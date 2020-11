Pourquoi Kim Kardashian West et Reggie Bush ont-ils rompu?

Avant de trouver l’amour avec Kanye West, Kim Kardashian West sortait avec sa juste part d’hommes célèbres, dont le joueur de la NFL Reggie Bush. Le couple a entamé une romance au milieu des années 2000 et a convaincu de nombreuses personnes qu’ils allaient un jour se marier et vivre heureux pour toujours.

Malheureusement, cela ne s’est pas produit et le couple s’est séparé après une relation de quelques années seulement. Bien qu’ils aient fini par trouver l’amour avec d’autres personnes après s’être séparés, nous nous demandons: pourquoi ce couple apparemment parfait s’est-il séparé en premier lieu?

Reggie Bush et Kim Kardashian | Lars Niki / Corbis via Getty Images

Kim Kardashian West et Reggie Bush sont sortis ensemble depuis trois ans

L’histoire d’amour de Kardashian et Bush a commencé en 2007 lorsqu’ils se sont rencontrés aux ESPY Awards de cette année-là après avoir été présentés par un ami commun. Peu de temps après cette rencontre, le couple a commencé à se fréquenter et a même commencé à présenter leur romance naissante sur le tube E! De Kardashian! séries, L’incroyable famille Kardashian.

Kardashian étant l’un des mondains les plus populaires de l’industrie et Bush étant une star des New Orleans Saints, le couple est rapidement devenu l’un des couples les plus chauds d’Hollywood. Pour les fans, ils semblaient être un match fait au paradis.

Cependant, au fur et à mesure que la renommée du couple grandissait, trouver du temps à passer ensemble devenait un défi, et à cause de cela, leur relation en a payé le prix.

Les horaires contradictoires de Kardashian et Bush étaient un problème permanent dans leur relation

Après avoir fréquenté pendant deux ans, Kardashian et Bush se sont brièvement séparés en 2009. À l’époque, des sources ont révélé que le couple était concentré sur leurs carrières respectives et ont décidé qu’il serait préférable de passer du temps en tant qu’agents libres.

«Ils s’aiment beaucoup et espèrent qu’un jour ils pourront le faire fonctionner», a déclaré un initié à E! Nouvelles. «Mais pour l’instant, il commence sa saison de football cette semaine et Kim commence le tournage de la quatrième saison de L’incroyable famille Kardashian, et ils ont juste besoin de ce temps à part.

Finalement, le couple s’est réconcilié, mais en 2010, ils l’ont appelé à quitter pour de bon.

Bien que l’on ne sache pas exactement pourquoi Bush et Kardashian se sont séparés, il a été rapporté que les emplois du temps chargés de la paire ont joué un rôle important dans leur séparation. Il a été allégué que gérer la renommée croissante de Kardashian était devenu trop difficile à gérer pour Bush.

Reggie Bush et Kim Kardashian | Steven Lawton / FilmMagic

«Elle parcourt le monde et a créé des marques», a déclaré une source à Us Weekly au moment de leur séparation. «Il ne peut tout simplement pas suivre.

Kardashian West et Bush sont maintenant mariés et ont des enfants

Après l’avoir appelé à quitter, Kardashian et Bush sont partis avec d’autres personnes.

En 2014, Kardashian a épousé le rappeur Kanye West. Aujourd’hui, ils sont toujours mariés et ont quatre adorables enfants ensemble: North (7), Saint (4 1/2), Chicago (2 1/2) et Psalm (1)

Quant à Bush, il s’est également marié en 2014 avec la danseuse Lilit Avagyan et ensemble, ils ont trois enfants: Briseis (7), Uriah (5) et Agyemang (3).

Lilit Avagyan et Reggie Bush | FOX via Getty Images

Bush et Kardashian sont-ils toujours en contact?

Bien que Bush et Kardashian se soient brièvement reconnectés en 2012 avant de nouer des relations avec leurs proches, le professionnel du football à la retraite a déclaré à Us Weekly en 2018 que lui et la star de télé-réalité « ne restaient plus en contact ».

Mais bien qu’il n’ait plus été en contact avec son ancienne flamme, Bush avait encore de belles choses à dire sur le magnat de KKW Beauty.

«Elle fait un excellent travail en créant une marque pour elle-même, elle et sa famille», a-t-il déclaré au magasin. «Je suis content pour eux… Elle est très intelligente.»

Bien que Kardashian West n’ait pas beaucoup parlé de son ex ces dernières années, il y a de fortes chances qu’elle ait également des choses douces à dire sur lui et leur relation.