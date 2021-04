La reine Elizabeth II fera sa première apparition publique aujourd’hui après la mort de son mari, le prince Philip, à 99 ans le 9 avril lors de ses funérailles.

Pourquoi la reine est-elle assise seule à l’enterrement du prince Philip?

Alors que les funérailles royales sont traditionnellement fréquentées par des milliers de personnes, le service du duc d’Édimbourg, qu’il a largement planifié lui-même, sera une affaire plus petite, avec seulement 30 membres de la famille proche présents ainsi que 730 membres des forces armées. Avec les précautions COVID-19 et les directives de distanciation sociale en place, ces ajustements laisseront la reine assise seule dans la chapelle pendant la cérémonie, portant un masque, pour dire au revoir à son mari de 73 ans.

«Elle est la reine, elle se comportera avec l’extraordinaire dignité et l’extraordinaire courage qu’elle fait toujours», a déclaré Justin Welby, l’archevêque de Cantorbéry, AUJOURD’HUI. «Et en même temps, elle dit adieu à quelqu’un avec qui elle était mariée depuis 73 ans.»

La contributrice royale de NBC News, Daisy McAndrew, a expliqué le week-end AUJOURD’HUI que la seule raison derrière la reine assise seule est due aux directives COVID du pays.

«Elle devra s’asseoir seule parce que dans l’état actuel des choses dans ce pays si vous n’avez pas été dans une bulle. qui est un groupe de personnes autosélectionnées au cours du verrouillage, vous ne pouvez pas vous approcher à moins de six pieds d’eux », a-t-elle déclaré à Kristen Welker et Peter Alexander. «C’est donc la situation dans laquelle la reine se trouvera aujourd’hui. Elle a été dans une sorte de bulle ici au château de Windsor avec 22 membres de la famille et le prince Philip.

Reine Elizabeth II le 8 novembre 2020 à Londres, en Angleterre. Max Mumby / Getty Images

En plus du nombre réduit de participants, la cérémonie funéraire n’impliquera pas non plus le long processus public typique dans les rues de Londres en raison des souhaits de Philip et de la famille royale voulant éviter que de grandes foules ne se rassemblent au milieu de la pandémie.

Les autres membres de la famille qui seront présents comprennent le prince Harry et son frère aîné, le prince William, qui prendront part à la procession alors qu’ils marchent derrière son cercueil. Catherine, la duchesse de Cambridge sera également présente, tandis que Meghan, la duchesse de Sussex restera en Californie après n’avoir pas reçu l’autorisation de voler de son médecin en raison de sa grossesse. Selon une déclaration d’Archewell, l’organisation fondée par Harry et l’ex-Meghan Markle, elle «regardera de chez elle car elle espérait pouvoir y assister».

Le fils aîné de la reine et de Philip, le prince Charles, prince de Galles, sera présent aux côtés de son épouse, Camilla, duchesse de Cornouailles. Le prince Andrew, duc d’York sera également présent avec ses filles et leurs maris, la princesse Beatrice et Edoardo Mapelli Mozzi et la princesse Eugénie et Jack Brooksbank.