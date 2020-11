Pourquoi Josh Hartnett a dit non à jouer tôt aux super-héros emblématiques de DC

De nos jours, il serait impensable pour un acteur prometteur de rejeter un rôle principal dans une franchise de super-héros. Pourtant, c’est exactement ce Josh Hartnett fait au début des années 2000. L’acteur venait tout juste du succès de Pearl Harbor et Faucon noir vers le bas quand on lui a successivement offert les rôles de Superman et Batman. Dans une interview avec Metro UK, Hartnett a révélé son processus de réflexion derrière le rejet des rôles.

«À cet âge, il est très facile de devenir l’outil de quelqu’un d’autre ou la marionnette de quelqu’un d’autre. J’étais très conscient des choix que je faisais et je voulais qu’ils soient mes choix … Il y avait beaucoup de pouvoirs qui me voulaient pour poursuivre ces films, mais j’ai toujours été intéressé par les histoires sur les gens et je ne voulais pas être enfermé dans ce type de super-héros. À l’époque, beaucoup d’acteurs devaient se battre très fort pour reprendre leur carrière après avoir joué ces personnages . «

En dépit de jouer dans quelques superproductions et d’être présenté par beaucoup comme le nouveau Leonardo DiCaprio, Hartnett savait que le chemin qu’il voulait parcourir n’impliquait pas de films à gros budget, et certainement pas ceux où il devrait porter du spandex et une cape. Le début des années 2000 a vu le début du boom des films de super-héros modernes, mais il a fallu encore près d’une décennie pour que les films de bandes dessinées soient pris au sérieux par Hollywood. L’acteur vétéran Willem Dafoe a rappelé que ses amis acteurs méprisaient sa décision de jouer le gobelin vert dans Sam Raimi Homme araignée film.

Ce fut le succès critique de Christopher Nolan’s Chevalier noir trilogie qui a fait prendre conscience à l’industrie du fait que les films de super-héros peuvent être des films sérieux, avec des rôles charnus pour le casting. Dans l’état actuel des choses, Hartnett s’est vu offrir la chance de jouer le chevalier noir dans Batman commence. Dans une interview avec Playboy, Hartnett avait exprimé ses regrets d’avoir transmis le rôle et comment sa position a changé envers de tels projets en conséquence.

«J’ai définitivement dit non à certaines des mauvaises personnes. J’ai appris ma leçon lorsque Christopher Nolan et moi avons parlé de Homme chauve-souris. J’ai décidé que ce n’était pas pour moi. Ensuite, il n’a pas voulu me mettre au Prestige. J’étais tellement concentré sur le fait de ne pas être catalogué et j’avais tellement peur d’être considéré comme une seule chose en tant qu’acteur … Regarder Christian Bale continuer à faire tant d’autres choses a été tout simplement génial. Je veux dire, il a réussi à surmonter ça. Pourquoi n’ai-je pas pu voir ça à l’époque? … Je sais maintenant que je ne refuserais pas quelque chose simplement parce que c’est un rôle de super-héros. «

Alors que l’acteur a refusé certains blockbusters majeurs, Hartnett est satisfait de son statut actuel de A-lister indépendant. Il peut actuellement être vu dans Cible numéro un, un thriller «basé sur des événements réels» impliquant un petit trafiquant de drogue qui est piégé par la police et condamné à cent ans dans une prison thaïlandaise. Cette nouvelle vient de Metro.

