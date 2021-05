Pourquoi la reine des retrouvailles de Floride Emily Grover risque 16 ans de prison pour avoir truqué des votes

Un lycéen de Floride accusé d’avoir truqué un vote de retour au pays pourrait encourir jusqu’à 16 ans de prison, car un tribunal maintient le droit de l’inculper en tant qu’adulte.

Emily Grover, une adolescente de Pensacola, a été arrêtée en mars, avec sa mère, pour avoir prétendument émis des centaines de votes frauduleux lors des élections de la reine du retour au lycée Tate.

Grover n’avait que 17 ans lorsqu’elle a été arrêtée, mais elle a eu 18 ans en avril, ce qui la rend éligible à être inculpée en tant qu’adulte.

Que s’est-il passé dans le scandale du retour à la maison en Floride?

Grover et sa mère, Laura Carroll, ont été arrêtées pour plusieurs chefs d’accusation, notamment l’utilisation non autorisée d’ordinateurs, l’utilisation illégale d’un appareil de communication bidirectionnelle et l’utilisation criminelle d’informations personnellement identifiables.

Carroll est directeur adjoint adjoint de l’école élémentaire Bellview située à proximité et il est allégué que le couple a utilisé l’accès spécial de Carroll au système de données sur les élèves du district pour voter pour Grover.

En novembre, l’application logicielle électorale du district scolaire du comté d’Escambia a signalé des centaines de votes de retour comme frauduleux, ce qui a amené le personnel du district à contacter les forces de l’ordre.

Une enquête du département de l’application de la loi de Floride a finalement révélé que 246 votes frauduleux avaient été exprimés sur deux appareils, auxquels Grover et Carroll auraient accédé.

Il a été découvert que le compte de Carroll avait accédé à 372 dossiers de lycée au début d’août 2019 avant le vote, dont 339 étaient des élèves de la Tate High School.

De quoi Emily Grover est-elle accusée après avoir truqué son élection de retour à la maison?

Carroll reste gratuit sur une obligation de 6 000 €, et Grover est gratuit sur une obligation de 2 000 €. Les procureurs ont déclaré que la mère et la fille encourent chacune une peine maximale de 16 ans.

La liste complète des accusations auxquelles les femmes sont confrontées sont:

Infractions contre les utilisateurs d’ordinateurs, de systèmes informatiques, de réseaux informatiques et d’appareils électroniques (crime au troisième degré)

Utilisation illégale d’un appareil de communication bidirectionnel (crime au troisième degré)

Utilisation criminelle d’informations personnellement identifiables (crime au troisième degré)

Complot en vue de commettre ces infractions (délit au premier degré)

Les forces de l’ordre ont également recueilli neuf déclarations d’étudiants et d’enseignants qui ont déclaré que Grover avait ouvertement parlé d’utiliser le compte de sa mère pour accéder aux profils des étudiants. Ces témoins avaient entendu Grover en parler ou l’avaient regardée se connecter au compte plusieurs fois au cours de quatre ans.

Grover a été expulsée du lycée Tate, selon son mandat d’arrêt, tandis que sa mère a été suspendue de ses fonctions, la question de savoir si elle sera licenciée dépendra probablement de l’issue du procès en cours.

Pourquoi Grover sera-t-il facturé en tant qu’adulte?

Comme elle a maintenant 18 ans, Grover sera inculpée en tant qu’adulte, ce qui, selon les procureurs, n’est pas inhabituel dans les cas d’adolescents.

«Ce n’est pas inhabituel chez les jeunes de cet âge. [courts] ne peut rien faire ou les superviser après avoir atteint l’âge de 18 ans. Il est donc plus logique de les renvoyer devant un tribunal pour adultes où ils peuvent être supervisés efficacement », a déclaré le procureur adjoint John Molchan.

Cependant, le tribunal a toujours la capacité d’imposer des sanctions pour mineurs car Grover était mineur au moment de l’infraction en question.

