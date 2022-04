Pourquoi Kim Deal s’est-elle séparée des Pixies ?

la bande de lutins ont été l’un des plus influents depuis leur formation à Boston en 1986. Leurs chansons et leur énergie ont été une référence pour de multiples groupes tels que »Radiohead » O »Nirvana », déclarant publiquement qu’ils étaient l’un de ses groupes préférés et que c’était celui qui donnait envie à ses membres de former leur propre groupe.

Bien qu’aujourd’hui les Pixies continuent de sortir des albums et de se produire en direct, c’est à la fin des années 80 qu’ils ont connu leur plus grand essor, comptant sur leur intégration avec le chanteur et compositeur. François noirle guitariste Joey Santiagole batteur David Lovering et le légendaire bassiste affaire de kim et sortir un total de quatre albums avec leur programmation originale.

Cependant, quelque chose que de nombreux fans du groupe savent, c’est que leur rupture en 1991 était due à la tension constante et aux combats qui existaient entre Black Francis et Kim Deal, puisque le chanteur principal était très contrôlant avec chacune de ses œuvres, laissant rarement l’autre membres de générer des idées pour leurs chansons.

À ses débuts, l’autorité de Francis n’était pas autoritaire, et même s’il était le compositeur principal, il laissa Deal contribuer artistiquement en studio. Même la chanson « Gigantic » a été composée principalement par le bassiste et est devenue un énorme succès avec Deal en tant que chanteur principal. Cependant, toute cette harmonie a commencé à tomber à mesure que le groupe se consolidait.

Vous pourriez aussi être intéressé par:







Le déclin a commencé en 1988, selon Francis lui-même : « Kim est venu à la répétition et a dit ‘J’ai aussi beaucoup de chansons’. Nous n’avions jamais entendu parler de ces autres problèmes. C’était inattendu, mais nous avons joué avec. Toutes ces nouvelles pièces et structures d’accords, bien sûr, ne correspondaient pas. Ils ne semblaient pas vraiment fonctionner. Nous sommes donc allés lui parler et elle, étant très timide, a juste dit: « Oh, ça va, ne t’inquiète pas pour ça. »

Mais Kim avait une autre version des faits disant que Francis était quelqu’un de contrôlant et d’envieux. « Quand les journalistes demandaient ‘Pourquoi Kim ne chante plus ?’, il se levait de table. Il s’est très mal comporté. De toute évidence, cela est devenu un bouton sur lequel la presse a appuyé encore et encore. Les gens ont adoré Gigantic, et ils l’ont même chanté lors de nos concerts. Il faudrait lui demander si cela le dérangeait. Je ne sais pas, et je m’en fous. Ce ne sont pas mes affaires. »

La situation a continué de s’aggraver en 1989 lors de la tournée promotionnelle « Doolittle ». En Allemagne, à part le fait que Deal a failli être renvoyé pour avoir refusé de jouer un concert, Francis lui a fait exploser en lui donnant un coup de pied à la guitare. Le chanteur a dit qu’il l’avait fait parce qu' »il avait une heure de retard et que c’était un concert à guichets fermés », bien qu’il ait immédiatement regretté la scène.

Devant l’impossibilité de jouer un rôle plus important dans la direction musicale du groupe, puisque Francis refusait de lui faire de la place, la bassiste s’est alliée à Tanya Donnellyle guitariste de Throwing Muses, pour former Les éleveurs. Cela a été considéré par Francis comme impoli, surtout quand ils sont revenus en 1990 pour enregistrer leur album Bossanova. C’est pourquoi tant sur cet album que sur son prochain morceau » Trompe le Monde », la participation de Deal est quasi inexistante.

Vous pourriez aussi être intéressé par:







Le 23 avril 1992, les Pixies avaient une ouverture de concert pour le groupe U2Peu de temps après la fin de la tournée, Francis prend seul la décision de mettre fin aux Pixies, se limitant à envoyer un fax à ses compagnons. Une nouvelle si soudaine qu’elle fut officiellement connue jusqu’en 1993.

Contre toute attente, les Pixies se sont réunis au printemps 2004 et ont fait la une des principaux festivals du monde entier. Indépendamment du fait qu’ils l’ont fait uniquement et exclusivement pour l’argent, le public a accueilli avec enthousiasme leur retour, avec plusieurs fans pour le thème de »Where Is My Mind? »´, qui est apparu dans le film de »Club de combat », en plus des déclarations de Kurt Cobain sur son grand fanatisme pour le groupe.

Même avec la réunion du groupe, Kim Deal a de nouveau quitté les Pixies en 2012, assurant qu’au-delà de se tenir sur scène, il ne voulait pas s’impliquer avec ses anciens partenaires dans un nouveau travail d’enregistrement. Actuellement, le groupe continue d’enregistrer de nouveaux albums et de se produire dans des concerts avec Paz Lenchantin comme bassiste.