Pourquoi la référence à El Chapo Guzmán dans Le Faucon et le Soldat de l’Hiver?

Le faucon et le soldat de l’hiver a créé ce matin son quatrième épisode sur Disney + et a de nouveau défini les tendances vendredi sur Internet. Parmi les réactions au nouveau chapitre, il y a eu la surprise de une référence au célèbre trafiquant de drogue Joaquín El Chapo Guzmán. Le nom du criminel mexicain est devenu viral parce que Sam Wilson l’a nommé. Pourquoi était la référence?

La scène la plus bourrée d’action du lancement a été lorsque le Captain America et Ayo sont allés trouver Zemo, sous l’œil vigilant de Sam et Bucky. La discussion entre John Walker et le Wakandiana a parfaitement servi pour que Le personnage de Daniel Brühl saisit l’argument et s’échappe par les égouts. Quand tout le monde l’a remarqué, Falcon a déclaré: « Je ne peux pas croire qu’il a imité El Chapo. »

La phrase faisait référence à ce qui s’était passé le 11 juillet 2015 dans la prison à sécurité maximale de L’Altiplano. Le chef du cartel de Sinaloa avait été arrêté en 2014 et purgeait entre autres une peine pour avoir assassiné entre 2 000 et 3 000 personnes. Cependant, à la surprise du monde entier, le délinquant s’est échappé de prison par un tunnel de 1 500 mètres.

El Chapo a trompé tout le monde quand il a dit qu’il allait se doucher et disparu de la zone de surveillance. Ce que personne n’imaginait, c’est qu’il avait préparé son évasion vers par un passage secret recouvert d’une bouche rectangulaire de 2,5 mètres carrés. Le trou communiquait avec un conduit vertical de 10 mètres de profondeur où se trouvait une échelle. Après être descendu, il se dirigea vers le dernier tunnel où il se dirigea vers un bâtiment en construction à Colonia Santa Juanita.

L’événement a été un scandale international et a mis toutes les forces de sécurité à la recherche du fugitif. Finalement, 8 janvier 2016 Guzmán a été repris, comme l’a confirmé le président Enrique Peña Nieto lors d’un affrontement sanglant au cours duquel cinq personnes sont mortes. Le 17 juillet 2019, El Chapo a été condamné à la réclusion à perpétuité pour trafic de drogue, plus 30 ans pour la violence armée et 20 autres pour le blanchiment d’argent.

La référence dans The Falcon and the Winter Soldier a provoqué toutes sortes de réactions de fans qui se sont amusés avec la situation et ont laissé des mèmes créatifs.