kylie by kylie jenner 24K 24 x 1,4grs

Sa particularité :Elle contient 24 teintes d'ombres à paupières et 4 finis différents : mat, irisé, métalique et pailleté. Utilise-les pour reproduire les look de Kylie Jenner ou pour créer tes propres looks !24 superbes teintes, faciles à appliquer grâce à une formule douce pour un fini hautement pigmenté !Végan**Ne contient aucun ingrédient d'origine animaleLes teintes de la Palette 24k Birthday Collection :• Make a Wish (beige mat clair)• XXIV (beige clair irisé)• Pull Up (marron foncé mat)• Shine Baby (bronze orangé pailleté)• Twenty Four (orange foncé mat)• Certified Gold (doré bronze metallique)• Exquisite (rose doré pailleté)• Leo Szn (marron clair mat)• Winning (taupe mat)• Gold Fever (doré metallic)• Seize the Moment (moutarde mat)• Birthday Baby (orange mat)• 24 Baby (corail mat)• All That Glistens Is Gold (doré antique pailleté)• Love It Here (beige clair rosé et irisé)• Fine Metal (vert doré métallique)• Such A Gem (vert jaune mat)• Better Than Gold (bronze pailleté)• Birthday Magic (rose pailleté)• Go for Gold (doré pailleté)• Here For It All (beige orangé mat)• Thriving (marron soutenu mat)• Cheers to 24 (bronze foncé métallique)• Moments in Time (marron très foncé mat)