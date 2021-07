Pourquoi #JusticeForCallie est-il tendance ? Deux adolescents accusés d’avoir torturé un voisin de 10 ans pendant que leur mère enregistre l’abus

Le plaidoyer d’une mère du Tennessee pour arrêter les agresseurs de sa fille a incité #JusticeForCallie à faire une tendance sur TikTok et sur les réseaux sociaux.

Le hashtag a décollé après que Brittany O’Connell ait partagé une publication déchirante sur Facebook dans laquelle elle affirmait que sa fille de 10 ans, Callie, avait été prise en otage et battue par ses voisins adolescents pendant que leur mère enregistrait l’attaque.

Maintenant, après avoir lu les plaidoyers d’O’Connell, les partisans se regroupent pour traduire les agresseurs accusés et leur mère en justice.

Pourquoi #JusticeForCallie est-il tendance sur TikTok ?

#JusticeForCallie a été créé pour traduire en justice les agresseurs présumés de Callie à la suite des affirmations troublantes d’O’Connell au sujet d’une journée de terreur vécue par sa fille.

« J’ai ouvert la porte à mon pire cauchemar », a écrit la mère dévastée en affirmant que sa fille était rentrée chez elle « couverte de sang et sévèrement battue » après avoir été invitée à jouer avec ses voisins quelques heures auparavant.

O’Connell a partagé des images du visage meurtri de sa fille et a allégué qu’entre 7 h 30 et 12 h 37, elle avait été « prise en otage dans leur garde-manger, traînée dans plusieurs pièces » et battue à coups de poing et d’autres objets également. comme pulvérisé avec de l’eau de Javel.

« Plusieurs vidéos de l’agression ont été partagées sur les réseaux sociaux tels que Snapchat et TikTok », a ajouté O’Connell. « Ils ont obligé Callie à nettoyer son propre sang par la suite. »

Elle a affirmé que la mère des deux adolescents accusés avait enregistré l’agression présumée sans tenter de l’arrêter.

Les photos montrent Callie couverte d’égratignures et d’ecchymoses alors qu’elle portait une chemise « Razmoket » tachée de sang.

Deux adolescents ont été arrêtés pour avoir prétendument battu Callie.

Dans son premier message, O’Connell a fait appel à la police locale pour qu’elle prenne l’incident plus au sérieux. Elle a reproché à la police d’avoir été lente à recueillir les preuves et les déclarations de sa fille.

« Pourquoi doit-elle vivre dans la peur après cela alors que ses captures et ses tortionnaires vivent à côté et peuvent se déplacer à leur guise comme si de rien n’était ? » supplia-t-elle.

Les plaidoyers d’O’Connell ont finalement été entendus, car deux mineurs auraient été arrêtés en lien avec les allégations de la mère terrifiée.

Les rapports indiquent que la victime dans l’affaire a été interrogée et que des accusations ont été portées contre les agresseurs présumés peu de temps après. Les suspects comparaîtront devant le tribunal cette semaine.

Des accusations d’enlèvement particulièrement aggravé et de voies de fait graves ont été déposées vendredi contre les deux suspects devant le tribunal pour mineurs du comté de Carter.

D’après les rapports, aucune charge n’a été retenue contre leur mère.

Un GoFundMe a été créé pour aider O’Connell à payer les soins médicaux pour Callie et pour couvrir les frais de travail manquant pour être à la maison pendant que sa fille se rétablit.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.