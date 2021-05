Pourquoi la Bible King James est-elle si populaire?

Peu de temps après son ascension sur le trône d’Angleterre en 1603, le roi Jacques Ier commanda une nouvelle traduction de la Sainte Bible qui, plus de 400 ans plus tard, est encore largement lue dans le monde.

Cette Bible, connue sous le nom de King James Version (KJV), a aidé le roi James à laisser derrière lui une empreinte culturelle durable – l’un de ses objectifs en tant que leader. « James se considérait comme une grande figure de la Renaissance qui voulait transmettre la culture mondiale, la musique, la littérature et même de nouvelles façons d’apprendre », a déclaré Bruce Gordon, professeur d’histoire ecclésiastique à la Yale Divinity School.

Mais étant donné l’âge de la KJV, pourquoi est-elle toujours si populaire dans les différentes confessions chrétiennes?

En bref, l’influence de la KJV s’est accrue au fil des siècles parce que, selon Gordon, c’est la version qui a été la plus lue et distribuée dans les pays où l’anglais était la langue dominante et que sa traduction n’a « jamais été vraiment remise en question jusqu’au 20ème siècle ». À cette époque, la KJV est devenue tellement ancrée dans le monde anglo-américain que « beaucoup de gens en Afrique et en Asie ont appris l’anglais de la KJV » lorsque les missionnaires chrétiens leur ont apporté, a déclaré Gordon. « Beaucoup de gens ne savaient même pas que c’était l’une des nombreuses traductions disponibles », at-il ajouté, « ils croyaient que la version King James était la Bible en anglais. »

Mais il y a plus dans l’histoire qui remonte au début de la traduction.

Pourquoi le roi Jacques voulait-il une Bible nouvellement traduite?

Avant que James ne commande la KJV en 1604, la plupart des gens en Angleterre apprenaient de deux Bibles différentes – la traduction de l’Église d’Angleterre, couramment lue pendant les services de culte (connue sous le nom de Bible des évêques, publiée pour la première fois en 1568), et la version la plus populaire la plus populaire. Les Britanniques lisent à la maison, connue sous le nom de Bible de Genève, publiée pour la première fois en 1560. La Bible de Genève était la Bible de choix parmi les sectes protestantes et protestantes, et en tant que presbytérien , James a également lu cette version. Cependant, il n’aimait pas les annotations longues et distrayantes dans les marges, dont certaines remettaient même en question le pouvoir d’un roi, selon Gordon.

De plus, lorsque James accéda au trône d’Angleterre en mars 1603, après la mort de la reine Elizabeth I, il hérita d’une situation politique compliquée, alors que les puritains et les calvinistes – adeptes religieux du réformateur Jean Calvin – remettaient ouvertement en question le pouvoir absolu de la Évêques de l’Église d’Angleterre. La propre mère de James – Mary, reine d’Écosse – avait été exécutée 16 ans plus tôt en partie parce qu’elle était perçue comme une menace catholique pour le règne protestant de la reine Elizabeth. « La mort de Mary a rendu James parfaitement conscient de la facilité avec laquelle il pouvait être renvoyé s’il dérangeait les mauvaises personnes », a déclaré Gordon.

Un portrait de James VI et moi, roi d’Écosse, d’Angleterre et d’Irlande (1566-1625). Le portrait, peint par le peintre hollandais Daniel Mytens (également orthographié Daniël Mijtens) en 1621, est exposé à la National Portrait Gallery de Londres. (Crédit d’image: Photo de Robert Alexander / Getty Images)

Pour modérer ces divisions, James a commandé une Bible qui visait à plaire à la fois aux paroissiens de l’Église d’Angleterre et aux sectes protestantes grandissantes en supprimant les annotations problématiques et impopulaires de la Bible de Genève tout en restant fidèle au style et aux traductions des deux Bibles que chaque groupe vénéré. Malgré les efforts de James, Gordon a déclaré, « la KJV n’a pas vraiment réussi tant que James était vivant ». C’est parce que le marché de la version de James n’a pas vraiment surgi avant les années 1640, lorsque l’archevêque William Laud, qui «détestait les puritains», a supprimé la Bible de Genève que les puritains suivaient, a déclaré Gordon.

James est mort d’un accident vasculaire cérébral en mars 1625, il n’a donc jamais vu sa Bible devenir largement acceptée. Mais même de son vivant, après que James ait commandé la traduction, il n’a pas supervisé le processus lui-même. « C’est presque comme s’il avait lancé le bal, puis s’était lavé les mains de tout », a déclaré Gordon.

Comment la KJV a été traduite

Pour superviser la traduction, James a mandaté six comités composés de 47 universitaires des universités d’Oxford et de Cambridge. Ils ont été chargés de traduire tous les textes hébreux et grecs de l’Ancien et du Nouveau Testament en anglais. C’était un processus compliqué et parfois controversé qui a duré sept ans. Bien que nous n’ayons pas beaucoup de comptes rendus de ces comités, « grâce à nos meilleures reconstructions, nous comprenons que ce fut un débat très rigoureux avec tous ceux qui se sont engagés à la traduction la plus exacte de la Bible », a déclaré Gordon.

Une grande partie de la traduction résultante s’est inspirée du travail de William Tyndale, un réformateur protestant qui avait produit la première traduction du Nouveau Testament du grec vers l’anglais en 1525. «On pense que jusqu’à 80% de la version King James provient de la version de William Tyndale », A déclaré Gordon.

Une comparaison entre la Bible de Tyndale, 1528: I Corinthiens, chapitre 13, 1-3, (en haut) et la version King James, 1611: I Corinthiens, chapitre 13, 1-3, (en bas). (Crédit d’image: Universal History Archive / Universal Images Group via Getty Images)

Pourquoi la KJV est-elle toujours populaire aujourd’hui?

Pour un livre publié en 1611, il est étonnant de voir à quel point la KJV est encore aujourd’hui influente et largement lue. Bien qu’il existe des centaines de versions et de traductions de la Bible, la KJV est la plus populaire. Selon le cabinet d’études de marché Statistica , en 2017, plus de 31% des Américains lisent la KJV, la nouvelle version internationale venant en deuxième place, à 13%. Cinq grandes dénominations du christianisme – baptiste, épiscopalien, presbytérien, saints des derniers jours et pentecôtiste – utilisez la KJV aujourd’hui .

La KJV « fonctionne à la fois comme une traduction mot pour mot et sens pour sens », ce qui signifie qu’elle agit à la fois comme une traduction littérale de nombreux mots qui auraient été utilisés par Jésus Christ et ses apôtres et transmet avec précision le sens derrière ces mots et événements, a déclaré Gordon. Une ligne de manuscrits utilisés dans la KJV – le Textus Receptus d’Erasme, traduit du grec au latin par l’érudit et philosophe néerlandais du XVIe siècle Desiderius Erasmus – est considérée par certains comme une inclusion particulièrement importante dans la KJV, en particulier pour ceux qui voyez-le comme la ligne la plus pure du Nouveau Testament remontant à l’âge apostolique (33 à 100 après JC), a déclaré Gordon.

Malgré la popularité de la KJV au fil des siècles, Gordon a déclaré que certains chercheurs en considéraient maintenant certaines parties comme obsolètes. Il a averti qu’il y a eu d’autres manuscrits anciens découverts depuis la commande de la KJV qui améliorent la compréhension des érudits de certains événements bibliques et peuvent même changer le sens de certains mots.

Par exemple, au milieu du XXe siècle, «de nombreux traducteurs croyaient que« jeune fille »ou« jeune femme »était une traduction hébraïque plus précise à utiliser pour décrire la mère de Jésus, Marie, au lieu de« vierge »», a déclaré Gordon. Si elle est correcte, l’interprétation aurait des implications de grande portée, car le prophète de l’Ancien Testament, Isaïe, avait prophétisé que le Messie naîtrait d’une vierge. «Les traductions», a déclaré Gordon, «ne sont pas des choses neutres».

À cette fin, de nombreux lecteurs de la KJV (connus sous le nom de « King James Onlyists ») ne croient pas du tout que la Bible devrait être mise à jour et s’en tiennent à l’idée que la version de James a été traduite à partir des manuscrits les plus fiables. De plus, selon Gordon, certains Onlyistes pensent que les savants qui ont supervisé la traduction de la KJV étaient «divinement inspirés» et que les traductions plus modernes devraient être ignorées parce qu’elles ont été «réalisées par des non-croyants».

Même les observateurs religieux occasionnels ou les non-croyants sont affectés par la prose de la Bible KJV d’une manière qu’ils ne réalisent peut-être pas. Son langage poétique a influencé des générations d’artistes et d’activistes, de nombreuses phrases bibliques devenant partie intégrante de notre langage quotidien. Quelques exemples incluent «l’aveugle conduisant l’aveugle», «les pouvoirs en place», «le gardien de mon frère», «par la peau de tes dents», «un loup en peau de mouton», «lève-toi et brille» et «pars le mile supplémentaire « , selon Grand pays ouvert . Même la célèbre phrase d’ouverture « Quatre points et il y a sept ans » du discours de Gettysburg du président Abraham Lincoln était inspiré par langue utilisée dans la KJV.

