Pourquoi la Chine a-t-elle interdit les jeux vidéo ? Le gouvernement limite le jeu des mineurs

DEWALT Perceuse visseuse à percussion XR 18 V (2x5AH) en coffret T-stak - DEWALT - DCD791P2

La perceuse-visseuse DCD791P2 de Dewalt est facilement maniable dans les espaces limités. Son ergonomie, sa compacité, sa légèreté assurent un meilleur confort durant les utilisations prolongées. Son engrenage métallique garantit une transmission efficace et une durabilité à toute épreuve. Elle dispose de 15 régalges de couples pour une précision optimale. De plus, le déclenchement intelligent et efficace permet de contrôler toutes les applications. En outre, le crochet de ceinture en acier et le porte-embouts magnétiques permettent un rangement solide et facile de l'outil lorsqu'il n'est pas utilisé. L'ensemble de la plate-forme XR Li-Ion intelligente est conçue pour accélérer le travail et pour offrir encore plus de rendement. Par ailleurs, il est possible de charger des batteries de différents voltages avec son chargeur multi voltage XR Li-Ion : 18 V, 14,4 V et 10,8 V. Caractéristiques techniques : Couple (élastique) : 27 Nm Couple (franc) : 70 Nm Vitesse à vide : 0 - 550 / 2000 tr/min Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm Profondeur : 67 mm Hauteur : 203 mm Longueur : 173 mm Poids : 1,7 kg Capacité de perçage : Bois : 40 mm Métal : 13 mm Bruits et vibrations : Pression sonore : 76 dB(A) Incertitude K 3 (Bruit) : 3 dB(A) Puissance sonore : 87 dB(A) Incertitude K 2 (Bruit) : 3 dB(A) Niveau vibrations main/bras - métal : Incertitude K 1 (Vibration) : 1,5 m/s² Niveau vibrations main/bras - vissage sans impact : Incertitude K 2 (Vibration) : 1,5 m/s² Batterie : Type de batterie : XR Li-Ion Voltage : 18 V Capacité de la batterie : 5,0 Ah