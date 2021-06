Pourquoi la mère d’Aiden Fucci a-t-elle été arrêtée ? Accusations dans l’affaire Tristyn Bailey

Crystal Smith, 35 ans, mère d’Aiden Fucci, a été arrêtée samedi matin pour falsification de preuves après avoir frotté le jean imbibé de sang de son fils.

Son fils de 14 ans est actuellement en prison, après avoir été accusé en tant qu’adulte de meurtre prémédité au premier degré pour la mort de Tristyn Bailey, 13 ans.

Bailey a été poignardé 114 fois le matin du 9 mai.

Pourquoi la mère d’Aiden Fucci, Crystal Smith, a-t-elle été arrêtée ?

Les enquêteurs ont déclaré que la vidéo de surveillance obtenue de la résidence de Smith la montre en train de prendre une paire de jeans dans la chambre de son fils et de les frotter dans le lavabo de la salle de bain avant de les emmener dans sa propre chambre.

Une heure plus tard, la vidéo montre un témoin entrant dans la maison et inspectant le jean bleu avec Smith avant de finalement remettre le jean dans la chambre de Fucci.

Samedi, First Coast News a partagé une déclaration du bureau du shérif du comté de St. Johns, annonçant que Smith avait été arrêté et accusé de destruction de preuves, un crime au troisième degré passible de cinq ans de prison et d’une amende de 50 000 €.

Elle a été incarcérée vers midi samedi et a été libérée peu de temps après à 13h40 avec une caution de 25 000 €. Dans la déclaration, les autorités ont révélé que Smith s’était rendue en détention.

Au cours de l’enquête, un enregistrement audio du bureau du shérif du comté de St. Johns a également capturé une conversation entre Fucci et ses parents.

Au cours de la conversation, les parents de Fucci ont demandé s’il pouvait y avoir quelque chose sur ses vêtements de la nuit du meurtre.

Fucci répond: « Je pense que oui, pourquoi? » – et sa mère lui répond en lui murmurant : « Du sang ».

Le shérif Hardwick a déclaré dans le communiqué: «Je reste incroyablement fier des hommes et des femmes du bureau du shérif du comté de St. Johns pour leur minutie continue dans cette enquête. Notre objectif dans toute enquête est d’assurer une responsabilité appropriée à tous les niveaux pour que les poursuites soient couronnées de succès. »

« Crystal Smith sera tenue responsable de son rôle dans cette affaire et justice sera rendue pour Tristyn Bailey et sa famille », a poursuivi Hardwick.

Les parents qui tentent « d’aider » leurs enfants à éviter les obstacles, comme les problèmes juridiques, sont devenus plus fréquents que jamais. Ce type de parentalité a de nombreux noms, mais il est souvent appelé «parentalité chasse-neige».

Qu’est-ce que la parentalité chasse-neige et est-ce différent de la parentalité hélicoptère?

La parentalité chasse-neige est une forme de parentalité où le parent tente d’éliminer les obstacles sur le chemin d’un enfant plutôt que de lui apprendre à résoudre les obstacles par lui-même.

Cela peut sembler similaire à la parentalité en hélicoptère, mais ils partagent une différence distincte. Les parents hélicoptère planent pour être là et aider l’enfant lorsqu’il rencontre une situation stressante, mais les parents chasse-neige vont encore plus loin et suppriment les obstacles avant qu’ils n’apparaissent.

Bien que cela puisse provenir d’un endroit où les parents souhaitent protéger leurs enfants, les dommages sont bien plus importants que ce que les parents pourraient imaginer. Après tout, le chemin de l’enfer est pavé de bonnes intentions.

Les parents chasse-neige vont souvent non seulement éliminer les obstacles pour leurs enfants, mais aussi couvrir leurs enfants lorsqu’ils soupçonnent que l’enfant a fait quelque chose de mal.

Comment commence la parentalité chasse-neige?

Lorsque les enfants sont jeunes, les parents sont responsables de s’assurer qu’ils sont hors de danger et pris en charge ; Cependant, tous les parents ne savent pas quand desserrer les rênes.

Ce comportement peut être innocent, comme un parent qui appelle l’école en disant que son enfant est malade alors qu’en fait il a juste trop dormi, mais il peut dégénérer en situations beaucoup plus graves, comme laver le sang du jean de votre enfant et ne pas poser de questions. sur la façon dont il est arrivé là.

Pourquoi la parentalité chasse-neige est-elle plus répandue de nos jours?

La parentalité chasse-neige est le produit de la peur et de l’anxiété des parents quant au bien-être de leurs enfants.

Qu’il s’agisse de faire la une des journaux terrifiants ou même de voir les réalisations d’un autre enfant sur Facebook, les parents ressentent le besoin de protéger leurs enfants et de les aider à exceller.

La technologie a également permis aux parents d’envoyer plus facilement un e-mail rapide à l’enseignant d’un enfant pour se plaindre d’une mauvaise note – ou de faire une recherche sur Google pour savoir comment faire couler du sang sur une paire de jeans.

Malheureusement, le fait d’avoir accès à autant d’informations que nous n’apaise en rien les inquiétudes des parents pour leur enfant.

Comment cela affecte-t-il les enfants à long terme?

Parce que la parentalité chasse-neige vise à protéger les enfants de la détresse et de l’inconfort, cela peut sembler bénéfique à court terme. Après tout, qui veut que son enfant endure les événements stressants de la vie ? Cependant, à long terme, cela pourrait être préjudiciable au développement de l’enfant et à ses compétences de vie.

« ‘Labourage des neiges’ est un nouveau terme, mais c’est toujours une forme de parentalité en hélicoptère de mon point de vue. Qu’un parent plane ou laboure, le résultat final est le même », explique le Dr Elizabeth Henry, une conseillère certifiée pédiatre et coach parental.

« Ce style parental mine la capacité d’un adolescent à faire les bons choix et à rebondir après un échec », souligne-t-elle. « Si les enfants ne comprennent pas et ne subissent pas les conséquences de leurs actions, ils n’apprendront pas à gérer efficacement les défis et à surmonter les obstacles. Une gestion excessive et une implication excessive nuisent au développement social et émotionnel d’un enfant. »

Les enfants de parents chasse-neige peuvent avoir de faibles capacités de résolution de problèmes, un manque d’auto-efficacité, une anxiété accrue et de faibles mécanismes d’adaptation.

Une fois que les enfants grandissent et quittent la protection de leurs parents, ils ne seront pas prêts à faire face aux problèmes que leurs parents ont toujours pris en charge pour eux.

Livvie Brault est une écrivaine qui couvre le divertissement et l’actualité, l’entraide et les relations.