne quantité de drame sans être ostentatoire. … C’est un équilibre si délicat à trouver, et la seule façon de le faire est d’être authentiquement vous-même. C’est qui elle est. »

En rapport

Les observateurs royaux se souviendront de la silhouette discrète de la robe Alexander McQueen – sans gradins ni drapés, comme l’a souligné Rassi – ses manches en dentelle élaborées et le long train que la sœur de Kate, Pippa, portait alors qu’ils marchaient dans l’abbaye de Westminster à Londres avant que le couple n’échange ses vœux. le 29 avril 2011.

Mais il y a certains détails dans chaque aspect de la tenue que vous avez peut-être manqués.

Digne d’une princesse

Dès le premier coup d’œil, la robe, conçue par Sarah Burton pour Alexander McQueen, ressemble exactement à ce qu’une princesse des temps modernes devrait porter. C’est féminin, grâce à la dentelle qui recouvre les manches et le corsage, la taille étroite et la jupe ample, mais c’est aussi discret et « parfaitement approprié » pour l’occasion, a déclaré Rassi. « Je me souviens quand elle a marché dans l’allée, littéralement 48 heures plus tard, il y avait des contrefaçons de cette robe à vendre. »

La robe de mariée de l’ancienne Kate Middleton a fait des comparaisons immédiates avec la robe de 1956 de Grace Kelly. Getty Images

L’aspect général a immédiatement incité à des comparaisons avec la robe de mariée d’une autre princesse: la star de cinéma Grace Kelly, qui a épousé le prince Rainier III de Monaco le 19 avril 1956. Les deux robes comprennent un corsage en dentelle et une jupe en soie, a souligné Rassi. La robe de Kelly a été créée par la créatrice de costumes lauréate d’un Oscar, Helen Rose, avec une «image de fée-princesse» à l’esprit, selon le Philadelphia Museum of Art.

En rapport

Toujours à la manière des princesses, la duchesse a laissé sa beauté naturelle occuper le devant de la scène lors de son mariage en se maquillant. « Elle ressemblait exactement à Kate, » dit Rassi. « Ce n’était pas un maquillage lourd sur elle. … Elle voulait se chercher elle-même pour son futur mari quand elle marchait dans l’allée. »

Le prince William et Catherine arrivent en autocar au palais de Buckingham après le mariage. Anwar Hussein / Getty Images

Le designer

C’était un mystère qui avait conçu la robe jusqu’à ce que Sarah Burton, la directrice de la création de la célèbre maison de couture britannique Alexander McQueen, soit vue en train d’aider à réparer le train de la robe de Kate avant de marcher dans l’allée, se souvient Rassi.

Sarah Burton répare la traîne de la robe qu’elle a conçue pour le mariage du prince William et de Kate Middleton. Jon Bond / Piscine WPA via Getty Images

Le choix de McQueen était censé être « un autre clin d’œil au pays », a-t-elle ajouté, même si la duchesse de Cambridge n’a pas décidé elle-même de McQueen.

« Kate avait demandé à (le rédacteur en chef du Vogue britannique Alex Shulman) de se rencontrer pour avoir son avis et ses conseils », a expliqué Rassi. « Alex Shulman avait mis en place un tableau d’humeur d’options. Elle pensait que McQueen serait le meilleur en raison de l’incroyable savoir-faire et du fait qu’il utilise toujours un tel symbolisme dans son travail. »

McQueen, qui s’est suicidé l’année avant le mariage, était un « choix parfait » parce qu’il « représentait une vision moderne du Royaume-Uni », a ajouté Rassi. «C’était une façon d’honorer un grand designer britannique mais tourné vers l’avenir (et) les futurs roi et reine.»

La silhouette de la robe, inspirée de la tradition victorienne et de la forme des corsets, était également classique McQueen, a déclaré Rassi.

Le lacet

L’application sur la dentelle, qui recouvrait le corsage et les manches, était entièrement faite à la main par la Royal School of Needlework, a noté Rassi, tout comme la broderie sur le voile et les chaussures de Kate. Le processus de création de la dentelle a été inspiré par la dentelle traditionnelle Carrickmacross, qui remonte à l’Irlande des années 1820 et consiste à coudre des motifs de tissu sur un fond de filet délicat.

Catherine, duchesse de Cambridge, au palais de Buckingham après son mariage avec le prince William le 29 avril 2011. Piscine Ian West / WPA via Getty Images

Les motifs exquis de fleurs coupées à la main dans la dentelle étaient également symboliques, selon Rassi. Il présentait des roses, des chardons, des trèfles et des jonquilles, les fleurs nationales d’Angleterre, d’Écosse, d’Irlande et du Pays de Galles, les pays qui composent le Royaume-Uni.

Le train de la robe de Kate mesurait 9 pieds de long, bien que ce soit loin de celui que la princesse Diana portait pour épouser le prince Charles. Ce train mesurait 25 pieds, le plus long de l’histoire royale.

Le prince William et Catherine, duchesse de Cambridge, montent dans l’allée suivis du prince Harry et de la demoiselle d’honneur Pippa Middleton après leur cérémonie de mariage à l’abbaye de Westminster. .

La robe et la traîne de Kate étaient en gazar de satin blanc, et la traîne était également ornée d’appliques de dentelle florale similaires au voile et au corsage. Poursuivant le thème des fleurs, Burton a conçu la jupe pour qu’elle ressemble à un bouton d’ouverture, et la jupe ample sous le train utilisait des plis creux.

Quelque chose emprunté

Une autre façon dont le look de mariage de Kate a donné une nouvelle tournure à la tradition a été son choix de porter un diadème emprunté à la reine. Le diadème auréole Cartier de 1936 se présente sous la forme de 16 rouleaux gradués sertis de 739 brillants et 149 diamants bâtons, selon le Royal Collection Trust.

Catherine, duchesse de Cambridge, en route pour le palais de Buckingham dans la calèche Landau de l’État de 1902 après son mariage avec le prince William. Max Mumby / Indigo / Getty Images

« C’était ce battage énorme à l’époque parce que Kate n’était pas royale », se souvient Rassi. « (Mais elle est) la future reine. Il y avait cette modernité, comme peut-être qu’il est temps d’embrasser le futur et de ne pas trop regarder en arrière, et porter ce riche morceau d’histoire le jour du mariage est plus important que l’ancien -les règles de la mode. «

Quelque chose de bleu

On dit qu’un petit ruban bleu a été cousu dans la robe de mariée de Kate pour être son « quelque chose de bleu » et servir d’hommage à sa défunte belle-mère, la princesse Diana. Rassi a déclaré avoir entendu des gens dire que Diana avait également un petit ruban bleu cousu à l’intérieur de sa célèbre robe, et Kate voulait continuer cette tradition. Certains ont même dit que Kate utilisait le même ruban que celui de la robe de Diana, mais Rassi a dit qu’elle n’était pas sûre que ce soit vrai.

Des boucles d’oreilles

Les boucles d’oreilles en diamant que Kate portait le jour de son grand jour ont été commandées par ses parents et inspirées des armoiries de la famille Middleton, a déclaré Rassi. « Habituellement, (elle) portait des vêtements royaux. Ils ont tous ces … bijoux à choisir, mais ils ont décidé de le faire pour le mariage de leur fille. Ils voulaient faire partie de la journée d’une manière spéciale. »

Les boucles d’oreilles que la duchesse de Cambridge portait le jour de son mariage sont inspirées d’une feuille de chêne, qui fait partie des armoiries de sa famille. Ben Stansall / AFP via Getty Images

Elle a ajouté que l’intégration des armoiries montre qu’il est « important (pour Kate) de maintenir et de perpétuer les traditions de sa famille, qui peuvent facilement être perdues en se mariant à la royauté ». Les boucles d’oreilles comprenaient des feuilles de chêne stylisées, une goutte en forme de poire sertie de diamants et un gland en diamant serti pavé, selon le Royal Collection Trust.

Les boucles d’oreilles ont été conçues par un petit magasin à Londres appelé Robinson Pelham. « L’idée qu’ils ont demandé à quelqu’un qui était un nom inconnu de les porter sur une si grande scène mondiale lors d’une si grande journée était très émouvante », a déclaré Rassi.

En rapport

Bouquet

Le bouquet était inhabituel pour sa petite taille et étant presque entièrement blanc, à l’exception des touches de vert des feuilles des fleurs. Cet aspect du look était à nouveau imprégné de symbolisme. Il comprenait le muguet, la jacinthe, Sweet William, le myrte et l’ivoire, qui représentent le bonheur, l’amour, la fidélité, l’amitié et le mariage régulier.

Le prince William et Catherine, duchesse de Cambridge, saluent le balcon du palais de Buckingham à Londres après leur mariage. John Stillwell / AFP – Getty Images

« Chaque mariée dans le monde veut un bouquet comme ça, non? » Plaisanta Rassi. « C’est tellement frappant. »

Les chaussures

Bien que les chaussures n’aient pas fait une apparition publique le jour même du mariage, elles se sont révélées plus tard être des talons en ivoire duchesse avec des appliqués en dentelle cousus à la main, également conçus par Sarah Burton. Rassi a déclaré que la forme de la chaussure, le bout rond en particulier, rappelle les escarpins LK Bennett nus que Kate portait souvent lorsqu’elle est entrée dans les yeux du public pour la première fois.

Les chaussures de mariage de l’ancienne Kate Middleton sont des escarpins en ivoire duchesse avec broderie de dentelle. Trust Royal Collection

« Ils avaient exactement la même silhouette de son escarpin préféré, ce qui, pour moi, signifie qu’elle a opté pour la chaussure la plus confortable qu’elle puisse porter ce jour-là », a ajouté Rassi.

Le look bonus

Pour la réception du soir au palais de Buckingham, Kate portait une autre robe Sarah Burton pour Alexander McQueen en satin blanc. C’était encore plus simple que la robe de jour pour que la duchesse nouvellement créée puisse se déplacer plus facilement, et elle a associé le décolleté sans bretelles avec un cardigan en angora pour rester « sobre et respectueux » et éviter de montrer trop de peau, a expliqué Rassi.

Kate, la duchesse de Cambridge, quitte Clarence House pour se rendre au palais de Buckingham pour les célébrations de mariage en soirée. John Stillwell / AFP via Getty Images

Malgré la nature par ailleurs épurée du look, la robe brillait toujours grâce au « détail de ceinture exquis », qui, selon Rassi, rappelait que l’événement était toujours un mariage royal.

« C’est époustouflant, mais encore une fois, d’une manière très discrète, ce qui la résume », a-t-elle ajouté.