Pourquoi Joseph Al-Hajj, musicien de 80 ans, poursuit le gouvernement libanais pour la vaccination Covid

Un homme de 80 ans qui ne cherche qu’à apporter de la joie aux autres par la musique se bat maintenant pour le droit d’être vacciné.

Lorsque Covid-19 s’est répandu à travers le monde, Joseph al-Hajj était préoccupé par ses biens les plus précieux: ses poumons. Le musicien a cherché le vaccin pour protéger son corps et sa capacité à jouer de la musique de manière professionnelle.

Quand il a vu de jeunes législateurs le sauter dans la file d’attente pour le vaccin, cela l’a incité à se battre pour ses droits. Avec l’aide de son fils Fadi, qui se trouve être avocat, il a décidé de porter plainte contre le ministère de la Santé.

L’amour du Hajj pour la musique s’étend sur des générations

Le père de Hajj était également musicien. Il était un musicien professionnel avant qu’il y ait un Liban indépendant. Une fois que Hajj est tombé amoureux de la musique, il savait qu’il voulait répandre cette passion aux autres, sans limites ni limites.

«J’exerce mes fonctions de musicien auprès de n’importe quelle fête ou personne et tout le reste est la moindre de mes préoccupations», a-t-il déclaré.

Sa maison, qu’il partage avec sa femme, est remplie de portraits de moments de sa vie, y compris lui-même avec des instruments de musique.

Une photo notable est l’un de lui posant avec Betty Ford, épouse du président américain Gerald Ford. Elle a été prise en 1975 lors d’un spectacle de musique folklorique libanaise aux États-Unis.

En 1997, Hajj a joué pour le Pape Jean-Paul II au Liban. C’était juste la deuxième fois qu’un pape était dans le pays, et la première visite papale officielle.

Hajj insiste sur le fait qu’il ne cherche qu’à apporter de la joie aux autres à travers la musique et à protéger son propre bien-être.

Le combat pour ses droits

Le musicien de cuivres et de vent continue d’attendre chez lui à Mtein, à environ 30 km au nord-est de Beyrouth. Il attendait avec impatience les résultats de plusieurs sociétés pharmaceutiques et leur travail pour apporter rapidement des vaccins à la population générale du monde entier.

Hajj, qui se considère assez patient, a perdu son sang-froid lorsqu’il a lu les vaccinations des députés. L’action peut avoir enfreint les termes du plan national de vaccination, en particulier pour les personnes de plus de 75 ans.

«Je ne vais pas mentir, je suis très bouleversé», a déclaré Hajj à propos de la violation.

«J’attendais, j’attendais de sortir à nouveau et de jouer dans des fêtes et de rassembler les gens», a déclaré Hajj. La décision de porter plainte est intervenue après qu’il a commencé à perdre confiance dans les fonctionnaires du pays pour administrer leur plan de vaccination de la population.

Lorsqu’un juge a ordonné au ministère de le vacciner dans les 48 heures, Fadi a qualifié cela de «petite victoire pour la responsabilité». Le ministère a déclaré qu’il avait violé son droit à la vie et à la santé ainsi que l’égalité d’accès.

«Lorsque les politiciens protègent les auteurs et sont aussi impudiques, il n’y a qu’une seule autorité où vous pouvez chercher refuge: le pouvoir judiciaire», a déclaré Fadi.

Un revers mais tout espoir n’est pas perdu

Hamad Hasan, un ministre intérimaire de la Santé, a défendu la situation qui a engendré la confusion, déclarant qu’une «décision souveraine» était à l’œuvre et que le ministère avait lancé un appel.

Selon un dossier judiciaire, le gouvernement affirme qu’il «ne fait pas de discrimination entre les citoyens, mais plutôt qu’il leur donne à tous des chances égales d’accéder au vaccin».

Après que le ministère ait annoncé que le Hajj serait vacciné «tôt ou tard», le musicien a déclaré qu’il n’avait pas perdu espoir et qu’il attendrait son tour.

«J’espère qu’ils me le donneront bientôt», a-t-il déclaré. «Au printemps, les fleurs ici fleurissent et nous voulons jouer de la musique et prendre un verre.»

Alors que son cas fait son chemin à travers les tribunaux, l’artiste espère seulement travailler à nouveau et apporter un sourire et une acclamation à une foule accueillante, ce qui, espérons-le, est quelque chose que tout le monde doit espérer dans un proche avenir.

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop.