Pourquoi John Legend est la victime d’être un bon mari pour Chrissy Teigen

À la suite d’un autre article sur l’instagram de Chrissy Teigen à propos de son annulation (et en ayant apparemment beaucoup appris), John Legend a commencé à avoir des tendances sur Twitter – et non pour des raisons positives.

Les gens s’en prennent maintenant à Legend, 42 ans, pour être – et rester – marié à Teigen, affirmant que puisqu’il a choisi de l’épouser, ses valeurs doivent s’aligner sur les siennes.

Bien qu’il ne soit pas aussi vilipendé que sa femme, il y a beaucoup de haine et de ridicule dirigés contre Legend – et je ne pense pas qu’il mérite quoi que ce soit.

Je veux dire, ce n’est pas de sa faute si sa femme est méchante, non ?

Teigen surfait sur Twitter toxique et volait un peu trop près du soleil. Elle a dit un tas de choses très blessantes, allant même jusqu’à dire à Courtney Stodden qu’ils devraient se suicider.

Ces actions sont définitivement impardonnables, mais je peux pardonner à John Legend d’être resté fidèle à la femme qu’il aime, qui a « tout de lui ».

« Aimez vos courbes et tous vos bords, toutes vos imperfections parfaites », a écrit Legend à propos de Teigen dans « All of Me » – sa chanson la plus célèbre et celle qui a été inspirée par son fiancé d’alors, maintenant épouse.

À en juger par le fait qu’il est avec elle depuis si longtemps et qu’il est resté à ses côtés à travers toutes ses controverses, il le pense vraiment.

Les deux se sont rencontrés en 2006, se sont fiancés en 2011 et se sont mariés il y a près de 9 ans, en septembre 2013.

Ils partagent deux enfants – Luna, 5 ans et Miles, 3 ans – et ensemble, ils ont subi la perte d’un fils à naître qu’ils avaient nommé Jack, mort-né fin 2020.

Certains sur Twitter ont fait des déclarations affirmant que « qui vous épousez est le reflet direct de vos valeurs », ce qui implique que John Legend doit de facto être du même avis que Teigen sur toutes les questions, y compris ce qui l’a motivée à admettre l’intimidation.

Je ne suis pas d’accord avec ça.

Lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois, aucune de ces controverses ou intimidations n’avait eu lieu. En fait, Twitter venait à peine de naître.

Teigen a rejoint la plateforme en 2009.

Le premier incident signalé de Teigen semblant intimider les gens dans les Tweets s’est produit en 2011, lorsqu’elle s’est moquée de Linday Lohan dans un message supprimé depuis qui disait: « Lindsay ajoute quelques fentes supplémentaires à ses poignets lorsqu’elle voit Emma Stone. »

La suivante a eu lieu en 2013, lorsqu’elle a tweeté à la star de « Teen Mom » ​​Farrah Abraham qu’elle était une « pute », ajoutant que « tout le monde te déteste ». Ce tweet a également été supprimé.

Mais dans l’ensemble, à l’époque, la plupart de ce que Teigen a posté ont ravi le monde, avec GQ écrivant en 2013, « L’assaut de la génialité de Teigen commence en personne avec son bavardage incessant de gourmands et se poursuit sur son fil Twitter nerveux. »

Les gens changent.

Est-ce que je connais personnellement Teigen pour dire qu’elle était probablement une bonne personne avant de commencer son saccage ? Non, absolument pas.

Mais je crois que si elle avait toujours été cette personne mesquine, John Legend – qui semble être un être humain parfaitement sain d’esprit – n’aurait probablement pas noué le lien avec elle.

Et John Legend est une bonne personne, officiellement.

Il milite pour la fin de la pauvreté depuis plus d’une décennie maintenant et a lancé il y a un an une nouvelle organisation caritative qui fournit des ressources aux enfants malades et blessés.

Il a soutenu plusieurs organisations caritatives bien connues et on dit qu’il est un gars sympa à tous points de vue.

Si quoi que ce soit, John Legend est une victime ici.

Il aime sa femme, mais pas Internet dans son ensemble, et à l’ère d’Internet dans laquelle nous vivons, cela peut être un problème pour lui.

Il y a quelques jours à peine, Legend a été vu à l’avant-première du nouveau film Space Jam sans Teigen à ses côtés.

On ne sait pas pourquoi elle n’était pas là avec lui, mais certains pensent que cela a quelque chose à voir avec toute la mauvaise presse qu’elle a et qu’elle ne veut pas pleuvoir sur le défilé de Legend, car il a écrit la chanson « Crowd Go Crazy » pour la bande originale.

À l’époque où le couple a fait une fausse couche, on pensait que leur mariage était dans les cordes parce que Chrissy Teigen est tombée dans une dépression qui a pesé sur eux deux, une dépression similaire à la dépression dans laquelle elle semble être tombée maintenant après le scandale de la cyberintimidation.

Teigen a publié post après post à quel point elle se sentait mal et comment elle voulait changer et devenir une meilleure personne pour son mari et ses enfants – et je ne peux m’empêcher de penser que Legend a eu une influence sur cette nouvelle direction.

Alors qu’il est resté terriblement silencieux sur lui-même et sa relation avec sa femme et ses controverses sur l’intimidation, Legend est restée à ses côtés et l’a aidée à sortir de certaines eaux boueuses sur Twitter.

« Être mariée à Chrissy et voir certains des défis qu’elle a face aux médias sociaux », a déclaré Legend en mai. « C’est juste plus difficile pour les femmes, parce qu’il y a beaucoup plus de contrôle sur leur apparence et les gens se sentent beaucoup plus à l’aise d’être méchants avec eux qu’avec les hommes. Juste voir la différence entre la façon dont je suis traité et comme le fait Chrissy. »

John Legend est victime d’être un bon mari.

Les gens s’attendent-ils à ce qu’il divorce simplement de sa femme et de la mère de ses enfants pour des choses blessantes qu’elle a faites à d’autres dans le passé ?

Comme je l’ai dit, les gens peuvent changer, et je suis sûr que Legend essaie de soutenir sa femme et d’assurer un bon avenir pour eux et leurs enfants.

Il peut parfois devoir s’asseoir dans l’allée pendant 30 minutes avant d’entrer chaque fois qu’il rentre à la maison.

Mais aucun de nous ne sait ce que l’un d’eux est vraiment derrière des portes closes dans sa propre maison.

Et plus sérieusement, il ne mérite pas la haine qu’il reçoit.

Je respecte John Legend pour avoir soutenu sa femme et l’avoir aidé à résoudre tous les problèmes avec lesquels elle se débat.

C’est ce qu’il y a de mieux pour Internet, sa femme et ses enfants.

Pour le meilleur ou pour le pire, jusqu’à ce qu’ils se séparent – ​​tu te souviens ?

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et les relations.