Pourquoi Johnny Carson «  ressentait  » Bob Hope, son invité fréquent sur «  The Tonight Show  »

Johnny Carson, l’hôte magnanime de Le spectacle de ce soir avec Johnny Carson, a invité le célèbre comédien Bob Hope à plusieurs reprises. Cependant, l’animateur du talk-show en privé «en voulait» à Hope.

Pourquoi Carson n’aimait pas avoir Bob Hope en tant qu’invité dans « The Tonight Show Starring Johnny Carson »

Le comédien Bob Hope lors d’une interview avec l’animateur Johnny Carson sur Le spectacle de ce soir le 5 septembre 1980 | Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images

Dans le livre de 2014 de Richard Zoglin sur le défunt comédien, Hope: artiste du siècle, il a révélé que l’un des invités les plus fréquents de Carson sur Le spectacle de ce soir – Hope – était aussi l’un de ses moins préférés.

Les visites de Hope au talk-show étaient répétitives, pleines de «lignes de bâillon manifestement préparées», a écrit Zoglin dans un extrait publié dans People. Il est venu armé de «blagues scénarisées», jamais ouvertes à aucune comédie improvisée.

«Un de ceux qui en ont eu assez [Hope’s] la routine était Johnny Carson », a poursuivi l’auteur.

Pour Carson, qui aimait discuter d’une grande variété de problèmes intellectuels et plaisanter avec les invités, cela le dérangeait que Hope «s’engageait rarement dans une conversation authentique». Mais à part l’ennui de Carson avec le shtick trop préparé de Hope, Zoglin a également théorisé certains conflits en coulisses. Le biographe a fait valoir:

La froideur entre eux était en partie le reflet de leur rivalité. Carson était la seule star de NBC à pouvoir défier Hope pour son influence sur le réseau. Pourtant, Hope, une centrale aux heures de grande écoute pour NBC depuis 1950, était toujours roi et Carson a dû différer.

Cela a créé une tension, car le Spectacle de ce soir l’hôte n’avait pas l’impression qu’il pourrait jamais refuser Hope, l’invité qu’il n’aimait même pas avoir.

«Carson n’aimait pas la façon dont Hope pouvait virtuellement se réserver sur Le spectacle de ce soir chaque fois qu’il avait quelque chose à promouvoir », affirmait Zoglin dans son livre,« ce qui semblait être tout le temps ».

Bob Hope, le comédien qui « ne pouvait pas abandonner la scène »

Peter Lassally, qui était producteur sur Le spectacle de ce soir Avec Johnny Carson, a rappelé comment les demandes spontanées de Hope ont diminué.

Portrait en studio du comédien et acteur Bob Hope, assis à un microphone de la radio NBC dans les années 1940 | Archives Hulton / Getty Images

CONNEXES: Pourquoi Johnny Carson n’a pas parlé à Joan Rivers au cours des 19 dernières années de sa vie

«Nous recevions une demande», a-t-il expliqué, «et Johnny disait:« Encore? Et je disais: «Voulez-vous lui dire non? Et il disait: ‘Non. Vous ne pouvez pas refuser Bob Hope. »

Alors que Carson s’est retiré des projecteurs en 1992, Hope a continué, alors même que sa santé commençait à décliner.

Comme l’a fait valoir le Huffington Post, «l’artiste du siècle ne pouvait pas abandonner la scène».

«Il a continué sa troupe bien au-delà de son apogée et dans ses années d’échec», poursuit la publication. Cela a affecté les performances de Hope en tant qu’invité sur des programmes comme Le spectacle de ce soir avec Johnny Carson.

« Dans son refus de démissionner, il a utilisé sa royauté de célébrité acquise pour faire des apparitions à la télévision et dans des concerts où il semblait hésitant et presque mort à son arrivée », a expliqué le Huffington Post.

La détermination obstinée de Hope à travailler jusqu’à sa vieillesse n’a fait que renforcer sa relation avec Carson. Comme l’écrit Zoglin:

Dans les dernières années, alors que son audition et sa vue étaient défaillantes, les apparitions de Hope devinrent encore plus un procès. Il avait souvent du mal à répondre aux questions de Carson, et Johnny devait s’en tenir précisément aux notes que son personnel lui avait données: s’il posait une question dans le désordre, Hope pourrait répondre à une autre question.

C’était tellement mauvais une nuit que le Spectacle de ce soir l’hôte a déclaré à un écrivain: «Si jamais je finis comme ça, les gars, je veux que vous me tiriez dessus.»