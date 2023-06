Pourquoi Kim Cattrall et Sarah Jessica Parker se sont disputées sur « Sex and the City »

quoiKim Cattrall mettre de côté son différences avec Sarah Jessica Parker? Après avoir travaillé ensemble pendant tant d’années sur la série à succès « Sex and the City », qui a été créée en 1998 sur HBO, et participé à des films ultérieurs, les protagonistes semblaient avoir une excellente chimie à l’écran. Cependant, au fil du temps, un fossé s’est creusé entre les actrices qui jouaient Samantha Jones et Carrie Bradshaw, respectivement.

Mais voilà, avec l’annonce de son retour dans la saison « And Just Like That… », on vous dit ici tout ce qu’il faut savoir à ce sujet.

En mai 2023, des rapports ont fait surface selon lesquels Kim Cattrall reviendrait pour jouer son rôle emblématique de Samantha Jones dans la deuxième saison de » And Just Like That … « .

La nouvelle a été confirmée par l’actrice elle-même, qui a partagé l’article de Variety sur son compte Instagram. Avec cette annonce, les fans se demandent s’ils ont enfin mis leurs différences derrière eux.

Cependant, il s’avère que son apparition ne serait qu’un petit camée. Selon des sources proches de la production, Cattrall n’a filmé qu’une seule scène de la série et n’a eu aucune interaction ni dialogue avec aucune des autres stars. Samantha, qui vit désormais à Londres, aurait eu une conversation téléphonique avec son amie Carrie Bradshaw.

Tout cela semble indiquer que l’actrice veut éviter d’interagir avec ses co-stars, mais sans cesser de donner de la joie aux fans du personnage. Qu’est-ce qui a empêché Kim et SJP de se voir même en peinture? Ensuite, nous vous disons ce qui est connu.

À l’écran, Samantha et Carrie étaient les meilleures amies du monde, mais dans les coulisses, l’histoire était différente (Photo : HBO)

COMMENT A COMMENCÉ LE COMBAT ENTRE KIM CATTRALL ET SARAH JESSICA PARKER ?

Tout le conflit aurait commencé lorsque les négociations ont commencé pour faire le troisième film de « Sex and the City », qui était initialement prévu avant que l’idée d’une nouvelle série ne surgisse.

Après que Kim Cattrall ait refusé de s’impliquer dans le projet, Warner Bros. n’a pas poursuivi la production. Pendant plusieurs mois, les médias et le public se sont interrogés sur la décision de l’interprète.

C’est l’actrice de Samantha Jones qui a rendu public qu’elle avait eu un conflit avec Sarah Jessica Parker en premier lieu. Bien que ce ne soit pas la raison de son refus de faire le troisième film, dans une interview accordée à Piers Morgan en 2017, il a révélé qu’il n’aimait pas l’attitude de son collègue face à la décision qu’il avait prise et qu' »il aurait pu être plus gentil ».

« Nous n’avons jamais été amis. Nous avons été collègues et d’une certaine manière, c’est un endroit très sain parce qu’alors vous avez une ligne claire entre votre vie professionnelle et votre relation et votre vie personnelle.», a déclaré Cattrall, surprenant le public et l’intervieweur.

De plus, il a déclaré que sa décision de ne pas revenir dans la franchise n’était pas due à « demandes de diva« mais à un »décision habilitée« dans sa vie pour »terminer un chapitre et en commencer un autre”.

Bien que Cattrall ne l’ait pas dit directement, nous pouvons supposer que ce sont les qualificatifs utilisés. Cela a été compris des années plus tard, grâce aux déclarations ultérieures de SJP, où il a expliqué que Kim et le producteur n’étaient pas parvenus à un accord en raison des demandes qu’elle avait.

Dans « Sex and the City 2 », le groupe d’amis s’est rendu à Abu Dhabi grâce à Samantha (Photo : HBO)

Cependant, quelques mois après la déclaration de son partenaire, Parker a avoué dans l’émission « Watch What Happens Live » avec Andy Cohen qu’il se sentait « inconsolablement” en entendant les accusations de Cattrall.

Parker a admis que c’était un choc d’apprendre que son collègue de travail décrivait leur relation comme de simples collègues, indiquant clairement qu’elle avait des sentiments plus proches pour Cattrall.

LE CONFLIT ENTRE KIM CATTRALL ET SARAH JESSICA PARKER S’AGRANDIT

Même s’il y avait une certaine distance entre les deux, les déclarations publiques faites par les actrices étaient respectueuses à tout moment. Cependant, lorsque Kim Cattrall a passé un moment terrible en 2018 en perdant son frère, les discussions sont devenues plus conflictuelles.

En février de cette année-là, Cattrall s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager ce qu’elle ressentait vraiment à propos de Sarah Jessica Parker lui présentant ses condoléances après la mort de son frère. Assurant que tout était une stratégie pour aider son image publique.

« Je n’ai pas besoin de votre amour ou de votre soutien en ce moment tragique.« , écrit. « Ma mère m’a demandé aujourd’hui ‘Quand est-ce que cette hypocrite @sarahjessicaparker va te laisser tranquille ?’ Votre contact continu est un rappel douloureux de la cruauté que vous étiez alors et maintenant. Permettez-moi d’être TRÈS clair. (Si je ne l’ai pas déjà fait) Vous n’êtes pas ma famille. Tu n’es pas mon ami. Alors je t’écris. te dire une dernière fois d’arrêter d’exploiter notre tragédie pour restaurer ta personnalité de « bonne fille »”.

Peu de temps après, SJP a nié qu’il n’y avait pas eu de bagarre entre elle et Kim Cattrall, qualifiant l’incident de « complètement fabriqué ». Dans une interview avec le magazine People, Parker a affirmé qu’il n’avait jamais combattu Cattrall.

« Il n’y a pas eu de combat ; C’était complètement inventé, parce que je n’ai jamais vraiment répondu. Et je ne le ferai pas, parce qu’elle avait besoin de dire ce qu’elle avait à dire, et c’est son privilège.« , il ajouta.

Cependant, quelque chose dans le message de Cattrall à propos de son tournage de « Sex and the City » a soulevé des questions sur leur relation sur le plateau.

KIM CATTRALL ET SARAH JESSICA PARKER NE SONT PAS S’ENTENDUS PENDANT « SEX AND THE CITY » ?

En mai 2008, un rapport du Telegraph affirmait qu’il y avait une certaine tension sur le tournage de la série en raison des différences de salaires des actrices. Bien qu’ils aient tous les quatre été les protagonistes de l’histoire (et Samantha était la préférée de beaucoup), Sarah Jessica Parker aurait reçu une augmentation substantielle en étant également nommée productrice exécutive.

Kim Cattrall aurait également décidé de négocier une augmentation de salaire, mais cela n’aurait pas plu à ses collègues. Selon les membres de la production, «ils ne s’asseyaient même pas avec elle parfois”.

Quelque chose qui a également pu être vu lors des Emmy Awards 2004, lorsque Parker, Nixon et Davis étaient à une table séparée de Cattrall.

L’ANNONCE « ET COMME ÇA… » ET L’ABSENCE DE KIM CATTRALL

Lorsque le retour de SATC a été annoncé via « And Just Like That… » et que les membres de la distribution ont été révélés, le nom de Kim Cattrall n’était pas parmi eux.

En février 2022, Sarah Jessica Parker a révélé à Variety que Kim Cattrall n’avait jamais été invitée à faire partie de la série, car elle avait précédemment déclaré que cette étape était terminée.

« Après que nous n’ayons pas fait le film et que le studio n’ait pas pu réaliser ce qu’elle voulait faire, nous devons l’écouter et l’écouter et ce qui était important pour elle. Cela ne correspondait pas à ce qui était important ou nécessaire pour nous« , il expliqua.

De plus, il a fait savoir qu’il ne pensait pas que son partenaire voulait revenir, même s’ils le faisaient, car il y avait « trop ​​d’histoires publiques de sentiments de sa part qu’il a partagées ».

Cependant, le retour de Kim Cattrall dans « And Just Like That… » dans la saison 2 a généré des émotions mitigées chez les fans de la série. Alors que certains espèrent une réconciliation entre les protagonistes et une chance de raviver leur chimie, d’autres se demandent si la brève apparition de Cattrall suffira à satisfaire leur désir de revoir Samantha Jones en action.