Pourquoi Josh Duggar obtient-il un «  contact illimité  » avec ses enfants après des accusations de pornographie juvénile?

Josh Duggar sera libéré de prison alors qu’il attend son procès pour des accusations de réception et de possession de matériel d’abus sexuels sur des enfants.

Lors d’une audience virtuelle tenue au tribunal de district américain du district ouest de l’Arkansas, le juge Christy Comstock a rendu une décision que de nombreuses personnes à la suite de l’affaire trouvent vraiment dérangeante.

Pourquoi Duggar obtient-il un «contact illimité» avec ses enfants?

Lors de sa mise en accusation, le juge Comstock a non seulement autorisé Duggar à être libéré sous caution, mais elle lui a accordé un «contact illimité» avec ses enfants, tant que sa femme est présente.

La raison pour laquelle le juge a jugé bon de libérer Duggar sous caution n’est pas tout à fait claire, bien qu’il ait été déterminé qu’en raison de la nature très médiatisée de l’affaire, il ne représentait pas un risque de fuite.

«Ne me faites pas regretter cette décision», a conseillé le juge à Duggar, 33 ans, avant d’ajourner – en négligeant d’expliquer pourquoi elle rendrait une décision qu’elle pourrait, en fait, en venir à regretter.

La durée de sa libération précise que l’aîné de Jim Bob et Michelle Duggar ne sera autorisé à voir aucun autre mineur, y compris ses nièces et neveux. Et alors que Josh avait demandé qu’il soit autorisé à rentrer chez lui avec sa femme et ses enfants, cela a été refusé.

La juge Comstock a statué qu’elle «ne pouvait pas en toute bonne conscience» remettre Duggar à sa femme enceinte Anna et à leurs six enfants, âgés de 17 mois à 11 ans.

La star de «19 Kids And Counting» habitera plutôt avec des gardiens tiers, Lacount et Maria Reber, décrits dans des documents judiciaires comme des «amis proches» de la famille Duggar.

Mais Duggar pourra voir et parler à ses enfants à tout moment, à condition que leur mère, Anna soit également présente.

Plus tôt au cours de l’audience, un agent de probation fédéral a informé que Duggar ne serait pas libéré sous caution.

L’officier a averti que les Rebers possèdent des armes à feu qu’ils ne gardent pas enfermés dans un coffre-fort et qu’ils ont parfois des mineurs à leur domicile pour des cours de piano.

Cependant, Maria Reber a déclaré qu’ils déménageraient à la fois les armes à feu et le site de leurs cours de piano avant la libération de Duggar.

Qu’est-ce que les agents fédéraux ont trouvé sur l’ordinateur de Josh Duggar?

À la suite d’un raid de 2019 au cours duquel l’ordinateur de Josh Duggar a été saisi, il a été découvert que Duggar était en possession de plus de 200 images d’abus sexuels sur des enfants.

Un agent de la sécurité intérieure chargé d’enquêter sur les affaires de Duggar a décrit les images comme étant « dans le top cinq des pires des pires » qu’il ait jamais vues au cours de ses 11 années d’enquête sur des crimes similaires.

Il a également déclaré que Duggar avait téléchargé des fichiers torrent qui comprenaient «une série de matériel d’abus sexuels sur des enfants impliquant des enfants mineurs âgés d’environ 18 mois à 12 ans».

Notez que les enfants de Duggar – Maryella Hope, 17 mois, Mason Garrett, 3 ans et demi, Meredith Grace, 5 ans et demi, Marcus Anthony, 7 ans et demi, Michael James, 9 ans et demi, et Mackynzie Renée, 11 ans – appartiennent à une tranche d’âge similaire.

Après son arrestation, Duggar a plaidé non coupable des accusations.

Mais malgré ses affirmations sur son innocence, il est difficile de comprendre la flexibilité du juge avec un homme qui est connu pour avoir commis des crimes contre des enfants de sa propre famille dans le passé.

L’ancienne star de TLC a admis publiquement ses «actes répréhensibles» en 2015, après qu’un rapport de police de 2006 l’accusant d’avoir agressé plusieurs jeunes filles alors qu’il était adolescent a refait surface.

Ses sœurs, Jill et Jessa, sont par la suite devenues deux des victimes.

Une travailleuse du sexe a également accusé Duggar d’inconduite sexuelle en 2015, alléguant qu’il «l’avait agressée au point de lui causer des blessures physiques et émotionnelles».

Plus tard, elle a abandonné l’affaire.

Est-il sécuritaire pour Duggar d’être libéré sous caution?

En règle générale, les juges n’accordent pas aux délinquants sexuels un accès sans surveillance aux enfants et doivent déterminer si le délinquant représente ou non un risque pour leurs enfants afin d’autoriser les visites.

Cela dit, les nuances concernant l’accès sont généralement déterminées au cas par cas, et l’autre parent est autorisé à plaider en faveur de la visite de son conjoint.

Compte tenu de ce que nous savons déjà des infractions de Duggar, cependant, la décision de lui accorder l’accès à ses enfants reste controversée.

Selon un rapport de police, Duggar a agressé sexuellement quatre de ses sœurs.

Il semble dangereux de croire qu’il n’est pas ou n’a pas déjà été une menace pour les enfants dans sa propre vie, comme il l’a été dans le passé.

De même, Duggar a prouvé qu’il n’avait pas réussi à «traiter» son comportement de prédateur.

Duggar n’a fait l’objet d’aucune punition pour avoir agressé ses sœurs – à part un discours sévère d’un policier qui purge actuellement une peine de 56 ans de prison pour pornographie juvénile.

Il a suivi un conseil qui, selon sa femme, «a changé sa vie», mais il semble clair qu’aucun changement de ce genre n’a été fait.

Jessa Seewald, la sœur de Duggar et l’un des survivants de ses abus, a déclaré avoir été «attristée» par les accusations.

La nouvelle est susceptible d’ajouter une autre couche de traumatisme aux survivants de ses abus, même si les Duggars insistent sur le fait qu’ils «l’ont traité comme une famille» dans le passé.

Revisiter les abus sexuels devant les tribunaux ou, dans ce cas, dans les médias, peut retraumatiser les victimes.

Le fait de savoir que votre agresseur a été arrêté et est détenu en toute sécurité derrière les barreaux peut être une petite source de réconfort pour les survivants – réconfort qui leur a été refusé jusqu’à présent.

Il semble difficile d’imaginer que la libération de Duggar, en plus d’être une menace potentielle pour ses enfants, n’aura pas d’impact négatif sur ceux qui ont été victimisés par lui dans le passé.

