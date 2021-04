Pourquoi la réponse de Khloé Kardashian à la controverse sur les photos non retouchées semble hypocrite

Après qu’une rare photo non retouchée ait été diffusée sur Internet, Khloé Kardashian est passé en mode de contrôle complet des dégâts, menaçant de poursuites judiciaires contre tous les points de vente qui publient la photo.

Selon Tracy Romulus, directrice du marketing de KKW Brands, «La photo éditée en couleur a été prise de Khloé lors d’une réunion de famille privée et publiée sur les réseaux sociaux sans autorisation par erreur par un assistant.

Après avoir vu la photo, c’est … très bien.

Joli. Plus pâle que nous la voyons habituellement dans ses images plus «corrigées en couleurs». Mais c’est une image parfaitement ravissante. Alors, quel est le problème?

Eh bien, les Kardashian ont organisé une image très spécifique au fil des ans, et peut-être qu’aucun n’a travaillé plus dur pour le faire que Khloé.

Longtemps moquée pour son apparence par rapport à ses sœurs, Kardashian a été ouverte sur ses luttes avec son image corporelle, un sujet profondément relatable, et beaucoup la félicitent d’avoir fouillé dans ses publications de suivi sur les réseaux sociaux.

«Depuis plus d’une décennie maintenant dans les photos, chaque défaut et imperfection a été micro-analysé et se moque dans les moindres détails et le monde me les rappelle tous les jours», a déclaré Khloé.

«Et quand je prends cette critique comme motivation pour me mettre dans la meilleure forme de ma vie et même pour aider les autres avec les mêmes difficultés, on me dit que je n’aurais pas pu le faire grâce à un travail acharné et j’ai dû payer pour tout. »

Elle a poursuivi: « Mon corps, mon image et comment je choisis de ressembler et ce que je veux partager est mon choix », ajoutant: « Ce n’est plus à personne de décider ou de juger ce qui est acceptable. »

Oui. Je ne pourrais pas être plus d’accord.

La positivité corporelle n’a pas besoin d’être une célébration aveugle de notre corps, mais plutôt une façon de s’approprier et de comprendre nos insécurités tout en nous appréciant.

Mais il y a une ride dans la perfection par ailleurs aérographe du joli post de Kardashian qui me semble hypocrite de sa part.

« Vous savez comment je fais! Commencer ma journée avec ma fav @fittea! »

« OUI, j’utilise également un entraîneur personnel et un nutritionniste, mais CES SHAKES FONCTIONNENT pour vous aider à remettre votre ventre plat. Faites-moi confiance, vous les gars. »

« OK, les gars … J’ai travaillé, j’ai ajouté des substituts de repas @flattummyco et je me sens vraiment bien. Mon énergie est à la hausse, mes envies sont contrôlées, et j’ai vraiment l’impression d’être une ventre total. «

« Cette @flattummytea est en train de faire le plein! Ne soyez pas en colère, allez simplement vous commander du thé! »

Ce ne sont là que quelques-uns des messages sponsorisés que Khloé Kardashian a partagés sur son Instagram pour divers produits qui promettent de donner aux consommateurs un «ventre plat» ou de soulager les ballonnements grâce à leur mélange spécial d’ingrédients.

Les ingrédients en question? Laxatifs.

Pour moi, c’est personnel. Vous voyez, de l’âge de 18 ans jusqu’à … eh bien, je dois vous l’avouer jusqu’à aujourd’hui, j’ai lutté contre des troubles de l’alimentation, à savoir la boulimie.

Une partie de cette boulimie a inclus des abus de laxatifs.

Cela semble si simple. Vous êtes gonflé. Vous voulez vous débarrasser du ballonnement. Vous prenez un laxatif, peut-être sous la forme d’un thé ou d’un chocolat ou d’une poudre ou oui simplement sous la forme de pilule standard.

En quelques heures, vous n’êtes plus gonflé. C’est comme de la magie.

Et il est très facile de devenir accro à la magie. Mais la magie, toute magie, n’est qu’une illusion.

Au cours de mon abus de laxatif, je suis passé de la prise de deux comprimés laxatifs par jour à une poignée de sept ou huit pour obtenir les mêmes effets et des rendements décroissants.

Mon corps était devenu tellement dépendant du stimulant contenu dans ces minuscules pilules roses enrobées de sucre que je ne pouvais plus fonctionner sans elles – mais je ne pouvais plus fonctionner avec elles.

L’article continue ci-dessous

Alors excusez-moi, Khloé, mais je lutte avec votre ode passionnée à la positivité corporelle.

Je me rends compte qu’à bien des égards, j’ai la chance de vivre ma vie, avec mon corps, à l’abri des regards du public.

Mais j’existe dans la même société qui a créé les mêmes règles avec les mêmes objectifs changeants que Khloé et le reste de la famille Kardashian ont aidé à pousser.

En tant que femmes, elles sont victimes de la pression incessante pour être minces mais courbes, étonnamment belles mais d’une manière apparemment naturelle et sans effort, et elles ont fait ce qu’elles ont dû pour maintenir et prospérer dans cet environnement.

Mais ce faisant, étant donné leur pouvoir, ils ont également créé des normes nouvelles et impossibles pour le reste d’entre nous.

C’est pourquoi les adolescentes ont causé des dommages importants à leurs lèvres en essayant le Kylie Lip Challenge, et les chirurgiens plasticiens ont constaté une augmentation des demandes d’implants fessiers et de produits de comblement pour les lèvres.

En fin de compte, tout le monde devrait simplement être autorisé à vivre comme il l’entend.

Chirurgie plastique, séances d’entraînement, régimes, même des thés détox qui vous donnent la diarrhée – je veux dire, je ne le recommande pas, mais c’est votre voyage.

Tant que vous connaissez les risques et ce que contiennent les produits que vous envisagez d’utiliser – ce sont toutes des choses qui appartiennent entièrement à chaque personne pour décider si elle veut essayer et réussir ou échouer ou abandonner comme la mode beaucoup, beaucoup les régimes et les produits qui ont précédé. (Savez-vous où se trouve votre ThighMaster?)

Ce qui compte, c’est que chacun apprécie son corps pour le meilleur ou pour le pire.

Mais profiter de produits potentiellement dangereux qui répondent à nos désirs profondément vulnérables pour que notre corps réponde à une norme impossible, vous et vos proches contribuez activement à définir, puis à vous plaindre et à demander de la compassion lorsqu’une image que vous n’aimez tout simplement pas a été publiée. par votre propre équipe?

Ce n’est pas de la positivité corporelle. C’est le droit et le cynisme capitaliste.

Courtney Enlow est rédacteur en chef de Pop Culture and Good News chez YourTango. Son travail est apparu à Vanity Fair, Glamour, Pajiba, SYFY FANGRRLS, Bustle, Huffington Post, io9 et d’autres. Elle est l’ancienne co-animatrice de Trends Like These avec Travis McElroy et Brent Black. Elle a deux enfants, deux chiens et a besoin de plus de vin, s’il vous plaît.