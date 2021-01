Pourquoi Kim et Kanye divorcent-ils? Nouveaux détails sur leur rupture présumée et son avocat spécialisé en divorce

Même les relations de célébrités les plus médiatisées doivent prendre fin. C’est particulièrement douloureux de voir un couple puissant traverser des temps difficiles, mais nous avons peut-être atteint la fin d’une époque ici.

Alors que les premières rumeurs de séparation du couple se sont produites il y a quelques années, il y a de nombreux cas plus récents, tels que les longues et étranges diatribes de West sur Twitter, son échec de la candidature présidentielle et ses affirmations selon lesquelles sa femme a triché avec les rappeurs Meek Mill et Drake, cela peut indiquer des problèmes au paradis et la fin du mariage des A-listers.

Maintenant, après avoir passé les vacances à part, Kim Kardashian et Kanye West auraient fini pour de bon, car Kardashian aurait embauché la tristement célèbre avocate en divorce Laura Wasser au milieu des rumeurs de divorce.

Pourquoi Kim et Kanye divorcent-ils?

Tout d’abord, revenons un peu en arrière. Kim et Kanye sont amis depuis longtemps, mais n’ont commencé à sortir qu’en 2012, après l’échec de sa relation avec Amber Rose et le mariage de courte durée de Kim avec Kris Humphries. Ils se sont mariés en 2014 et ont trois enfants ensemble: North, Saint et Chicago.

Voudraient-ils vraiment cesser de fumer après avoir eu de si beaux enfants et se retrouver après des années d’occasions manquées?

En 2018, des rumeurs ont commencé que le couple n’avait peut-être pas vécu le bonheur pour toujours que tout le monde pensait être. Et ce n’était pas étonnant, compte tenu des multiples explosions de West et de ses commentaires controversés sur l’esclavage.

Mais leurs problèmes de mariage ont peut-être commencé par un voyage de retour à Paris, où Kardashian était retenu en otage deux ans auparavant.

Ils ont voyagé pour voir un spectacle pour le designer Virgil Abloh en juin 2018, mais une autre des explosions de West a envoyé Kardashian sur le bord. Il a apparemment fait une scène, sautant de son siège du premier rang dans les bras d’Abloh.

«Les émotions de Kim étaient exacerbées … Kim ne savait pas quoi faire. Kanye n’a fait qu’aggraver son anxiété », a révélé une source.

En plus de cela, en avril et mai 2018, les commentaires de Kanye sur l’esclavage et ses tweets sur Donald Trump constituaient un stress supplémentaire pour Kardashian.

Ses tweets avaient même alors inquiété les fans pour sa santé mentale, certains disant même qu’il avait une dépression mentale, bien qu’il ait été révélé plus tard que le rappeur souffrait d’un trouble de la personnalité bipolaire.

Kardashian l’avait défendu, disant que même si ses manières de s’exprimer n’étaient pas orthodoxes, il avait toujours droit à ses opinions et que les gens n’auraient pas dû automatiquement supposer qu’il y avait quelque chose qui clochait avec lui.

Mais défendre West l’a peut-être mise au bout de sa corde, et elle aurait déjà dit à sa famille qu’elle envisageait de le quitter.

Un initié a déclaré à l’époque: «C’est fini. Elle a réalisé que ce n’était pas l’homme dont elle était tombée amoureuse. Elle l’a appelé sur son égoïsme et sur le fait qu’il ne pense jamais aux répercussions que cela pourrait avoir sur ses marques. Tout ce qui l’intéresse, c’est sa musique et sa ligne de vêtements.

Le mariage consiste à être là l’un pour l’autre, et si un partenaire ne se soucie que de lui-même, cela peut avoir des conséquences importantes.

Mais Kardashian ne sait que trop bien à quel point le divorce peut être compliqué, en particulier après sa séparation de son ex-mari Kris Humphries en 2011.

L’initié a expliqué qu’elle ne voulait pas subir un autre divorce, mais que «même lorsqu’ils sont ensemble, ils se disent à peine deux mots. Kanye vit bien comme ça, mais Kim ne peut pas le supporter. Elle veut de nouveau la passion dans sa vie. Elle veut un mari qui la vénère pour qui elle est, pas quelqu’un qui l’utilise comme mannequin pour vendre ses vêtements.

Suite à son explosion de 2018 dans les studios TMZ, West a suggéré que son apparition avait peut-être alimenté le feu d’une rupture avec Kardashian car dans une interview de 2018, West a admis que son mariage était peut-être en suspens.

«Il y a eu un moment où je me suis senti comme après TMZ, peut-être une semaine après cela, j’avais l’impression que les niveaux d’énergie étaient bas, et j’ai appelé différents membres de la famille et j’ai demandé, vous savez, ‘Kim pensait-elle à me quitter après TMZ? ‘ C’était donc une vraie conversation », dit-il.

Il semble que Kim ne veuille pas être piégée dans un mariage toxique comme celui dans lequel elle vit actuellement.

« Elle en a marre de marcher sur des œufs », a déclaré une source. Mais Kanye est également assez fort pour être seul. Et il semble qu’elle aussi, parce que, selon un initié, «Kim est prête à recommencer – sans Kanye à ses côtés.

Avance rapide jusqu’en juillet 2020 et non seulement les rumeurs de divorce ont refait surface, mais elles semblent être encore plus fortes qu’elles ne l’étaient auparavant.

West a récemment participé à une tirade sur Twitter, disant un tas de choses qui ont amené les fans à se demander si le chanteur va bien.

Les tweets, dont la plupart sont maintenant supprimés, sont ceux qu’il a écrits sur Kardashian.

Dans un tweet, West avait affirmé que Kardashian essayait de «l’enfermer» et assimilait sa situation au film, Sortez. Il a également affirmé – pas sur Twitter, mais lors d’un rassemblement présidentiel en Caroline du Sud – que lui et Kardashian avaient parlé de l’avortement de leur premier enfant, North West, une révélation qui aurait exaspéré sa femme.

Il a également inclus la mère de Kardashian, Kris Jenner, et son petit ami, Corey Gamble, dans sa diatribe Twitter, disant qu’ils n’étaient « pas autorisés » à être avec ses enfants. Il a également accusé Kardashian de le tromper avec Meek Mill et Drake.

Mais ce qui a vraiment attiré l’attention de tout le monde, c’est un tweet dans lequel West a affirmé qu’il essayait de divorcer de Kardashian depuis près de deux ans.

Kardashian a rapidement profité de ses histoires Instagram pour défendre son mari à propos de ses commentaires.

Elle a écrit:

«Comme beaucoup d’entre vous le savent, Kanye souffre d’un trouble bipolaire. Quiconque a cela ou a un être cher dans sa vie qui le fait sait à quel point il est incroyablement compliqué et douloureux de comprendre. Je n’ai jamais parlé publiquement de la façon dont cela nous a touchés à la maison parce que je suis très protecteur de nos enfants et du droit de Kanye à la vie privée en ce qui concerne sa santé. Mais aujourd’hui, je pense que je devrais le commenter à cause de la stigmatisation et des idées fausses sur la santé mentale … Les personnes qui ne sont pas au courant ou qui sont très éloignées de cette expérience peuvent porter un jugement et ne pas comprendre que l’individu lui-même doit s’engager dans le processus pour obtenir de l’aide, peu importe les efforts de la famille et des amis. C’est une personne brillante mais compliquée qui, en plus de la pression d’être un artiste et un homme noir, qui a vécu la perte douloureuse de sa mère, doit faire face à la pression et à l’isolement exacerbés par son trouble bipolaire. Ceux qui sont proches de Kanye connaissent son cœur et comprennent ses paroles ne correspondent pas à ses intentions.

Kardashian a également remercié tous ceux qui se sentaient préoccupés par West.

Une source proche de Kardashian a révélé que les spéculations sur un divorce ne sont que des rumeurs, ajoutant: «Elle reste concentrée sur l’aide à lui et à sa santé en ce moment. Il n’y a pas de conversation sur le divorce.

Le 5 janvier, la nouvelle de Kim Kardashian qui allait de l’avant avec le divorce a commencé à faire le tour.

Plusieurs sources ont révélé que «le divorce est imminent», une source ajoutant: «Ils le gardent discret mais ils sont faits. Kim a embauché Laura Wasser et ils sont en pourparlers de règlement.

Laura Wasser est une célèbre avocate spécialiste du divorce auprès des stars, et certains de ses anciens clients incluent Angelina Jolie, Ryan Reynolds, Britney Spears et Kelly Clarkson – pour n’en nommer que quelques-uns.

Une autre source proche du couple a révélé que « Kim a fait monter Kanye là-haut [Wyoming] afin qu’ils puissent vivre des vies séparées et régler tranquillement les choses pour se séparer et divorcer », ajoutant:« Elle a fini ».

« Elle est sérieuse de passer l’examen du barreau et de devenir avocate, elle est sérieuse au sujet de sa campagne de réforme pénitentiaire », a ajouté la source. « Pendant ce temps, Kanye parle de se présenter à la présidence et de dire d’autres fous assez.

Oui, nous devrons voir comment cette histoire se déroule à mesure que de nouveaux détails sortiront.

