Pourquoi Kakashi a-t-il décidé de former Sasuke au lieu de Naruto lors des examens de Chunin ?

L’arc des examens de Chunin est l’un des plus mémorables de l’anime de »Naruto », une série de tests mentaux et physiques qui détermineraient qui est capable d’accéder au rang de Chunin. Dans l’histoire du Ninja, ces examens étaient ardus et ont été conçus pour que les participants poussent leurs capacités à la limite, alors bien sûr, dans l’anime, nous avons vu l’un des moments les plus emblématiques de chacun de leurs personnages.

Dans les examens de Chunin, nous avons pu voir comment cerisier a découvert sa force intérieure dans son combat contre Ino, Naruto il a prouvé que la volonté et la détermination peuvent remplacer le destin et Shikamaru a prouvé son intelligence et son intelligence contre le puissant Temari. Cependant, entre tous ces développements de personnages d’anime, nous pouvons vous assurer que Sasuke il a connu l’une des croissances les plus marquées contrairement à ses autres pairs lors des tests.

Dans les mois qui ont précédé la conclusion et la fin des examens Chunin, Sasuke a commencé une formation intensive avec l’instructeur de l’équipe 7, l’Elite Ninja. Kakashi Hatake, lui donnant une formation physique et psychologique spécifiquement pour le jeune Ninja. Jusque-là, Kakashi avait été un mentor attentionné pour les trois membres de l’équipe 7, mais qu’est-ce qui l’avait amené à mettre Naruto et Sakura de côté et à se concentrer uniquement sur Sasuke ?

La principale raison pour laquelle Kakashi a plus remarqué Sasuke est à cause de sa technique de SharinganEh bien, dans l’épisode 39 de »Naruto », Sasuke a utilisé cette technique pour reproduire le puissant style de taijutsu de Rock Lee, bien qu’il n’en ait été témoin qu’une seule fois. À ce moment, Kakashi reconnut que la maîtrise de Sasuke de l’utilisation du Sharingan avait été grandement avancée au cours des examens de Chunin.

Kakashi et Sasuke possèdent tous deux le mystérieux Sharingan, Kakashi l’ayant dans les yeux grâce à son partenaire déchu, ce qui le rend capable de copier plus de 1 000 jutsus, tandis que Sasuke, membre du clan uchiwavous pouvez utiliser la technique sous sang.

Puisque Sasuke est le seul Uchiha vivant dans le village de Konoha et que Kakashi est le seul autre dans le village à posséder la capacité de Sharingan, il serait logique que Kakashi enseigne personnellement à Sasuke. Même plus tard dans la série, Kakashi admet que lui et Sasuke sont très similaires l’un à l’autre, appréciant leurs capacités et le potentiel de leur force.

De plus, Kakashi et Sasuke possèdent une affinité pour les transformations éclair de leur chakra, ce qui a permis à Kakashi d’enseigner à Sasuke sa seule technique originale : Chidori. Chidori est unique en ce sens qu’il appartient à la fois aux catégories ninjutsu et taijutsu, des techniques qu’ils partagent avec Rock Lee et son maître. pourrait mec.

Tous les ninjas ne sont pas aptes à apprendre une attaque aussi complexe. Seuls ceux qui ont une affinité avec les transformations de la nature du chakra de la foudre et une grande compréhension du taijutsu peuvent acquérir le Chidori. Sasuke Uchiwa a répondu à ces exigences précises, faisant de lui l’héritier idéal de l’impressionnante technique originale de Kakashi.

Bien que nous sachions tous que Naruto a un pouvoir et un potentiel importants et spéciaux, même en apprenant le populaire Summoning Jutsu de JiraiyaSauke s’est avéré avoir un potentiel plus adapté aux techniques d’entraînement avancées de Kakashi, étant un mentor plus qu’acceptable pour le dernier des Uchiwa.