Pourquoi la fille de Desi Arnaz a passé «  de nombreuses nuits blanches à pleurer  » à propos de son père

Desi Arnaz et Lucille Ball catapultés à la gloire en jouant Lucy et Ricky Ricardo dans la comédie à succès J’aime lucy. Divorcé en 1960 après 20 ans de mariage, le couple a continué de coparentalité leurs deux enfants, Lucie et Desi Jr.

L’alcoolisme d’Arnaz n’était pas un secret à Hollywood. Lucie a précédemment expliqué comment sa consommation d’alcool avait affecté leur famille et sa carrière.

Lucille Ball, Desi Arnaz Jr., Lucie Arnaz et Desi Arnaz | J. Wilds / Keystone / Archives Hulton / Getty Images

L’alcoolisme de Desi Arnaz a eu un impact sur son mariage avec Lucille Ball

Le célèbre couple a eu une relation tumultueuse depuis le début. Après la célébrité et les rumeurs constantes d’infidélités d’Arnaz à Hollywood, leur mariage a commencé à s’effondrer sous la pression, qui n’a fait qu’augmenter avec sa consommation d’alcool.

«Il buvait toujours», remarque Lucie dans le livre Desilu: L’histoire de Lucille Ball et Desi Arnaz par Coyne Steven Sanders et Tom Gilbert. «Mais comme toute maladie, il faut un certain temps pour faire des ravages sur votre corps, là où votre tolérance est de moins en moins élevée.»

«Sous pression, il a bu plus, évidemment», a révélé Lucie. «Et plus leur relation était mauvaise, plus il buvait, juste pour lui montrer. «Tu vas me dire que je ne peux pas me saouler? Eh bien, je vais vous montrer. Je vais me saouler plus que vous ne l’avez jamais vu. C’était tout simplement horrible.

La star de « I Love Lucy » a encore terni son image

Malgré leur divorce, Arnaz et Ball entretiennent une relation amicale et professionnelle. Pourtant, même son lien avec sa célèbre ex-femme n’a pas pu préserver sa carrière de son comportement déclinant et de son manque de responsabilité.

«Desi était un alcoolique, même s’il ne voulait pas l’admettre», a fait remarquer Bob Weitzman, directeur de Desilu Productions. «Peu importe combien vous l’aimiez, il y avait le problème qu’il ne représentait pas les meilleures qualités pour son image, l’image de l’entreprise, l’image de Lucy et l’image des enfants. Elle l’appellerait là-dessus. Il ne changerait tout simplement pas ses habitudes.

Arnaz n’a souvent pas reçu le crédit qu’il méritait pour la construction de l’empire Desilu, où Ball a reçu les distinctions. Avec son alcoolisme continu, la carrière de l’ancien chef d’orchestre a pris une spirale.

«Il était déprimé et déçu plus tard que c’était tout ce qu’il y avait, J’aime lucy», Se souvient Lucie de son père. «Quand c’était fini, l’industrie ne lui faisait plus confiance comme avant. … Lorsque vous buvez et que vous prenez de mauvaises décisions, les gens perdent leur confiance. Jusqu’à ce qu’il puisse reconnaître qu’il avait un problème, il ne pourrait jamais rajeunir sa carrière. C’était une telle tragédie.

Lucie Arnaz a pleuré ce que son père aurait pu être

Au fur et à mesure que la réputation et l’image d’Arnaz se ternissaient, de nombreux acteurs de l’industrie attribuaient ses échecs à son alcoolisme et à son tempérament explosif. Alors que Lucie pouvait attester des inconvénients de sa nature, elle estimait que ses qualités les plus brillantes étaient souvent négligées en raison de ses problèmes.

«C’est pourquoi j’ai passé de nombreuses nuits blanches à pleurer sur les choses que l’on peut très bien dire sur sa consommation d’alcool et son humeur», a expliqué Lucie. «C’est vraiment dommage, comme c’est le cas avec la plupart des alcooliques. Ce doux ours était juste l’homme le plus cher. Et tel un génie, tel un bon homme d’affaires. J’entends toutes les histoires, et plus je les entends, plus j’ai envie de crier: ‘Pourquoi, Pourquoi? »

Avec plus de détails sur les réalisations d’Arnaz à Hollywood qui ont été révélés au fil des ans, Lucie a trouvé du réconfort dans les réalisations de son père qui ont finalement acquis une certaine notoriété.

«Il a fait beaucoup, et je pense que les gens le savent maintenant, parce que cela a été écrit», a-t-elle déclaré à Closer Weekly en février 2020. «Je ne sais pas si cela a été suffisamment écrit de son vivant, mais c’est maintenant et c’est agréable que les gens le reconnaissent.

