Pourquoi Kanye West porte-t-il un masque ? Signification de son couvre-visage et de sa chambre au stade Mercedes Benz

Kanye West a un nouveau look et une nouvelle maison – ses masques désormais célèbres et ses quartiers d’habitation stériles au stade Mercedes-Benz – alors qu’il entre dans une nouvelle ère en travaillant sur son prochain album « Donda ».

West semble entrer dans une phase minimaliste (pour Kanye), portant un couvre-visage qui masque son identité très médiatisée et emménageant dans des quartiers d’habitation nouvellement improvisés.

À la manière typique de Kanye, il y a une raison à tout, y compris les différents masques qu’il a été vu porter et son choix de vivre dans un vestiaire clairsemé ne comportant qu’un lit jumeau au fond d’une arène sportive.

Quelle est la signification des masques de Kanye West ?

Kanye West lui-même n’a parlé de ses masques qu’une seule fois à notre connaissance.

Lors d’une représentation de sa chanson « Runaway » au London Wireless Festival en 2014, West a abordé les perceptions négatives des médias à son égard.

« Si vous êtes un créateur… et que vous voulez juste créer plus, c’est exactement ce pour quoi je me bats », a commencé West. Donc si vous m’entendez parler de Louis Vuitton ou du groupe Gucci ou de quelque chose comme ça, je ne dis pas Louis Vuitton, je ne dis pas le groupe Gucci et merde, je dis juste non discriminer contre moi. Parce que je suis un homme noir ou parce que je suis une célébrité, vous me dites que je ne peux pas créer dans ce domaine. Parce que tu sais très bien qu’il n’y a pas de blacks ou de célébrités qui ne font rien de Louis Vuitton !

« Ils ont laissé Pharrell fabriquer ces lunettes, et nous les avons aimées, n’est-ce pas ? Ils m’ont laissé faire ces chaussures et nous les avons aimées, n’est-ce pas ? Et ils disent : « Non, non, non… C’est trop… Restez dans votre place… Sauvez la face. Sauvez la face », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi j’ai mis ce putain de masque, parce que je n’ai pas peur de sauver la face. »

« Mais f ** k peu importe ce que mon visage est censé signifier et f ** k quel que soit le nom de Kanye, c’est à propos de mes rêves ! Et c’est à propos des rêves de tout le monde. Il s’agit de créer », a-t-il poursuivi.

C’était il y a sept ans, et entre-temps, les fans ont développé des théories supplémentaires sur le symbolisme possible des masques de Kanye West, notamment qu’ils représentent « Yeezus », un dépouillement de l’ego et/ou la dissimulation de son vrai soi.

Certains pensent que le masque est la façon dont Kanye affronte son alter ego « Yeezus ».

La soirée d’écoute « Donda » n’était pas la première fois qu’il portait un couvre-visage lors d’un lancement d’album.

Il portait des couvre-chefs cloutés en 2013 lors des représentations de son album « Yeezus », qui regorge de références religieuses.

Au cours de ce spectacle, Yeezus a été rencontré par Jésus sur scène dans une interaction scénarisée qui comprenait Kanye enlevant enfin son masque et Jésus lui disant de « montrer aux gens la lumière ».

D’autres pensent que le masque signifie un dépouillement de l’ego.

Au cours de la tournée Yeezus, Kanye a déclaré: « Les gens m’ont juste vu jouer pendant 80% de mon spectacle sans voir mon visage et ils se sont dit: » Nous avons payé tout cet argent pour le voir et il ne montre pas son visage pendant 80% et nous sommes toujours cool avec ça.' »

D’autres encore ont suggéré que les masques de Kanye West symbolisent nos péchés et la dissimulation de notre vrai moi.

Une théorie des fans qui circule a également lié une signification plus religieuse au masque, inspirée du livre de Nathaniel Hawthorne « Le voile noir du ministre ».

Dans le livre, le pasteur prononce des sermons tout en portant un voile noir, symbolisant les péchés humains et le vrai soi caché.

Ceux qui partagent cette théorie croient que Kanye essaie de cacher ses péchés et son vrai moi pendant qu’il écrit l’album, qui porte le nom de sa mère, Donda West, décédée en 2007. Peut-être que West ressent une sorte de regret ou veut se repentir de son péchés avec ce travail.

Kanye n’est pas étranger à l’utilisation du symbolisme et des thèmes religieux dans son travail.

Et étant donné que l’un des masques qu’il a été vu porter portait un dessin de Jésus et que son album le plus récent s’intitulait « Jesus Is King », toutes ces théories sonnent vraies.

La nouvelle salle de Kanye au stade Mercedes-Benz peut aussi avoir une signification spirituelle.

Non seulement West a fait des apparitions fréquentes avec tout son visage couvert, mais il a également emménagé dans ce qui semble être des quartiers d’habitation monastiques au sein du stade Mercedes Benz d’Atlanta.

Les fans ont enfin eu un aperçu de ce que c’est que de vivre dans sa nouvelle résidence basée sur une arène sportive – et ce n’est probablement pas ce à quoi vous vous attendriez d’un gars habitué aux manoirs.

Le petit vestiaire a l’air étonnamment dépouillé. Murs de parpaings, un lit, un placard et une télé. Pas grand chose d’autre à voir ici.

C’est minimaliste, ce avec quoi Kanye West a également exprimé sa familiarité dans le passé. Sa soirée d’écoute était juste lui qui se tenait au milieu de sa future maison pendant quelques heures après tout.

On pourrait penser que Kanye, quelqu’un connu pour aller au-delà des attentes, aurait un espace élégant et luxueux qui lui serait réservé, pas quelque chose qui ressemble à un dortoir universitaire.

La simplicité de tout cela pourrait être liée à l’ascétisme et à la religion bouddhiste.

L’ascétisme consiste en des pratiques d’autodiscipline entreprises volontairement afin d’atteindre un état d’être supérieur.

« Ceux qui cherchent à pratiquer une voie ascétique font souvent tout leur possible pour se situer loin du monde profane. »

Semble familier?

Kanye se place loin de la société laïque par sa démonstration de foi envers Jésus et le christianisme. Et bien que ces croyances ne soient pas conformes au bouddhisme, il semble suivre une forme de pratiques ascétiques bouddhistes.

Certaines de ces pratiques incluent le port de robes en patchwork, similaires à certaines de ses versions de vêtements, et le fait de se satisfaire de n’importe quelle humble demeure – qui serait sa chambre au stade.

Il se pourrait donc que Kanye abandonne le style de vie extravagant auquel il est habitué pour entrer en contact avec lui-même et son côté spirituel.

West semble faire de son mieux pour atteindre son apogée spirituel et s’assurer que « Donda », un projet qui compte probablement beaucoup pour lui, soit le meilleur possible.

Si cela inclut de vivre dans un vestiaire et de porter ce qui ressemble à d’autres comme des collants sur la tête, qu’il en soit ainsi.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et les relations.