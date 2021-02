Pourquoi la pandémie a détruit votre capacité à vous concentrer

Beaucoup (lire: tous) d’entre nous se sont retrouvés dans une routine d’isolement et de stimulation minimale pendant la pandémie de Covid-19 et il s’avère que cela a un impact sérieux sur nos niveaux de concentration.

Si vous vous retrouvez à abandonner les réunions Zoom à un rythme de plus en plus rapide ou à passer vos pouces au-dessus du clavier de votre téléphone ayant du mal à vous souvenir de ce que vous alliez dire, vous n’êtes pas seul.

Pour ma part, j’ai passé l’année dernière à me battre pour rester concentré dans les épiceries, sur les appels téléphoniques ou même en regardant des heures de télé-réalité stupéfiante.

Le cerveau est comme le corps: s’il ne fait pas assez d’exercice, il a du mal à suivre quand vous essayez soudain de le prendre pour un marathon de réunions de travail ou de projets scolaires. Sans nos stimuli habituels – ni aucun stimuli d’ailleurs – nos cerveaux n’ont pas assez d’activité pour les garder en forme et concentrés.

Ensuite, il y a la lutte supplémentaire de la pandémie elle-même qui occupe nos esprits de manière invasive, souvent écrasante, laissant peu de place à une concentration significative.

Marie Frohlich est une coach en santé qui travaille avec des clients qui ont du mal à gérer le stress et l’anxiété sur la construction d’outils de gestion du temps plus efficaces, mais même elle a trouvé la pandémie particulièrement pénible sur sa santé mentale et sa concentration globale. Elle a discuté exclusivement avec YourTango de la façon dont elle aide ses clients et elle-même à travers cette période.

«J’ai dû arrêter de regarder les nouvelles, prendre du recul et recalibrer mon énergie quand j’ai réalisé que cela zappait vraiment ma joie de vivre», nous dit Frohlich, reconnaissant que le cycle d’information écrasant a également joué un rôle dans nos luttes pour rester engagé.

«Nous sommes fatigués et inquiets», nous dit-elle, «La combinaison de ces deux est une bénédiction et une malédiction.»

Votre fatigue peut vous indiquer qu’il est temps de vous détacher et de recentrer votre énergie, mais cela pourrait également conditionner votre cerveau à se concentrer encore moins qu’auparavant.

La recherche sur les effets de la pandémie sur nos souvenirs et notre concentration en est encore à ses jours prématurés, mais une étude en cours à l’Université de Californie à Irvine étudie comment les personnes ayant une mémoire autobiographique très supérieure – et oui, c’est un terme médical réel – font face.

Les premiers résultats de l’étude ont observé que les sujets ont de plus en plus de mal à se souvenir des détails et des faits de leur vie.

L’isolement social est un autre facteur critique qui contribue à la diminution de nos niveaux de concentration.

Une recherche examinant les impacts de l’isolement social sur un équipage de neuf personnes qui a passé 14 mois dans un centre de recherche antarctique a révélé que les gyrus dentés des membres d’équipage, une partie du cerveau qui joue un rôle essentiel dans l’absorption des souvenirs, l’apprentissage et la concentration, avaient diminué d’environ 7% en moyenne au cours de leur séjour.

Ils ont également obtenu de moins bons résultats aux tests de conscience spatiale et d’attention qu’avant leur départ.

Pour Frohlich, la dépendance excessive au temps d’écran pour la stimulation et la socialisation est une source de préoccupation. Elle dit que beaucoup d’entre nous passent trop de temps à l’écran et pas assez de temps à l’extérieur.

Elle encourage les personnes aux prises avec une baisse de concentration à être conscientes de l’impact que cela a sur leur santé mentale:

«Le manque de stimulation devrait être un réveil si ses effets commencent à vous abattre émotionnellement.»

Il existe de nombreux moyens sûrs pour Covid d’améliorer les niveaux de concentration – et cela peut être une forme puissante de soins personnels.

Frohlich a constaté que la pandémie a posé de nouveaux défis à ses clients, mais en prêtant une attention particulière à leurs besoins uniques, elle l’a aidée à créer des mesures concrètes pour améliorer leur bien-être général, à la fois cognitivement et physiquement.

«Nous identifions ce qui nous nourrit vraiment lorsque nous abordons les stratégies réparatrices de manière holistique, évaluons l’alimentation quotidienne – la pandémie a rendu trop facile de succomber à nos envies – et concevons des capacités d’adaptation réalisables et idéales ainsi que des protocoles de soins personnels faciles et durables. . »

Frohlich recommande non seulement de prendre plus de temps à l’extérieur, mais d’utiliser ce temps à bon escient pour reconstruire votre conscience mentale de manière apaisante: «Trouvez la nature, connectez-vous à une plante, faites-en votre alliée. Sortez 20 minutes par jour et observez ce que vous entendez, voyez et sentez. »

Si vous manquez d’interaction sociale, Frohlich recommande d’utiliser une écriture expressive qui améliore la concentration en aidant les gens à travailler sur des émotions distrayantes.

«Connectez-vous à votre moi intérieur et développez une conversation avec VOUS. Utilisez une écriture expressive pendant 10 minutes chaque jour pendant une semaine sur les sentiments que vous voulez laisser aller et jetez le papier ou brûlez-le. «

L’aromathérapie est une autre des techniques préférées de Frohlich pour gérer le stress et améliorer la concentration.

«Je recommande le romarin comme une excellente herbe pour réveiller l’esprit», dit-elle, «utiliser dans un thé ou prendre quelques gouttes d’huile essentielle dans une huile de support pour un massage du cou ou ajouter quelques gouttes à de l’eau distillée dans un vaporisateur pour embellir votre environnement. »

Pratiquer la gentillesse envers vous-même pendant cette période est également quelque chose à ne pas prendre pour acquis. Nos cerveaux n’ont pas été construits pour les pandémies, il leur faudra donc peut-être plus de temps pour s’adapter à nos nouvelles circonstances.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Elle est généraliste et s’intéresse au style de vie, au divertissement et aux sujets tendance.