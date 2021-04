Pourquoi la NASA envoie-t-elle une femme sur la lune?

La NASA vise à débarquer la première femme sur la lune avec son Programme Artemis . Mais pourquoi?

Lundi (12 avril) marquera le 60e anniversaire du vol spatial habité, ou 60 ans depuis le pilote et cosmonaute soviétique Youri Gagarine est devenu le premier être humain à se rendre dans l’espace le 12 avril 1961. À la suite de ce moment de l’histoire, la NASA a lancé le premier Américain dans l’espace et, en quelques années seulement, a fait atterrir les premiers humains sur la Lune.

Tout au long du programme Apollo de la NASA, 12 astronautes différents sont sortis sur la surface lunaire. Ces marcheurs de la lune avaient tous une chose en commun: c’étaient tous des hommes . Au cours des premières décennies de l’agence, le profil de l’astronaute était extrêmement rigide; la plupart des astronautes étaient des pilotes d’essai dans la trentaine et tous étaient des hommes blancs.

Depuis lors, la mince définition de ce que signifie être un astronaute s’est élargie, la société dans son ensemble s’est développée et, lentement, ce profil d’astronaute a évolué pour inclure une plus grande variété d’explorateurs spatiaux qualifiés. Maintenant, avec le dernier programme d’atterrissage sur la lune avec équipage de la NASA Artemis, l’agence vise à ramener les humains à la surface lunaire, cette fois, y compris les femmes .

Cette étape intervient plus d’un demi-siècle l’histoire de l’agence et, selon les propres astronautes de la NASA, les historiens et l’agence elle-même, l’atterrissage d’une femme sur la lune ne sera pas la réalisation finale ou ultime de la diversité et de l’inclusion dans l’espace. Cependant, c’est la prochaine étape naturelle.

Pourquoi atterrir une femme sur la lune?

L’astronaute à la retraite de la NASA Peggy Whitson, une biochimiste qui, après avoir battu des records en tant qu’astronaute est devenue la première femme chef non militaire du bureau des astronautes de la NASA, a déclaré à 45secondes.fr qu’en mettant en évidence le travail des femmes à Artemis, elle pense que la NASA « essaie d’aider à faire de la publicité et à promouvoir intérêt pour le vol vers la lune », a-t-elle déclaré dans une interview.

« Je pense que voler vers la Lune est la prochaine étape logique, et est nécessaire pour que nous puissions développer l’infrastructure qui sera nécessaire pour voyager plus loin et aller sur Mars », a ajouté Whitson.

«Nous sommes conscients que la dernière fois que nous sommes allés sur la lune, dans les années 60, c’était tous des hommes. Donc, nous corrigeons un mal passé», a déclaré l’historienne et auteure des vols spatiaux Amy Shira Teitel à 45secondes.fr dans une interview. « Je pense que c’est pour montrer l’inclusivité », a-t-elle ajouté à propos de l’inclusion intentionnelle de femmes par la NASA dans l’atterrissage lunaire prévu.

Pour certains, le prochain atterrissage lunaire avec équipage d’Artemis, qui devrait actuellement avoir lieu d’ici 2024, pourrait sembler être une cascade pour mettre en valeur la diversité du corps d’astronautes de la NASA. Cependant, alors que la décision de la NASA d’inclure une femme comme l’une des deux personnes à atterrir ensuite sur la lune est intentionnelle, les astronautes actuels et anciens de la NASA rejettent l’idée qu’il s’agit d’une « cascade ».

Ce n’est pas la première fois que les produits de la diversité croissante à la NASA sont accusés d’être des « cascades » par les trolls des réseaux sociaux. En 2019, les astronautes de la NASA Christina Koch et Jessica Meir ont mené la première sortie dans l’espace entièrement féminine à la Station spatiale internationale. Cette sortie dans l’espace était une mission planifiée de mise à niveau et de réparation de la batterie, mais le moment a fait la une des journaux, car une sortie dans l’espace n’avait jamais été menée avec uniquement des femmes auparavant.

Mais la NASA n’a pas décidé de jumeler les deux intentionnellement pour créer l’histoire, Meir et Koch ne sont que deux astronautes qualifiés qui ont été jumelés en raison du calendrier de rotation de la sortie dans l’espace, ont déclaré des responsables de la NASA à l’époque. Cette coïncidence d’horaire est simplement le produit d’un plus grand nombre de femmes dans le corps des astronautes.

Donc, en choisissant des astronautes pour atterrir sur la lune avec Artemis, ce n’est pas une grande surprise que l’un d’entre eux soit une femme. « Ces femmes sont qualifiées. Et si vous deviez avoir une mission lunaire, bien sûr l’une d’entre elles ou plus serait sélectionnée parce qu’elles sont qualifiées – également qualifiées », a déclaré Whitson.

Ce sentiment est partagé par l’une des astronautes qui est qualifiée et éligible pour être la première femme à marcher sur la lune.

« La NASA n’a pas dit: » Notre mission est d’atterrir une femme sur la lune « », a déclaré à 45secondes.fr l’astronaute de la NASA Nicole « Duke » Mann, pilote d’essai et membre de l’équipe Artemis de la NASA, dans une interview. « Notre mission est de retourner sur la lune pour des opérations lunaires soutenues dans le cadre de la mission Artemis. Et je pense que la réalité est que le Bureau des astronautes est incroyablement diversifié ces jours-ci, et cela inclut des femmes. Et donc c’est juste une fonction naturelle de cela. la diversité. »

« Nous reconnaissons qu’avec des antécédents différents, des sexes différents, des religions différentes, des expériences différentes, tout est réuni, je pense, pour faire de nous une agence plus capable », a ajouté Mann.

Et la NASA elle-même semble être d’accord.

«Aujourd’hui, les femmes représentent une part importante de toutes les facettes de l’effectif de la NASA, à la fois du point de vue de la capacité de la mission et de la diversité des effectifs», a déclaré à 45secondes.fr Vanessa Wyche, directrice adjointe du Johnson Space Center de la NASA à Houston, dans un communiqué envoyé par courrier électronique. «Les deux dernières classes d’astronautes sélectionnées ont également inclus le pourcentage le plus élevé de femmes de l’histoire, 50% pour la classe 2013 et 45% pour la classe 2017. Alors que nous augmentons la diversité de notre corps d’astronautes dans la génération Artemis, nous nous réjouissons. à la première femme marchant sur la Lune et inspirant des femmes et des filles du monde entier », a ajouté Wyche.

Débat de genre

Il est logique que, à mesure que de plus en plus de femmes deviennent astronautes, plus de femmes participeront à des missions comme les atterrissages lunaires d’Artemis. Cependant, le fait que l’atterrissage soit toujours discuté à travers une lentille sexuée – une «femme» atterrissant sur la lune, par opposition à un simple «astronaute» – montre clairement l’inégalité entre les sexes qui existe toujours.

Certains ont même suggéré que ce pourrait être un mauvais service de mettre en évidence le rôle des femmes dans ce programme, car cela pourrait les «autres».

«En séparant la femme, cela fait en sorte que la femme est« l’autre »- qu’elle n’est pas là parce qu’elle mérite une place dans la mission, elle est là parce que nous avons dit que nous allions mettre une femme sur la lune, « Dit Teitel.

« De toute évidence, je serai beaucoup plus heureux lorsque nous arriverons à un point où le genre ne fait pas partie du problème … [when] tout le monde est également en mesure d’être représenté, et c’est juste basé sur les qualifications », a déclaré Whitson.« Le fait que les gens font toujours ressortir le genre indique qu’il n’y a pas encore tout à fait une égalité qui devrait être là … nous nous améliorons, mais je pense toujours que nous avons du chemin à parcourir … c’est quelque chose sur lequel la NASA travaille très dur. Et je pense que [Artemis] est juste une façon pour eux d’essayer de promouvoir le fait qu’ils essaient. «

Cependant, comme Whitson l’a dit, nous avons du chemin à parcourir. Alors que de plus en plus de femmes deviennent astronautes, les femmes ne représentent encore qu’environ 10% du corps d’astronautes de la NASA. En dehors de cela, tant dans la communauté des astronautes que dans les domaines des STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques), il y a toujours un manque de diversité et d’inclusion et des obstacles pressants pour les personnes de couleur, celles des communautés LGBTQIA + et d’autres dans les groupes marginalisés.

En fait, il n’y a eu que 15 astronautes noirs qui ont déjà volé dans l’espace, contre plus de 360 ​​Américains au total qui ont volé dans l’espace et il n’y a eu aucun astronaute dans l’histoire qui ait été ouvertement fait partie de la communauté LGBTQ.

Ainsi, même si à l’avenir, nous pourrions ne pas voir les gros titres sur les femmes astronautes accomplissant des choses – plutôt, nous verrions simplement une couverture des astronautes faisant leur travail – nous n’en sommes pas encore là.

« Je pense que, idéalement, nous allons vivre un jour dans un monde où cela ne fait pas la une de la sortie dans l’espace entièrement féminine; cela ne fait pas la nouvelle qu’une femme marche sur la lune, parce que n’a pas d’importance. Un être humain fait cela », a déclaré Mann. « J’espère que nous y arriverons un jour, [but] nous n’en sommes pas encore là. «

À l’heure actuelle, la réalité est que l’inégalité entre les sexes et de nombreuses autres inégalités existent dans le monde et tout au long des vols spatiaux. Pour ces raisons, il est toujours important de souligner le succès et les réalisations des femmes et des groupes marginalisés dans les vols spatiaux (et dans les domaines STEM), car cette représentation montre aux jeunes générations ce qui est possible pour elles.

Si nous regardons en arrière les atterrissages lunaires d’Apollo, ils en ont inspiré beaucoup au fil des décennies, mais tout le monde ne peut pas se voir représenté dans le groupe d’astronautes de cette époque, ni même dans la grande majorité des ingénieurs et autres travaillant à la NASA à cette époque.

«En tant qu’enfant de six ans voyant l’atterrissage sur la lune», a déclaré Teitel à propos de la représentation à l’époque d’Apollon, les petits garçons se sont fait dire «vous pouvez le faire. regarder cela est probablement dit que vous pouvez être leur secrétaire. «

En voyant des groupes d’astronautes et de chefs de file de plus en plus diversifiés dans le domaine des vols spatiaux, la jeune génération peut voir un avenir pour elle-même dans l’espace.

« Pouvoir voir quelqu’un dans le rôle le rend plus accessible », a déclaré Whitson. « Moi, par exemple, j’ai été inspiré quand les premiers gars ont marché sur la lune, mais ce n’est pas comme si je disais à beaucoup de gens que c’était ce que je voulais faire quand j’ai grandi. Ce n’est que lorsque j’ai eu 18 ans. et ils ont sélectionné les premières femmes astronautes et parmi elles se trouvait Shannon Lucid, une biochimiste. Et je m’intéressais à la biologie et à la chimie à l’époque alors j’ai pensé, eh bien, hé, peut-être que je peux vraiment être [an astronaut]. «

« Avoir quelqu’un a ouvert la voie, ils m’ont inspiré à passer d’un rêve à un but, parce que je me dis, » vous savez, ces dames l’ont fait. Je pourrais aussi « », a ajouté Whitson.

« Parce que nous n’en sommes pas encore là, je pense qu’il est important de souligner certains de ces événements qui se déroulent », a déclaré Mann, faisant écho à la déclaration de Whitson. Les enfants d’aujourd’hui, a-t-elle ajouté, « ils regardent ça sur Internet ou ils lisent une histoire à ce sujet ou ils la voient aux actualités, et quand ils regardent cette mission, ils peuvent alors s’identifier aux astronautes qui sont un fait partie de cette équipe. «

« Les États-Unis sont à la tête de l’effort mondial et de l’exploration humaine, nous montrons également l’exemple en matière de diversité dans le monde entier. Et je pense donc que c’est quelque chose à célébrer personnellement », a ajouté Mann.

