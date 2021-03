Pourquoi la Chine propose-t-elle aux voyageurs des tests anaux pour le COVID-19?

Les voyageurs se rendant dans certaines villes chinoises ont été tenus de passer des tests d’écouvillonnage anal pour le COVID-19, une mesure qui a suscité des protestations d’autres pays, selon des informations.

Cette semaine, des responsables au Japon se sont plaints que certains citoyens japonais arrivant en Chine avaient été soumis à des tests, ce qui « a causé une grande douleur psychologique ». selon la BBC .

Et en février, certains diplomates américains ont déclaré qu’ils étaient tenus de passer les tests, ce qui a suscité une plainte du département d’État américain, Vice rapporté .

« Le département d’Etat n’a jamais accepté ce genre de tests et a protesté directement auprès du ministère des Affaires étrangères lorsque nous avons appris que certains membres du personnel y étaient soumis », a déclaré un porte-parole du département d’Etat à Vice. (Les responsables chinois ont nié que des diplomates américains aient été invités à subir des tests anaux, a rapporté Vice.)

On ne sait pas combien de voyageurs internationaux ont dû passer les tests anaux, mais Pékin et Shanghai auraient exigé les tests pour certaines arrivées, selon Le New York Times .

Certains médecins chinois disent que les tests sont effectués pour attraper les porteurs silencieux du virus – ceux qui peuvent ne pas présenter de symptômes ou qui développent des symptômes légers mais se rétablissent rapidement – car le nouveau coronavirus peut être détecté dans les selles plus longtemps que dans le nez et la gorge.

« Certains patients asymptomatiques ou ceux présentant des symptômes mineurs guérissent rapidement [from COVID-19], et il est possible que les tests de la gorge ne soient pas efficaces pour ces personnes », a déclaré Li Tongzeng, spécialiste des maladies infectieuses en Chine, a dit à CNN .

« Les chercheurs ont montré que pour certaines personnes infectées, la durée des résultats nucléiques positifs durait plus longtemps sur leur test d’excréments et sur écouvillon anal. [samples] que ceux des voies respiratoires supérieures. Par conséquent, l’ajout de tests sur écouvillon anal peut améliorer le taux de détection positive des personnes infectées », a-t-il déclaré, faisant référence aux tests de diagnostic par PCR pour le virus.

Certains citoyens chinois ont également été tenus de passer des tests anaux COIVD-19. En janvier, plus de 1000 élèves et enseignants d’un district scolaire de Pékin ont reçu des tests d’écouvillon anal, ainsi que des tests d’écouvillon nasal, pour le COVID-19 après qu’un élève de 9 ans du district ait été testé positif, selon Vice . D’autres personnes séjournant dans des hôtels de quarantaine ont été invitées à passer les tests. Une personne a déclaré à Vice qu’on lui avait demandé de passer un test anal en septembre 2020 alors qu’il se trouvait dans un hôtel de quarantaine après son retour d’Australie. Il a dit que le test avait été administré par des infirmières et qu’il « avait l’impression d’avoir la diarrhée », a rapporté Vice.

Les tests ont été controversés parmi les experts, même en Chine. Yang Zhanqiu, directeur adjoint du département de biologie des agents pathogènes de l’Université de Wuhan, a déclaré au journal chinois contrôlé par l’État le Global Times en janvier, les tests nasaux et de la gorge étaient encore plus efficaces que les tests anaux, car le virus est connu pour se propager par les gouttelettes respiratoires plutôt que par les matières fécales. Si le but des tests est d’empêcher une personne infectée de propager le virus, l’argument dit, alors les tests nasaux / de la gorge fonctionneraient mieux.

« Il y a eu des cas concernant le coronavirus testé positif dans les excréments d’un patient, mais aucune preuve n’a suggéré qu’il avait été transmis par le système digestif », a déclaré Yang.

Des experts en dehors de la Chine remettent également en question cette pratique, car ceux qui sont testés positifs au COVID-19 sur un test anal mais pas sur un test nasal ou de la gorge ne seraient probablement pas très contagieux, selon le New York Times.

« L’intérêt de détecter les personnes porteuses du virus est d’arrêter la transmission », a déclaré au Times Benjamin Cowling, professeur de santé publique à l’Université de Hong Kong. «Si quelqu’un a une infection mais qu’il n’est contagieux pour personne d’autre, nous n’avons pas besoin de détecter cette personne».

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.