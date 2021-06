Bien que la demande de libération conditionnelle de Bill Cosby ait été refusée en mai en raison de son refus persistant de participer aux programmes pour délinquants sexuels de la prison d’État, le comédien en disgrâce redeviendra bientôt un homme libre.

La nouvelle choquante intervient après que la Cour suprême de l’État de Pennsylvanie a rendu une décision plus tôt dans la journée, dans laquelle elle a annulé la condamnation pour agression sexuelle contre laquelle il purgeait une peine de prison au cours des deux dernières années.

Pourquoi la condamnation pour agression sexuelle de Bill Cosby a-t-elle été rejetée ?

Le tribunal n’a pas, comme certains peuvent le supposer, rendu une décision selon laquelle Cosby n’est pas coupable d’avoir drogué et agressé sexuellement une femme en 2004, les crimes pour lesquels il a été reconnu coupable et condamné à une peine de trois à dix ans. Au contraire, la décision du tribunal inférieur a été annulée en raison de ce qu’ils ont maintenant décidé être des « erreurs de poursuite ».

En termes simples, explique NBC News, « la décision d’un procureur de ne pas inculper Cosby, 83 ans, lui a permis de s’exprimer librement dans un procès contre lui – et ce témoignage a été la clé de sa condamnation des années plus tard par un autre procureur ».

La décision stipule : « Lorsqu’une décision d’accusation inconditionnelle est prise publiquement et dans l’intention d’inciter le défendeur à agir et à s’y fier, et lorsque le défendeur le fait à son détriment (et dans certains cas sur l’avis d’un avocat), refuser au défendeur le bénéfice de cette décision est un affront à l’équité fondamentale, en particulier lorsqu’elle aboutit à des poursuites pénales qui ont été abandonnées pendant plus d’une décennie. »

« Pour ces raisons, les condamnations et le jugement de la peine de Cosby sont annulés et il est libéré. »

ABC News rapporte que son publiciste, Andrew Wyatt, viendrait chercher Cosby pour qu’il quitte la prison « dans quelques heures ».

Le mugshot de Bill Cosby, qui était carrément étrange, a fait le tour en 2020.

Et dire que l’apparence de Cosby était troublante est peut-être un euphémisme.

La photo de l’ancien acteur était assez différente de celle prise en 2018 lorsqu’il est arrivé à l’établissement correctionnel d’État de Phoenix, en Pennsylvanie.

La photo d’identité, qui avait été la première photo de lui depuis plus de deux ans, le montre regardant vers le bas tout en souriant avec un masque facial autour du menton.

La photo aurait été prise le 3 septembre 2020 au SCI en Pennsylvanie, où Cosby a commencé à purger ce qui était censé être une peine de trois à dix ans.

Les représentants de SCI ont déclaré qu’ils mettaient à jour les photos des détenus toutes les quelques années en raison de leurs apparences changeantes, et Bill Cosby devait en avoir une nouvelle.

Les allégations d’agression sexuelle contre les cas d’agression sexuelle de Bill Cosby ont choqué le monde.

Lorsque la nouvelle d’allégations d’agression sexuelle contre Bill Cosby a fait la une des journaux, de nombreux fans de longue date de Cosby ne pouvaient pas le croire, car il avait toujours joué le rôle de père de famille dans ses émissions.

Soixante femmes ont présenté des allégations d’agression contre Cosby, datant de 1960 à 2008.

Andrea Constand a rencontré Cosby en 2002 lors d’un match de basket-ball féminin de l’Université Temple. Bill Cosby est un ancien élève de Temple University.

En 2004, Constand a allégué que Cosby l’avait agressée sexuellement chez lui après lui avoir donné du vin et des pilules.

En janvier 2005, après que Constand ait dit à sa mère ce qui s’était passé, Cosby l’a appelée et a insisté sur le fait que le sexe était consensuel. En février, Bruce L. Castor Jr., le procureur du comté de Montgomery (à l’époque), a décidé de ne pas inculper Cosby, « citant » des preuves crédibles et admissibles insuffisantes « . »

Constand a ensuite poursuivi Cosby en mars 2005, ce qui a conduit une douzaine d’autres femmes à porter des accusations similaires.

Après une bataille privée devant les tribunaux, le procès a été réglé et un NDA a été signé par Constand et Cosby.

L’affaire de Cosby a été rouverte après que le comédien Hannibal Buress a qualifié Cosby de violeur en 2014.

Le clip est devenu viral et des dizaines d’autres femmes ont fait des allégations contre Cosby.

En décembre 2015, Cosby a été arrêté pour attentat à la pudeur aggravée. L’affaire Cosby a ensuite été déclarée nulle après que les jurés soient restés dans l’impasse après près d’une semaine de délibérations.

En avril 2018, le nouveau procès de Cosby a commencé, où plusieurs femmes ont témoigné contre lui. Le jury l’a déclaré coupable de trois chefs de voies de fait : « Pénétration sans consentement, pénétration sans connaissance et pénétration après administration d’une substance intoxicante », qui sont tous des crimes.

Un juge a condamné Cosby à 3 à 10 ans de prison le 25 septembre 2018.

« The Bill Cosby Show » a été diffusé de 1969 à 1971.

« The Cosby Show », que la plupart des gens connaissent, était une sitcom diffusée de 1984 à 1992 et qui a duré huit saisons au total.

Grâce aux deux, ainsi qu’à sa longue et lucrative carrière en tant que comédien, acteur et vendeur de Jello Pudding Pops, la valeur nette de Bill Cosby serait d’environ 400 millions de dollars.

Cosby est né le 12 juillet 1937, ce qui fait de lui 83 ans et un Cancer.

Le sien, Camille Cosby, est resté dans son coin pendant tout ce temps, insistant sur le fait que son mari est innocent.

Malgré ses condamnations pour agression sexuelle et sa peine de prison, les deux sont toujours mariés. Ils sont mariés depuis 1964.

« Quand je demanderai une libération conditionnelle, ils ne m’entendront pas dire que j’ai des remords », a déclaré Cosby dans une interview en 2019. « J’étais là. Peu m’importe quel groupe de personnes vient en parler. quand ils n’étaient pas là, ils ne savent pas.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes victime d’une agression sexuelle, vous n’êtes pas seul. La ligne d’assistance téléphonique nationale contre les agressions sexuelles est une ressource gratuite et confidentielle disponible 24h/24 et 7j/7.

Visitez RAINN.org ou appelez le 1.800.656.HOPE (4673) pour être mis en contact avec un membre du personnel qualifié d’un fournisseur de services d’agression sexuelle dans votre région.

