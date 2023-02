Pourquoi la 7e saison de Cobra Kai a-t-elle été annulée sur Netflix ?

in

Netflix

Les créateurs de la série ont promis que la sixième et dernière saison de Cobra Kaï sera le meilleur

©IMDBNetflix a annoncé que la sixième saison de Cobra Kai serait la dernière

A la surprise et à la colère des fans de la série, Netflix a rapporté que la sixième saison de Cobra Kaï ce sera le derniermais pourquoi le géant du streaming a-t-il annulé la septième saison ?

Les créateurs de la série et Netflix ont rapporté la fin de l’histoire qui a réuni Guillaume Zbka (Johnny Laurent) et Ralph Macchio (Daniel La Russo). Bien qu’il n’ait jamais été dit qu’il y aurait une septième saison, c’est quelque chose que les fans de l’histoire de Karate Kidmais on suppose qu’il n’y aura pas de nouvelle tranche pour des raisons commerciales.

« Notre objectif dès le premier jour avec Cobra Kai était toujours de le terminer à nos conditions, en laissant la vallée à l’heure et à l’endroit que nous avions toujours envisagés. C’est donc avec une immense fierté et reconnaissance que nous pouvons annoncer cette réalisation. La prochaine saison de Cobra Kai, la sixième, sera la conclusion« , ont exprimé les créateurs de la série, Josh a guéri, Jon Hurwitz Oui hayden schlossbergen un Libération.

Bien qu’il n’existe pas de version officielle, On suppose que Netflix a annulé la septième saison de Cobra Kaï devoir renégocier les conditions avec le studio qui leur fournit les épisodespuisque la série est développée et produit par sony. Depuis qu’il est passé de YouTube Red à Netflix, Le géant du streaming a renouvelé pour trois saisons après avoir constaté le succès de la série, mais les bénéfices pourraient être inférieurs aux coûts.

Aussi triste que puisse être cette fin pour les fans, les créateurs de la série ont promis que la sixième et dernière saison de Cobra Kaï sera le meilleur et ils se sont souvenus que « Cobra Kai ne meurt jamais« .

+ Y aura-t-il plus d’histoires de Karaté Kid après l’annulation de Cobra Kai sur Netflix ?

Bien que la série n’aura plus de septième saison sur Netflix, lLes créateurs ont rapporté qu’il y a encore de l’espoir, ouvrant la possibilité qu’à l’avenir, ils continuent à développer ce qu’ils ont déterminé être le Miyagiverse..

« Aussi doux-amer que soit ce jour pour les fans, le Miyagiverse n’a jamais été aussi fort. Les fans de la série sont les meilleurs de la planète et Nous sommes impatients de raconter d’autres histoires de Karaté Kid avec vous à l’avenir. Comme nous le savons tous : Cobra Kai ne meurt jamais« , ont-ils conclu dans le communiqué.

Cobra Kaï C’est l’une des séries les plus vues sur la plateforme. La quatrième saison a rassemblé 292 millions d’heures regardées en quatre semaines après la première et la cinquième saison 274 millions d’heures regardées au cours de ses cinq premières semaines.

Ted Sarandos, PDG de Netflix, a assuré que «ils n’ont jamais annulé une série à succès« , mais souvent les projets s’adressent à un petit public avec un gros budget. Cependant, ce n’était pas le cas avec Cobra KaïPour ce que La seule version officielle de la raison pour laquelle la septième saison a été annulée est celle exprimée par ses créateurs, qui ont assuré que c’était la meilleure façon de terminer la série sur Netflix..



