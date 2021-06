Pourquoi la NASA continue d’envoyer des tardigrades et des sépiolides dans l’espace

Hier, certains insectes avaient une place réservée sur la nouvelle mission spatiale de la NASA. La capsule spatiale Dragon de Space X a été lancée lors de la dernière mission de ravitaillement de la Station spatiale internationale, et Les tardigrades et les sépiolides y ont voyagé.

Les premiers – presque indestructibles – sont déjà de vieilles connaissances des missions spatiales et en fait des milliers d’entre eux se sont retrouvés à la surface de la Lune. Maintenant, ils vont en tant qu’invités avec les sepiólidas pour qu’ils nous aident à savoir quels sont les effets des voyages dans l’espace dans les organismes biologiques.

Une portion de seiche dans l’espace (ou presque)

Les tardigrades, communément appelés ours d’eau, sont capables de survivre dans des conditions extrêmes. Vous les placez dans des environnements avec des températures, des pressions et des radiations extrêmement élevées, et ils continuent là comme si de rien n’était.

Sepiólidas en action. Source : Nasa.

Cela, selon la NASA, en fait des sujets parfaits pour expérimenter et apprendre à connaître comment les vols spatiaux affectent la survie des organismes biologiques. L’idée est donc de savoir comment ils parviennent à être si résistants pour essayer d’aider les futurs astronautes à tirer parti de ces connaissances.

La chose sepiólidas est différente. Il y a des milliers de microbes dans le corps humain qui nous aident à rester en bonne santé, mais les scientifiques ne savent pas comment la microgravité affecte ces microbes.

C’est la raison pour laquelle ils ont été envoyés dans cette mission de la NASA. cousins ​​germains de la seiche que l’on commande en tapa ou en portion au bar. Ces sépiolidés feront partie d’un nouveau programme de recherche appelé ‘Microgravity Compression in Animal-Microbe Interactions’, ou UMAMI pour son acronyme en anglais.

Les scientifiques étudieront si la gravité a un impact sur la relation entre ces sépiolidés et leurs bactéries symbiotiques. Encore une fois, l’idée est de protéger et d’améliorer la santé des astronautes dans les futurs voyages spatiaux, mais les découvertes, disent-ils à la NASA, pourrait également servir à améliorer la qualité de vie sur Terre.

Plus d’informations | POT