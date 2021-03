Pourquoi la génération Z et la génération Y devraient à la fois Stan Gen X

Selon l’auteur Matthew Hennessey, le sénateur Ted Cruz et Fox News, ce devrait être le travail de la génération X d’annuler «la culture d’annulation».

Selon la génération X, s’ils pouvaient tous les laisser en dehors, ce serait formidable.

La génération X a fait rire Fox News dans l’oubli après que le réseau ait tenté de faire appel à leur aide pour mettre fin à l’annulation de la culture.

La guerre fortement exagérée entre les baby-boomers purs et durs et leurs ennemis archi politiquement corrects, à savoir, les Millenials et la génération Z, a atteint de nouveaux sommets dans la bataille de cette semaine.

Mais les membres de la génération X ont rapidement fait remarquer que personne met bébé dans un coin peut leur dire quoi faire.

La dernière série de drames intergénérationnels a été déclenchée par la récente chronique de Hennessey dans le NY Post, intitulée « Annuler la culture est hors de contrôle – et la génération X est notre seul espoir. »

Hennessey, également rédacteur en chef adjoint du Wall Street Journal, dit (bien que nous soyons sûrs qu’il pense avoir demandé) à ses camarades de la génération X de se joindre à lui et aux baby-boomers dans leurs efforts héroïques pour «éviter à nos propres enfants d’avoir à vivent dans la nouvelle Allemagne de l’Est que ces maniaques éveillés tentent de construire. «

Dans un mouvement qui pourrait bien avoir fait le jour de Hennessey, son article a été bientôt partagé par le sénateur Ted Cruz, conduisant inévitablement Fox News à le reprendre à partir de là. Le réseau a diffusé un segment a exhorté la génération X à «sauver l’Amérique» des utilisateurs de médias sociaux dénonçant des cas de racisme, de misogynie, d’homophobie, etc.

La culture d’annulation est devenue un sujet de discussion privilégié de la droite, souvent utilisé contre les gauchistes et les jeunes générations, en particulier la génération Z.

Le va-et-vient est constant.

Les jeunes appellent ce qu’ils considèrent comme des paroles, des déclarations, des livres ou des célébrités dépassés ou offensants. L’ancienne génération les accuse d’être hyper-sensibles et d’essayer de tout annuler.

Mais ce dernier stratagème pour entraîner la génération X dans le débat s’est retourné contre lui – massivement.

Le segment de nouvelles de Fox sur l’article de Hennessey et l’appel à la génération X de supprimer la culture d’annulation proposait: « La génération X doit mener la charge pour sauver l’Amérique de la foule des médias sociaux. Peuvent-ils le faire? »

La génération X a répondu: Pourriez-vous nous laisser tranquilles (comme vous l’avez toujours fait)? Merci.

La génération X n’est pas une génération avec laquelle vous voulez jouer.

Fox News, Cruz et Hennessy semblent avoir une compréhension erronée de la génération X et de leur position sur ces questions.

Hennessey, qui semble se considérer un peu comme un joueur de flûte de la génération X, fait de son mieux pour convaincre ses pairs générationnels.

« D’abord, c’était Huck Finn », commence Hennessey. « Nous avons grandi dans un pays qui n’interdit pas les livres. »

En citant l’interdiction des « Aventures de Huckleberry Finn » comme exemple de la colère de la culture d’annulation, ce que Henessey ne sait pas (ou a décidé d’omettre) est le fait que ce classique de Mark Twain a été interdit quelque part chaque année depuis qu’il a été publié pour la première fois en 1885.

Hennessey semble également oublier que la génération X était là pour témoigner lorsque les baby-boomers ont banni « The Color Purple », « Beloved » et même « Are You There God? It’s Me, Margaraet » de leurs écoles et bibliothèques.

Et qu’ils ont applaudi Sinead O’Connor pour sa bravoure lorsqu’elle a «annulé» le Pape en direct sur «SNL».

Ne dites pas à la génération X qui et ce qu’elle doit soutenir, s’il vous plaît. Ils ne jouent pas de cette façon.

La génération X est également la génération post-droits civiques, les pourvoyeurs de la révolution punk et «la collant à l’homme».

La génération X a été parmi les premières à utiliser Internet.

Ils ont abattu le mur de Berlin et se sont battus pour la fin de l’apartheid en Afrique du Sud.

Ce n’est pas une génération qui méprise la génération Z pour avoir contesté le statu quo, même ou peut-être surtout, si Fox News le leur dit.

En fait, ce sont les membres de la génération X qui élèvent leurs enfants de la génération Z pour faire ces choix.

De nombreux membres de la génération X ont rapidement souligné que non seulement ils n’apprécient pas d’être appelés à ne pas enseigner ce qu’ils ont délibérément enseigné à leurs enfants, mais ils ne prendraient pas bientôt les commandes des baby-boomers qui les ont attachés. assez de dettes pour ruiner leurs projets de retraite.

La génération X a vu les baby-boomers tenter d’annuler Bart Simpson, les bons alimentaires, l’assurance-maladie, les jeux vidéo, etc.

Ils ont vu la guerre contre la drogue non seulement échouer, mais causer un préjudice direct aux personnes qu’on leur avait promis. Elle était censée protéger.

Et de toute façon, ils sont fatigués.

Désolé, les gars. Vous allez devoir trouver quelqu’un d’autre pour mener vos batailles à votre place.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements.