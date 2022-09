Pourquoi Katy Perry et Orlando Bloom n’ont pas de nounou à plein temps

Katy Perry est peut-être une mère occupée, mais elle n’est pas prête à embaucher une aide à temps plein pour s’occuper de sa fille.

La chanteuse a accueilli sa fille Daisy Dove Bloom le 26 août 2020 avec son partenaire Orlando Bloom.

Mais quand il s’agit d’élever son petit, le couple fait lui-même la plupart des gros travaux.

Récemment, Perry s’est assis avec Jason Bateman, Sean Hayes et Will Arnett sur leur podcast Smartless et elle a évoqué la vie de nouvelle maman.

Katy Perry et Orlando Bloom n’ont pas de nounou à plein temps.

« J’ai une nounou merveilleuse mais je n’ai pas de nounou à plein temps », a révélé Perry.

« J’ai l’impression que si j’avais une nounou à plein temps, je ne saurais jamais comment m’occuper de ma fille comme je le dois, et donc chaque jour où je descends, je suis juste en mode maman. »

Malgré l’horaire de travail exténuant de la chanteuse, elle tient même à se réveiller et à prendre le petit-déjeuner avec Daisy.

Perry a également été franc sur la façon dont la parentalité a guéri certains de ses propres traumatismes d’enfance, en particulier les traumatismes religieux.

Perry dit qu’elle a une perspective différente sur la religion depuis qu’elle a sa fille.

Dans le passé, Perry a parlé d’avoir été élevé par des pasteurs chrétiens évangéliques. En parlant avec The Guardian en 2017, elle a expliqué comment « Katy Perry » a été créée comme une forme de protection.

« J’ai été bouleversée toute mon enfance alors je vais montrer au monde que je suis quelque chose, que je vais faire quelque chose et que je suis assez. Je ne voulais pas être Katheryn Hudson. Je détestais ça, ça était trop effrayant pour moi, alors j’ai décidé d’être quelqu’un d’autre. »

Maintenant, en tant que mère, elle est ouverte à de nouvelles perspectives et s’est qualifiée de « chercheuse ».

« Je ne crois pas à la façon dont j’ai été élevée. La religion organisée n’est pas nécessairement pour moi », a-t-elle déclaré aux hôtes de Smartless.

« Je suis un grand, grand chercheur. Orlando est un fervent bouddhiste et il chante tous les matins, la plupart du temps, donc je suis un peu plus sa philosophie, ou juste la philosophie bouddhiste. Je suis en fait juste un chercheur de tous du mysticisme aux mathématiques en passant par la géométrie et la physique, beaucoup de science. »

Ce n’est pas la première fois que Perry parle de la façon dont sa fille a transformé sa vie.

Tout en discutant avec Chelsea Handler sur son podcast « Life Will Be the Death of Me », Perry a admis qu’elle n’était pas « très maternelle » avant de devenir parent. Mais avec Daisy, tout a changé.

« Ma fille a refaçonné ma vie, ma perspective. Elle m’a donné un amour que je n’avais jamais eu auparavant… J’ai toujours voulu cet amour, c’était ma devise numéro un, et puis quand elle est venue, c’était comme, ‘Je t’aime. Sans raison. Juste parce que tu l’es. J’étais comme, ‘Quoi? Et tu n’as besoin de rien de moi ? Autre que de la nourriture? », A-t-elle dit.

Victoria Soliz est rédactrice chez YourTango qui couvre les actualités et le contenu de divertissement. Son travail explore les tendances de la culture pop, le cinéma et la télévision, et l’actualité des célébrités.