Pourquoi la nouvelle loi sur le vote en Géorgie est répressive pour les électeurs noirs

Les républicains de Géorgie, dirigés par le gouverneur Brian Kemp, ont récemment adopté des modifications restrictives à leur processus d’élection d’État dans ce qui est maintenant qualifié de «Jim Crow au 21e siècle».

Alors que la nouvelle loi sur le vote « élargit l’accès au vote en allongeant les délais de vote anticipé aux élections générales », cela semble être le seul avantage de la loi.

Le processus de vote des absents nécessite désormais un permis de conduire ou d’autres documents. Si une personne n’a pas de permis de conduire ou d’identité d’État, elle doit présenter une preuve d’identité supplémentaire.

Les boîtes de dépôt doivent être situées à l’intérieur des lieux de vote anticipé et ne seront plus placées dans d’autres endroits pratiques pour les électeurs, comme les bibliothèques ou d’autres bâtiments gouvernementaux locaux.

Les boîtes de dépôt ne seront pas disponibles pour les électeurs au cours des quatre derniers jours d’une élection – lorsqu’il est trop tard pour les poster.

La partie la plus étrange de cette nouvelle loi est l’interdiction de livrer des articles comme de la nourriture, de l’eau et des chaises pliantes aux électeurs qui font la queue.

Lors des élections précédentes, dans des régions majoritairement démocrates, alors que les électeurs faisaient la queue pendant des heures, des personnes appelées «chauffe-lignes» se déplaçaient de manière organisée, distribuant des bouteilles d’eau et d’autres rafraîchissements.

La justification de la Géorgie pour interdire cette pratique vient de la conviction que ces pratiques influencent les électeurs, même s’il n’y a aucune preuve que les chauffe-lignes ne distribuent que des bouteilles d’eau.

L’adoption de cette loi intervient après le taux de participation record de la Géorgie à l’élection présidentielle de 2020 et au second tour du Sénat en janvier, au cours duquel l’État de Géorgie a été bleui pour la première fois depuis des décennies.

Les victoires en Géorgie qui ont aidé le président Biden, ainsi que l’élection de deux sénateurs démocrates en janvier qui ont contribué à transformer la majorité du Sénat en démocrate, sont dues en grande partie à la forte participation des électeurs noirs et au mouvement populaire de Stacey Abrams pour inscrire de nouveaux électeurs.

Le Sud a une longue histoire de suppression des électeurs qui remonte à la fin de l’ère de la reconstruction.

Les électeurs noirs représentent désormais environ un tiers de la population géorgienne et sont généralement enregistrés comme démocrates.

Ces nouvelles restrictions sur l’accès au vote ne feront qu’entraver les progrès d’Abrams pour s’assurer que les Noirs se présentent aux urnes.

La nouvelle loi géorgienne intervient après que l’ancien président Donald Trump a répandu de fausses accusations de fraude électorale, alléguant que l’élection lui avait été volée, ce qui a alimenté les émeutes du Capitole qui ont eu lieu le 6 janvier.

Les bulletins de vote en Géorgie ont été comptés trois fois, y compris une fois à la main, et il n’y a eu aucune preuve de fraude électorale dans les bureaux de vote ou dans les bulletins de vote par correspondance.

Le droit de vote est une chose sacrée pour les Noirs, étant donné que nous n’avons reçu ce droit qu’en 1965. Cette nouvelle loi mise en place en Géorgie empêchera davantage les Noirs d’exercer leur 15e amendement.

Les résidents noirs de Géorgie sont 88% plus susceptibles d’être en dessous du seuil de pauvreté, ce qui les rend moins susceptibles de posséder les formulaires requis.

Retirer les urnes des lieux qui conviennent aux électeurs gênera les Noirs de Géorgie qui n’ont pas l’accès nécessaire pour se rendre à un bureau de vote.

Ce n’est pas une coïncidence si ces nouvelles lois électorales sont mises en vigueur juste après que la majorité des électeurs qui sont sortis en novembre et janvier étaient noirs.

Les républicains de Géorgie essaient de faire taire la communauté noire et de nous éloigner des urnes en ce qui concerne les élections.

Je suis sûr que si Trump avait gagné à nouveau, rien de tout cela ne se produirait. Mais, le fait est que Biden a remporté cette élection avec l’aide des Noirs, en particulier des femmes noires.

C’était une élection juste, et aussi dur que la Géorgie et d’autres États du Sud voudront essayer, les Noirs se battront bec et ongles pour leur droit de vote.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Chicago. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.