Pourquoi la programmation avec un robot est-elle plus enrichissante ?

Vous avez des enfants, et souhaiter leur inculquer du savoir informatique ? Pour ce faire, quoi de mieux que de leur apprendre la programmation. S’ils sont jeunes, cela peut vous paraître complexe, voir même impossible. Rassurez-vous, en utilisant des robots programmables, vous serez capables de leur faire exercer de la programmation. Ce sont d’ailleurs des options plus enrichissantes pour des jeunes, et nous allons voir pour quelles raisons.

Apprendre la programmation, pour quelles raisons ?

Pour commencer, avant de nous intéresser aux robots programmables, nous allons voir pour quelles raisons il est intéressant d’apprendre la programmation à un enfant. Vous n’avez pas besoin de vouloir former un futur informaticien pour commencer à lui apprendre ce domaine, bien au contraire.

Développement d’un enfant

La programmation est une branche qui apporte énormément de capacités à un individu, encore plus si celui-ci est très jeune. En effet, vous pourriez avoir du mal à y croire, mais c’est une matière presque aussi importante pour un enfant que de savoir lire ou écrire.

Elle permet, à la fois, d’apprendre les bases de la programmation à l’enfant, et de développer sa capacité à travailler en équipe, puisqu’il fera cette activité, soit avec un parent, soit un professeur. Son sens de l’analyse aussi sera fortement développé, ainsi que son autocritique. À force de faire des erreurs, il saura comment réfléchir afin de trouver quel est le problème. Tous ces aspects lui serviront plus tard, qu’il soit informaticien, joueur de football ou banquier.

Domaine d’avenir

De plus, il est important d’apprendre la programmation à un enfant, car c’est un domaine d’avenir. Il est important de leur apprendre les bases le plus tôt possible, pour leur permettre un jour, pourquoi pas, de faire des études supérieures dans cette branche. Par ailleurs, ils auront ainsi beaucoup plus de facilité que les autres, s’ils ont acquis des compétences très jeunes.

De plus, les métiers de cette branche paient souvent de très bons salaires, ce qui serait une réussite financière pour eux, et donc pour vous, son parent.

Avantages de la programmation avec robot

Désormais que nous avons vu les raisons qui devraient vous inciter à commencer dès maintenant un apprentissage de la programmation à votre enfant, nous allons voir pourquoi il faut utiliser des robots pour ce faire. En effet, les robots programmables, comme ceux d’École Robots, sont des offres faites en particulier pour la pédagogie informatique, destinée aux enfants de tout âge.

Un loisir plus qu’un travail

Il faut savoir que ces robots programmables doivent être construits, afin d’être programmés. Ainsi, pour les enfants plutôt jeunes, encore en école primaire, c’est une excellente occupation. Ils verront d’un bon œil la construction, par exemple, d’un modèle de dinosaure. Tout comme un modèle LEGO, l’enfant prendra beaucoup de plaisir à construire puis manipuler ce dernier.

Et, la meilleure manière pour un enfant d’appréhender un apprentissage, c’est lorsqu’il ne s’en rend même pas compte. Ils préfèrent passer leur temps à jouer avec des jouets, plutôt que de lire un livre, par exemple. Ainsi, avec ces robots programmables, ils bénéficieront d’une pédagogie informatique importante, tout en prenant du plaisir. Ils passeront aussi, logiquement, beaucoup plus de temps dessus, au lieu des exercices de mathématiques ou autres matières élémentaires.

Réalisation concrète de l’algorithme et du programme

L’autre avantage, est que, contrairement à de la programmation basique, sans modèle robot, l’enfant pourra voir de A à Z, en temps réel, la réalisation d’un algorithme complet. Avec des manuels et des cours de programmation réalisés sur mesure, pour chaque enfant, qu’il soit en primaire, au collège, ou au lycée, il apprendra beaucoup plus facilement.

De nombreux logiciels sont également disponibles pour eux, et les aideront à animer leur modèle de robot. Il est plus facile pour un enfant d’apprendre à faire avancer, reculer et tourner un robot, plutôt que de réaliser des algorithmes sur un écran, sans réellement comprendre l’impact de ses actions.

Et, pour un enfant, c’est mieux qu’il comprenne le plus tôt possible la réalisation d’un algorithme de programmation, pour pouvoir par la suite, à l’avenir, mieux apprendre les aspects plus complexes.

Voilà, désormais, vous savez tout sur les robots programmables et les raisons qui font d’eux la meilleure option possible pour apprendre la programmation à un enfant. Il y a de nombreux modèles, alors vous aurez l’embarras du choix !