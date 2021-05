Pourquoi la lune devient-elle rouge pendant une éclipse lunaire totale?

La seule éclipse lunaire totale de l’année illuminera le ciel ce mercredi 26 mai, lorsque la pleine lune (une super lune due à la proximité du satellite avec la Terre) passera à travers l’ombre de la Terre. Pendant l’éclipse lunaire de la soi-disant Super Flower Blood Moon, le visage de la lune prendra une teinte rouge brique.

La lueur ardente est la plus dramatique des trois types d’éclipses lunaires (les deux autres sont appelées partielles et pénombre). De plus, la perfection est un must: une éclipse lunaire totale ne se produit que lorsque le soleil, Terre et lune sont parfaitement alignés.

Lorsque la lune pointe sur la pointe des pieds dans la partie extérieure de l’ombre de la Terre, devenant totalement baignée dans la partie la plus sombre de cette ombre, pourquoi le résultat n’est-il pas une «lumière éteinte» pour le ciel? Pourquoi au contraire la lune est-elle engloutie dans une lueur orange clair à rouge sang?

Voici pourquoi: Imaginez-vous debout sur la lune (beaucoup de poussière et de cratères à vos pieds), regardant la Terre pendant le spectaculaire événement du ciel nocturne. Lorsque la Terre est directement devant le soleil – empêchant les rayons du soleil d’éclairer la lune – vous verrez un bord ardent encercler la planète.

« Le disque terrestre assombri est entouré par chaque lever et chaque coucher de soleil dans le monde, tout à la fois », selon la NASA. Même si notre planète est bien plus grande que le soleil, la lumière de notre étoile d’origine se courbe sur les bords de la Terre. Cette lumière se reflète sur la lune.

Mais pas avant qu’elle ne traverse notre atmosphère, qui filtre la lumière bleue de plus courte longueur d’onde, laissant les rouges et les oranges indemnes pour baigner la surface de la lune. Et voila, une lune rouge.

La lune changera de différentes nuances au cours des différentes étapes d’une éclipse lunaire totale, passant d’un grisâtre initial à l’orange et à l’ambre. Les conditions atmosphériques peuvent également affecter la luminosité des couleurs. Par exemple, des particules supplémentaires dans l’atmosphère, telles que les cendres d’un grand feu de forêt ou d’une récente éruption volcanique, peuvent faire apparaître la lune dans une teinte rouge plus foncée, selon la NASA.

La lune ne se cache pas toujours complètement derrière l’ombre de la Terre. Pendant les éclipses lunaires partielles, le soleil, la Terre et la lune sont légèrement décalés dans leur alignement, de sorte que l’ombre de notre planète engloutit juste une partie de la lune.

Un observateur du ciel novice pourrait même ne pas remarquer le troisième type d’éclipse lunaire, le type pénombre, dans lequel la lune se trouve dans la pénombre de la Terre, ou sa faible ombre extérieure.

L’éclipse lunaire totale de mercredi devrait être visible en Australie, dans certaines parties de l’ouest des États-Unis, dans l’ouest de l’Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est, selon timeanddate.com. D’autres régions du monde, y compris l’ensemble des États-Unis, pourront voir au moins certaines étapes de l’éclipse lunaire, y compris ses phases partielle et pénombre.

Comme pour les autres types d’éclipses lunaires, les trois prochaines éclipses pénombre se produiront du 5 au 6 mai 2023, du 24 au 25 mars 2024 et du 20 au 21 février 2027, selon timeanddate.com . La prochaine éclipse lunaire totale, qui devrait être visible de certaines parties de l’Asie, de l’Australie, d’une grande partie de l’Amérique du Nord, de l’Amérique du Sud, de l’Atlantique, des océans Indien et Pacifique et de l’Antarctique, selon timeanddate.com , aura lieu du 15 au 16 mai 2022.

Note de l’éditeur: cet article a été publié pour la première fois en 2016 et mis à jour pour l’éclipse lunaire de la Super Blue Blood Moon de 2018 et de nouveau en 2021.

Article original sur 45Secondes.fr.