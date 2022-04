Pourquoi la plupart des anime ont-ils des épisodes de plage ?

Quand on pense aux vacances ou à la pause, l’endroit qui vient à l’esprit est sans aucun doute la plage, car il n’y a rien de plus relaxant que de profiter de la brise marine ou d’aller sentir les vagues. Dans une vie aussi occupée que celle que nous vivons aujourd’hui, un voyage à la mer est un moyen de se déconnecter des tâches quotidiennes, une idée qui est passée dans la culture populaire et a été vue dans des séries d’action réelle telles que » Friends’ ‘, atteignant des productions animées telles que animeoù il est courant de toujours voir un épisode de plage.

En ce qui concerne l’anime, l’épisode de la plage est à peu près un must pour toute émission qui veut se prendre au sérieux. Tout comme dans la vraie vie, ce type de chapitre est utilisé pour nous montrer un côté plus détendu et rare des personnages, comme s’ils mettaient de côté l’intrigue principale pour s’amuser un peu, étant une excellente occasion pour les téléspectateurs de faire connaissance avec le personnages mieux personnages dans un tour amical.

Vous pourriez également être intéressé par : Bubbles : De quoi parle le nouveau film d’animation Netflix ?

Pour n’en nommer que quelques-uns, de nombreux anime classiques ont un épisode de plage, certains étant »eau de Javel », »une pièce », »Pokémon », »Gurren lagann » et même à »Hamtaro ». Bien que beaucoup pensent que ces épisodes sont remplis et servent à fournir le « fan service » bien connu aux téléspectateurs, il existe des animes qui font de cet épisode un pont pour en savoir plus sur les personnages.

De la même manière, les chapitres de la plage servent à emmener les personnages d’anime dans un environnement totalement différent, donnant un air rafraîchissant à la majeure partie de l’histoire, apportant des possibilités qui ne pourraient pas être données autrement dans son univers. Un bon exemple de cela est » Attack on Titan », qui dans son épisode de plage nous donne un aperçu de ce que serait son univers s’il n’y avait pas de titans essayant de détruire l’humanité, les protagonistes ayant une journée normale et de détente .

Cela pourrait aussi vous intéresser : Ce sont les 10 animes les plus populaires du moment au Japon

Bien que beaucoup les considèrent comme des épisodes sans humour ou même ridicules, les chapitres sur la plage sont un sujet apprécié des fans et sont même devenus un mème dans la communauté des anime à eux seuls. La plupart des séries l’ont, et sa valeur se reflète dans les effets qu’elle a sur les personnages en modifiant le cadre de leur histoire principale.