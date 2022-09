Pourquoi la mort de Laena Velaryon a été modifiée dans « House of the Dragon »

La sixième chapitre de « La Maison du Dragon » Il a emmené avec lui trois morts douloureuses de personnages importants de l’histoire. Pour beaucoup, le plus choquant d’entre eux était le Laena Velaryon, qui a forcé son Vhagar-dragon pour la finir.

Cependant, cette représentation de sa disparition n’était pas la fin du personnage dans l’œuvre originale. Dans le livre « feu et sang » de George RR MartinAu contraire, la fille de Corlys Velaryon Elle a été victime d’une maladie après son accouchement risqué.

Vous souhaitez en savoir plus sur ces différences ? Ensuite, apprenez pourquoi la mort de Laena Velaryon dans la série de hbo max « Maison du Dragon”.

COMMENT LAENA VELARYON EST-ELLE MORT DANS « LA MAISON DU DRAGON » ?

Le sixième épisode de la série a connu un saut dans le temps significatif de 10 ans par rapport à son chapitre précédent. Ainsi, on découvre que Laena Velaryon s’est marié avec Démon Targaryen et ils eurent deux filles. Cependant, la naissance de son troisième héritier a été très compliquée et le bébé a été piégé dans son ventre.

Sachant qu’elle n’avait aucune chance de survie, elle a pris une décision radicale. En ce sens, dans l’une des scènes les plus émouvantes de cet épisode, Laéna lui ordonne de vhargar la tuer en criant « dracarys”.

La mort de Laena Velaryon dans « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

LA MORT DE LAENA VELARYON DANS LE LIVRE « FIRE AND BLOOD »

Contrairement à la série, Laéna elle donne naissance à son troisième enfant dans le livre « feu et sang”. Cependant, celui-ci est décrit comme un enfant déformé, décédé une heure seulement après sa naissance.

Après l’accouchement, la seconde épouse de Démon a souffert de fièvre puerpérale pendant 3 jours. Juste avant sa mort, il est allé chercher vhargar rouler une dernière fois. Malheureusement, il est décédé avant d’atteindre la créature.

Laena Velaryon et Daemon Targaryen dans « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

POURQUOI LA MORT DE LAENA VELARYON DANS LA SÉRIE EST-ELLE DIFFÉRENTE DE CELLE DU LIVRE ?

Dans une récente interview pour Variété, Comté de Ryanle créateur de la série, a révélé la raison pour laquelle la mort de Laena Velaryon était différente de la version de l’œuvre originale.

Selon le ‘showrunner’, il voulait que les adieux de ce personnage soient mémorables et choquants, car sa présence dans la fiction a été très brève.

« Nous avons rencontré cette fille dans l’épisode 2 ; elle a poursuivi quelques années plus tard pour revendiquer le plus grand dragon du monde. Il semblait qu’il ne voulait pas partir comme l’histoire du livre le disait. »il expliqua.

comtépuis ajouté : « Malheureusement, en raison de la nature de la saison et le récit, nous ne pouvions pas passer autant de temps comme je pense qu’on aurait préféré avec Laéna. Il fallait faire avancer l’histoire. Nous avons donc voulu donner une sortie mémorablequ’elle se sentait active et en accord avec sa personnalité ».

De cette façon, ils ont vu l’occasion parfaite de montrer le caractère de Vélarion et le lien fort avec vhargar dans sa scène finale : « Bien que nous n’ayons eu que l’interprétation de Nanna Blondel pendant très peu de temps, en dit long sur qui il est et qui il était Laéna», a-t-il conclu.