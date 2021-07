Pourquoi la première de Black Widow pourrait échouer en dehors des États-Unis

Un seul jour a suffi à Black Widow pour devenir dans la première la plus regardée dans les salles aux États-Unis en temps de pandémie. Le film Disney + a dépassé Fast & Furious 9 pour se classer comme le plus gros chiffre d’affaires depuis mars 2020. Cependant, à l’international il fait face à une pierre d’achoppement qui peut réduire considérablement son audience au point de le faire échouer. De quoi s’agit-il?

Un rapport complet de Variété a détaillé que le film mettant en vedette Scarlett Johansson prévoit d’augmenter 80 millions de dollars lors de son premier week-end sur le panneau d’affichage. A ce chiffre il faut ajouter les 50 millions qu’elle va générer dans le reste du monde, mais il y a une exception importante : Chine.







Dans le pays asiatique, les bandes doivent être soumises à un contrôle strict avant d’être diffusées en salles. Bien qu’en mars les autorités locales aient approuvé la production sans rien censurer, Ils n’ont pas encore fixé de date de sortie officielle. De cette façon, Black Widow est perdu des millions de chinois qui sont des téléspectateurs possibles.

Pour aggraver les choses, il y a une pierre d’achoppement encore plus grande dans cette situation : plus le film est retardé dans les salles, plus les chinois le verront à travers le piratage (où il est déjà sous-titré dans votre langue). En outre, Disney+ n’opère pas en Chine et cela rend la possibilité de voir Black Widow légalement impossible.

Pourquoi la Chine ne sort-elle pas Black Widow ?

La décision du gouvernement de Xi Jinping C’est dans le cadre des festivités de la Centenaire du Parti Communiste qui s’est accomplie le 1er juillet. Suite à l’hommage, La Chine veut donner la priorité aux films locaux ou même à des bandes qui ont à voir avec l’histoire du parti. Les projections disent que ce n’est qu’en août que plus de possibilités s’ouvriront et c’est là que Black Widow peut entrer.

Pour avoir une idée de ce que signifie le marché chinois dans l’industrie cinématographique, il suffit de remonter en mars dernier quand Avatar a été relancé dans ce pays et en un jour il a atteint 12 millions de dollars de collection qui lui a permis de se classer comme le film le plus rentable de l’histoire en battant Avengers: Endgame.

