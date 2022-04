Pourquoi la chanson Barbie Girl d’Aqua n’apparaît-elle pas dans le film Barbie ?

en pensant à Barbievient automatiquement la chanson de »filles barbies » du groupe Aqua, un thème qui a traversé les frontières et même beaucoup le connaissent par cœur, puisque son clip vidéo nous a montré une version de Barbie avec Ken, où ils ont partagé des dialogues tout en chantant la chanson. Maintenant, avec l’annonce du nouveau film d’action en direct »Barbie », mettant en vedette Margot Robiede nombreux fans ont pensé que c’était l’occasion idéale d’utiliser cette chanson comme bande originale du film, cependant, la chanson ne sera pas dans le film.

Ulrich Møller-Jørgensen, le manager du chanteur principal d’Aqua, Lene Nyström, qui jouait Barbie dans le clip du groupe « Barbie Girl », a confirmé la nouvelle par le biais d’une interview. »La chanson ne sera pas utilisée dans le film », a déclaré le manager sans plus d’explications. Bien que les raisons puissent être pour de nombreuses raisons, beaucoup soulignent que l’absence de la chanson dans le film est liée à de vieux combats entre Aqua et Mattel.

Le fabricant de jouets propriétaire de Barbie a intenté une action en contrefaçon de marque contre le label d’Aqua, CAME, en réponse au hit de 1997 de la chanson » Baby Girl ». Mattel a affirmé que du matériel suggestif existait à la fois dans la chanson et dans le clip vidéo, ce qui menaçait de nuire à la marque Barbie en tant que jouet pour enfants.

Mattel s’est spécifiquement opposé à des paroles comme « embrasse-moi ici, touche-moi là-bas » et à une scène du clip vidéo dans laquelle le petit ami de Barbie, Ken, « démembre » son bras en plastique. Aqua et MCA ont répondu, citant que la protection du contenu existait en étant une parodie.

L’affaire s’est terminée lorsque le juge Alex Kozinski a rendu une décision officielle conseillant aux deux parties de se détendre. On ne sait pas si la déclaration de Møller-Jørgensen sur l’exclusion de la chanson du prochain film « Barbie » est due à un certain ressentiment persistant à l’égard de l’affaire judiciaire des années 1990 ou si cela faisait simplement partie d’une conversation créative plus large dans les coulisses.

Malgré la résistance de Mattel, « Barbie Girl » est devenue aussi fortement associée à la marque Barbie que son extravagante Dream House. Maintenant, avec la nouvelle que la chanson ne sera pas dans le film, de nombreux fans se sont exprimés en disant que c’était totalement une erreur de ne pas inclure « l’hymne de Barbie » dans la production de Warner Bros.

Il faudra voir sa version de »Barbie » du réalisateur Greta Gerwig, retrouvez une bande-son aussi bonne et iconique que l’était »Barbie Girl ». Le film sortira le 11 juillet 2023 et mettra en vedette Robbie, Ryan GoslingWill Ferrel, Simu Liu, Michael Cera et bien d’autres acteurs connus.