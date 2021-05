Pourquoi la pluie a été supprimée du redémarrage de Mortal Kombat

Le nouveau Combat mortel Le film prend très au sérieux la mythologie des jeux sur lesquels il est basé. À cette fin, le film présente de nombreux combattants préférés des fans des jeux. Selon les rumeurs, le personnage du ninja Rain était dans le film. Mais cette rumeur s’est avérée être en quelque sorte vraie. Dans une interview avec ComicBook.com, l’écrivain de Combat mortel, Greg Russo, a expliqué que le scénario initial du film qu’il a reçu comprenait Rain, mais il a décidé de retirer le personnage car il estimait que le scénario ne lui rendait pas justice.

« Quelqu’un a parlé du fait que Rain avait été dans … Et il l’était. Il était dans un scénario à un certain moment il y a longtemps. Tout d’abord, je faisais du lobbying pour le supprimer parce que je sentais qu’il ne l’était pas … J’ai hérité de ça, et j’avais l’impression qu’il n’avait pas été rendu justice. Et chaque fois que j’héritais ou voyais quelque chose que je ne pensais pas être bon pour les fans, je me disais: « Faisons sortir ça de là. »

Dans les jeux vidéo, les personnages ninja ont commencé à être des versions échangées par palette du même interprète. Au fil du temps, les ninjas de couleurs différentes ont reçu des histoires spécifiques. La pluie vêtue de pourpre est dotée de deux histoires d’origine, l’une dans laquelle il est un descendant d’Argus, le dieu protecteur d’Edenia, et une autre dans laquelle il est devenu orphelin à un jeune âge par la conquête d’Edenia par Shao Kahn, étant par conséquent élevé sous la tutelle des résistants édéniens

La pluie était l’une des poignées de Combat mortel les personnages recevront une vaste histoire à partir d’une liste de plus de 70 combattants, et il est compréhensible que Russo veuille rendre justice à la trame de fond de Rain dans une suite plutôt que de le faire apparaître brièvement dans le premier film. Selon l’écrivain, le scénario de Combat mortel avec lequel il a été initialement donné pour travailler a dû être beaucoup retravaillé afin de l’aligner avec la tradition des jeux.

«Ce fut un long processus, qui réduisait lentement les choses qui me semblaient inexactes ou ne me rendaient pas service. C’était juste un exemple. Les choses sont supprimées pour de nombreuses raisons différentes. Mais en termes de lobbying et de contrôle. J’en ai plus, j’en ai beaucoup. Je veux dire, j’ai essentiellement choisi les alignements, je suppose. J’ai choisi les combattants, pour ainsi dire, et j’espère donc que vous aimez les choix. «

Réalisé par Simon McQuoid et produit par James Wan, Combat mortel met en vedette une distribution principale composée de Lewis Tan dans le rôle de Cole Young, Jessica McNamee dans le rôle de Sonya Blade, Josh Lawson dans le rôle de Kano, Tadanobu Asano dans le rôle de Lord Raiden, Mehcad Brooks dans celui de Jackson « Jax » Bridges, Ludi Lin dans celui de Liu Kang, Chin Han dans celui de Shang Tsung , Joe Taslim comme Bi-Han et Sub-Zero, Hiroyuki Sanada comme Hanzo Hasashi et Scorpion, Max Huang comme Kung Lao, Sisi Stringer comme Mileena, Matilda Kimber comme Emily Young et Laura Brent comme Allison Young. Le film est maintenant dans les salles et disponible en streaming sur HBO Max. Cette nouvelle provient de ComicBook.

Sujets: Mortal Kombat