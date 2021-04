Pourquoi la performance WAP de Cardi B a mis le représentant Glenn Grothman en colère

Cardi B a eu quelques mots de combat pour le Républicain Glenn Grothman après avoir critiqué la performance qu’elle et Megan Thee Stallion ont donnée de leur chanson « WAP » aux Grammy Awards en mars.

Au milieu d’une pandémie, d’un calcul racial, des demandes de réforme de la police et de la bataille en cours contre le changement climatique, le membre du Congrès du GOP du Wisconsin s’est tenu à la Chambre jeudi matin avec un seul problème en tête: Cardi B et «WAP . «

Qu’a dit le représentant Glenn Grothman à propos de Cardi B et de «WAP»?

Grothman a affirmé que, comme la FCC, il avait reçu des plaintes concernant la performance de la superstar aux Grammys, disant: «Je me rends compte que Kamala Harris a utilisé sa renommée pour promouvoir cette artiste, mais j’assure la FCC que des millions d’Américains considéreraient sa performance comme incompatible avec la décence de base.

Il a également blâmé Cardi B et la «complaisance» de la FCC en la matière pour «le déclin moral de l’Amérique».

« Réveillez-vous, FCC, et commencez à faire votre travail », a-t-il réprimandé l’agence gouvernementale américaine, dont le véritable travail est de « [regulate] les communications interétatiques et internationales par radio, télévision, fil, satellite et câble dans les 50 États, le district de Columbia et les territoires américains « et mettre en œuvre et appliquer » la loi et les réglementations américaines sur les communications « . ainsi que » promouvoir la connectivité et assurer une marché robuste et compétitif. «

La chanson à caractère sexuel a certainement bouleversé certains conservateurs culturels en raison de ses paroles explicites et de ses mouvements de danse.

La réaction n’est pas différente de la façon dont de nombreux artistes comme Elvis Presley et Madonna à l’époque, alors que la société s’adaptait lentement à l’évolution des normes culturelles.

Qu’est-ce que Cardi B a dit à Grothman en réponse?

Jamais du genre à se dérober ou à garder le silence lorsqu’il est attaqué, Cardi B n’a pas tardé à critiquer les commentaires de Grothman.

Elle lui a rappelé que s’il voulait lui dire comment faire à elle et à la FCC comment faire leur travail, deux pouvaient jouer à ce jeu.

Soit Grothman vient juste de commencer à lire les plaintes qu’il dit avoir reçues de ses électeurs, soit ceux qui lui écrivent sont en quelque sorte à l’écoute des Grammys avec un mois de retard.

Mais alors que Grothman semble penser que la performance du mois dernier représente toujours (et encore moins jamais) une menace majeure pour la société digne du temps et de l’énergie du Congrès, Cardi B ne le fait certainement pas.

Le rappeur a répondu aux images de Grothman l’appelant en lui rappelant de se concentrer sur des problèmes réels, tels que la crise à laquelle des millions de Noirs américains sont confrontés aux mains des policiers.

Semblant faire référence au procès de Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd, Cardi B a écrit sur Twitter: «Je pense que nous avons tous été à la pointe cette semaine depuis que nous avons vu la brutalité policière dos à dos, y compris en regardant l’une des plus grandes affaires de l’histoire tomber DUE à la brutalité policière mais attendez! C’est un représentant de l’État qui décide de parler. »

En juin, Grothman s’est prononcé contre la loi George Floyd Justice in Policing de 2020, qui a été approuvée par la Chambre en mars et est actuellement bloquée au Sénat.

Le projet de loi interdirait les étranglements et les mandats de non-coupure, et faciliterait la tâche des citoyens pour intenter des poursuites judiciaires contre des policiers qui sont actuellement protégés par une immunité qualifiée.

Le représentant Grothman s’est opposé aux statistiques souvent citées selon lesquelles les Noirs sont tués à un taux disproportionné par rapport aux Blancs.

« Ils ne veulent pas parler du moment où les Blancs sont tués », a-t-il dit à l’époque, « parce qu’ils veulent mettre en colère les Noirs et ils veulent que les Blancs se sentent coupables et non pas comme l’Amérique. »

Grothman, qui a condamné publiquement les actions de Chauvin, a également exprimé sa crainte que le projet de loi suscite la peur dans le cœur des policiers.

Partageant ses inquiétudes quant à ce qui se passerait si l’immunité qualifiée devait cesser, il a déclaré: «Si vous êtes un policier, vous avez peur d’arrêter quelqu’un. Vous avez peur de résister à quelqu’un. Vous avez peur de poursuivre quelqu’un. Que va-t-il se passer quand nous aurons une police timide et castrée? «

C’est une inquiétude qui n’est pas différente de celle exprimée par l’ancien président Donald Trump en 2018, lorsqu’il a déclaré que la demande croissante de responsabiliser ceux qui commettent des agressions sexuelles et des harcèlements sexuels pour leurs actes rend cette période « très effrayante pour les jeunes hommes en Amérique ».

Même au-delà de ses paroles scandaleuses et de ses performances provocantes, Cardi B représente une grande partie de ce que craignent les conservateurs.

C’est une femme noire franc-parler et influente qui a exhorté ses fans à soutenir les candidats démocrates et leurs politiques.

Cardi B a promis de voter pour Bernie Sanders lors des primaires de 2020, soutenant son approche des principaux problèmes de justice raciale et sociale, puis faisant de même pour Joe Biden lors des élections générales.

Avec des millions de jeunes adeptes socialement engagés sur ses plateformes de médias sociaux, Cardi B ne menace pas seulement le conservatisme avec quelques mouvements de danse.

Elle influence tout un groupe démographique électoral.

Maintenant, pour le représentant Grothman, cela doit être effrayant.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements. Suivre elle sur Twitter pour plus.