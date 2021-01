Pourquoi Kevin Feige voulait que WandaVision soit un mystère à combustion lente qui se déroule lentement

Après une longue attente, WandaVision est enfin sorti. Alors que la prémisse originale de la série, où Wanda Maximoff alias Scarlet Witch et Vision expriment leur désir de normalité en vivant dans une fausse réalité basée sur des sitcoms à l’ancienne, a été saluée par les critiques, les fans se plaignent que la série prend aussi longtemps pour s’éloigner de la fausse réalité pour la viande de l’histoire. Dans une récente interview pour THR, le créateur de l’émission, Jac Schaeffer, a expliqué que le rythme auquel l’intrigue évolue avait été une partie importante de la conversation autour de l’émission depuis le début.

« [The pacing] était toujours une question. Il a été tracé assez soigneusement dès le début. Quand j’ai obtenu le poste pour la première fois, j’ai demandé des conseils, et beaucoup de personnes à qui j’ai parlé me ​​disaient: « Le pilote est si important parce que vous trouvez les voix et vous trouvez l’histoire », et c’est juste ne s’applique pas à nous. Parce que ce n’est pas ça. De toute évidence, ces personnages ont existé, une grande partie de la mythologie existe, et tout était tracé comme une fonctionnalité. «

Le showrunner du MCU, Kevin Feige, avait précédemment déclaré que WandaVision était un hommage aux émissions qu’il avait grandi en regardant, de Le spectacle de Dick Van Dyke à Nick à Nite. Le premier épisode de WandaVision était entièrement en noir et blanc, avec une piste de rire et des singeries qui semblaient tout droit sorties d’un épisode de Enchanté. Selon Schaeffer, Feige a préféré aller all-in sur la vanité « sitcommy » de WandaVision dans les premiers épisodes.

« À [Kevin’s] crédit – et c’est l’une des raisons pour lesquelles j’aime travailler pour lui – il l’a appelé «jouer au poulet avec le public» (rires). Il voulait vraiment voir combien de temps nous pourrions nous y accrocher, et il y a eu beaucoup de discussions sur combien de temps nous pourrions nous accrocher au noir et blanc parce que nous savions que nous allions passer à la couleur. Cela a toujours été une pièce impliquée dans l’histoire plus large. C’était donc vraiment merveilleux qu’il nous ait permis de vraiment plonger dans la sitcom et de vraiment retarder la gratification. «

Maintenant que le troisième épisode de WandaVision a été publié, il devient de plus en plus clair que le monde parfait que Wanda a créé pour elle-même et Vision commence à s’effondrer. Bien que le mystère ne se déroule pas assez vite pour satisfaire les fans en ce moment, Schaeffer promet que ceux qui prêtent attention aux petits détails seront récompensés à la fin.

«Quand nous avons monté la série, nous savions en quelque sorte ce que seraient les grands moments, et ils sont tracés. Je voulais commencer petit. Kevin était à 100% pour le distribuer lentement. Et je pense qu’il a aussi beaucoup confiance dans les fans et le public de Marvel, qu’ils sont tellement intéressés à prêter attention et qu’ils savent qu’ils seront récompensés, alors nous avons commencé lentement. «

Écrit par Jac Schaeffer et réalisé par Matt Shakman, WandaVision stars Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Paul Bettany comme Vision, Randall Park comme Agent Jimmy Woo, Kat Dennings comme Darcy Lewis, Teyonah Parris comme Monica Rambeau et Kathryn Hahn comme Agnes. De nouveaux épisodes sont diffusés les vendredis sur Disney +. Découvrez toute l’interview sur The Hollywood Reporter.

