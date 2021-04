Pourquoi Josh Duggar a-t-il été arrêté par des agents fédéraux? Détails sur le raid familial composé par la sécurité intérieure

La famille fondamentaliste la plus célèbre d’Amérique se présente comme des parangons de vertu.

La famille Duggar est à la télévision depuis plus d’une décennie, montrant au monde entier qu’il est possible d’élever une très grande équipe d’enfants très religieux pour être des gens heureux et honnêtes.

Mais rien dans la télé-réalité n’est jamais aussi parfait qu’il y paraît et la famille Duggar en est un exemple clair.

Après tout, Josh Duggar, l’aîné des dix-neuf enfants de Michelle et Jim Bob Duggar s’est retrouvé dans le passé – et à l’heure actuelle, il serait sous la garde d’agents fédéraux chargés de l’application de la loi dans l’Arkansas.

Pourquoi Josh Duggar a-t-il été arrêté par des agents fédéraux?

Aucune information claire ou accusation spécifique n’a encore été divulguée au public par les autorités, mais nous savons qu’en novembre 2019, la sécurité intérieure a été vue autour du concessionnaire automobile où Duggar travaillait, et que son bureau a été perquisitionné « dans le cadre d’un sonde fédérale. «

Adolescent, il a été envoyé dans une sorte de cure de désintoxication religieuse après que sa famille ait découvert qu’il avait agressé quatre filles chez elles.

Plus tard, lorsque le site Web sur l’adultère Ashley Madison a été piraté, son nom figurait parmi les utilisateurs qui ont été doxxés par les pirates. Lorsque cela s’est produit, il a admis avoir trompé sa femme, blâmant son comportement sur la dépendance au porno.

Ainsi, lorsque des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles les forces de l’ordre avaient fait une descente dans l’enceinte de la famille Duggar, beaucoup de gens ont commencé à penser que Josh pourrait de nouveau être en difficulté.

Des agents fédéraux ont-ils attaqué l’enceinte de Duggar, et si oui, pourquoi?

Lisez la suite pour tous les détails que nous connaissons jusqu’à présent.

Des rumeurs sur un raid sur la maison Duggar ont fait surface en novembre 2019.

Ce week-end, les utilisateurs des réseaux sociaux ont commencé à parler d’un éventuel raid sur l’enceinte de Duggar.

Un article a commencé à circuler sur différentes plates-formes qui disait: «Article pas si aveugle: une source fiable de l’Arkansas vient de dire que le FBI fait une descente dans la maison d’une ancienne star de télé-réalité au passé controversé.

Il ne faut pas un détective pour relier les points sur celui-ci. L’Arkansas n’a qu’une seule grande famille de réalité et cette famille n’a qu’un seul fils au passé controversé.

Mais la rumeur s’est étouffée presque aussitôt qu’elle a commencé, et il n’y a pas eu de reportages locaux sur les activités des forces de l’ordre autour du domicile de Duggar.

Le raid aurait été mené par Homeland Security et non par le FBI.

Le FBI a catégoriquement nié avoir enquêté sur des Duggars, selon InTouch.

Les choses ont pris une tournure mardi matin lorsque KDVR a confirmé que les enquêtes de sécurité intérieure (HSI) avaient attaqué la maison de Duggar.

Un porte-parole de HSI a déclaré à la station: «[I do not dispute the information that] HSI y était présent [Duggar home] suite à une enquête criminelle fédérale en cours. »

Le HSI a refusé de partager plus de détails sur le raid lui-même ou sur l’enquête. Ils n’ont même pas laissé entendre que Duggar pourrait avoir des ennuis à ce moment-là.

Les commentateurs de la page de potins de Duggar «Nouvelles de la famille Duggar: La vie n’est pas que des cornichons et de la laque» se sont livrés à des spéculations sur ce qui pourrait se passer.

Sur quels types de crimes la Sécurité intérieure pourrait-elle enquêter?

Considérant que les actes répréhensibles antérieurs associés aux Duggars concernaient Josh et ses antécédents d’inconduite sexuelle, la nouvelle que Homeland Security regardait quelqu’un dans la famille a jeté les fans pour une boucle. Bien sûr, tromper sa femme n’est pas cool, mais ce n’est pas non plus un crime international.

Un rapide coup d’œil à ce sur quoi HSI a compétence réduit quelque peu la liste des possibilités.

Selon leur site Web, HSI enquête sur les éléments suivants:

Crimes financiers, blanchiment d’argent et contrebande d’espèces en vrac

Fraude commerciale et vol de propriété intellectuelle; Cyber ​​crimes

Violations des droits humains

Trafic et trafic d’êtres humains

Fraude en matière d’immigration, de documents et d’avantages

Trafic / trafic de stupéfiants et d’armes

Activité des gangs transnationaux; Exportation de l’application

Vol international d’art et d’antiquité.

S’il est amusant d’imaginer que les Duggars ont une vie secrète en tant que voleurs d’art transnationaux, il semble plus probable que tout ce qu’ils ont fait de mal est probablement lié à des crimes financiers.

Les Duggars possèdent et exploitent des entreprises et il semble raisonnable de supposer qu’ils ont peut-être enfreint la loi de cette façon.

La famille Duggar a nié qu’il y ait eu un raid de quelque nature que ce soit.

Inutile de dire que la famille toujours consciente de son image n’a pas tardé à nier que leur maison avait été pillée.

Une déclaration de la famille a déclaré: «Nous avons été choqués de voir aujourd’hui un reportage selon lequel notre maison a été perquisitionnée par les forces de l’ordre fédérales. Ce n’est pas vrai. À notre connaissance, il n’est pas non plus vrai qu’aucun membre de notre famille ne soit la cible d’une enquête de quelque nature que ce soit.

« Vivre une vie aux yeux du public nous a appris qu’il est préférable de ne pas répondre à toutes les rumeurs et à toutes les » fausses nouvelles « diffusées en ligne. Ce serait un travail à plein temps si nous essayions de le faire. Cependant, en raison de la couverture médiatique de ce soir, nous avons pensé qu’il était important d’aborder cette rumeur avec vous. «

Jed Duggar, le fils qui avait récemment annoncé qu’il se présentait pour un siège à la législature de l’État de l’Arkansas, s’est assuré de se distancier de tout soupçon d’actes répréhensibles.

Interrogé sur un raid sur cette maison, il a dit à KDVR: « Je n’y vis pas et je ne suis au courant d’aucune enquête. »

Les fans de Duggar ont été surpris d’entendre cela. En règle générale, les enfants Duggar vivent à la maison jusqu’à ce qu’ils se marient. Peut-être que Jed avait l’impression qu’un homme adulte qui vivait avec ses parents n’était pas l’image politique qu’il voulait projeter, alors il avait sa propre place.

Homeland Security clarifié.

Les stations de nouvelles locales se sont plongées dans l’histoire et ont pu déterminer que l’adresse où le raid avait réellement eu lieu n’était pas l’enceinte principale de Duggar. En fait, ce n’était pas du tout une maison.

KNWA, une filiale de NBC, a appelé HSI pour confirmer qu’un raid avait eu lieu à une adresse commerciale enregistrée auprès de Wholesale Motorcars.

Après avoir recherché les registres du comté, la chaîne de télévision a déterminé que «l’emplacement a Josh Duggar répertorié comme contact pour l’entreprise, mais il n’est pas répertorié comme propriétaire de la propriété».

La station de nouvelles a tenté d’en savoir plus sur la raison pour laquelle HSI se trouvait sur le parking de Josh et sur la raison de la visite – était-ce une perquisition ou un raid?

HSI pouvait seulement dire qu’une enquête criminelle était ouverte et en cours, mais qu’aucune autre information ne serait disponible avant le dépôt officiel des accusations. Lorsqu’on lui a demandé si Josh faisait l’objet de l’enquête, un représentant de l’agence a seulement dit: « Je ne peux parler à aucune personne qui pourrait faire l’objet d’une enquête. Je peux donc confirmer que nous étions à cette adresse. Et j’ai parlé à des personnes à cet endroit. Mais je ne peux pas parler d’individus par leur nom. «

Quelle est la prochaine étape pour Josh Duggar et sa famille?

Pour le moment, nous ne savons vraiment pas ce que HSI recherchait dans l’entreprise de Josh.

Il est possible que le raid ait été lié à une affaire en cours dans laquelle Josh est impliqué. Il doit comparaître devant le tribunal pour une affaire de fraude immobilière découlant d’un achat de terrain qu’il a effectué, selon KARK.

L’histoire raconte qu’un homme du nom de Carl Echols a payé à son cousin Edward Lewis 17 500 € pour un terrain de cinq acres. Ils n’ont jamais enregistré de transfert de titre, mais Echols vit sur la propriété et l’a depuis acheté en 2006. Grâce à une série de confusions concernant les impôts fonciers, en 2016, Edwards a été avisé des arriérés d’impôts dus. Il les a payés, ce qui lui a redonné la propriété de la terre. Il s’est ensuite retourné et a vendu le terrain à la société ALB Investments de Josh Duggar.

Il a fait tout cela sans vérifier auprès d’Echols, qui était toujours le propriétaire légitime de la propriété et qu’il payait les impôts depuis le début.

Josh, quant à lui, a acheté la propriété sans l’avoir vue, ne l’a jamais visitée plus tard et n’a jamais fait de recherche complète de titre lorsqu’il l’a achetée. Maintenant, Echols poursuit Josh pour « titre discret » et poursuit Edwards pour rupture de contrat. L’affaire doit être présentée au tribunal en avril 2020.

Cette affaire a été une affaire assez locale jusqu’à présent, mais il est possible qu’elle ait en quelque sorte augmenté pour inclure le type de crimes qui attireraient l’attention de HSI.

Mais HSI ne parle pas, donc nous devons tous attendre et voir si des Duggars sont giflés d’accusations criminelles.

Emelyne écrit sur les célébrités, la culture pop, le divertissement et la politique depuis 2010. Son travail a été vu chez Ravishly, Babble, Scary Mommy, The Mid, Redbook online et The Broad Side. Elle est la créatrice du blog Stay at Home Pundit et elle est co-animatrice du podcast hebdomadaire The More Perfect Union.