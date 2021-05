Pourquoi John Cena s’est excusé auprès de la Chine en mandarin à propos de Taiwan

Mardi, l’acteur et lutteur professionnel John Cena a partagé une vidéo sur le site de réseau social chinois Weibo, s’excusant auprès de la Chine après avoir accordé une interview promotionnelle pour son prochain film, Fast & Furious 9, qui l’a atterri dans l’eau chaude.

Pourquoi John Cena s’est-il excusé auprès de la Chine?

Au cours de l’interview, Cena a déclaré que Taiwan serait le premier «pays» à pouvoir regarder le dernier opus de la série Fast and Furious, Fast and Furious 9.

Cette déclaration, suggérant que Taiwan est un pays, a suscité l’indignation des nationalistes chinois, ce qui a amené Cena à publier sa toute petite vidéo d’excuses, parlée en mandarin. Après que l’interview ait été diffusée avec le faux pas de Cena, l’acteur a été confronté à de sérieuses réactions de la part des fans chinois lui demandant de s’excuser en mandarin pour avoir qualifié Taiwan de pays.

Le prochain film de Cena devrait sortir aux États-Unis le 25 juin. La date de sortie en Chine a cependant été fixée au 21 mai après avoir passé les approbations de censure chinoises requises pour sa sortie en salles.

«J’ai fait une erreur», a déclaré Cena dans la vidéo. «J’aime et je respecte la Chine et le peuple chinois.»

«Je suis vraiment désolé pour mes erreurs», a poursuivi l’acteur. «Vous devez comprendre que j’aime et je respecte la Chine et le peuple chinois. Je suis désolé. »

Pourquoi Taiwan est-il si important pour la Chine?

La Chine a pris le contrôle de Taiwan en 1945, et depuis lors, elle a été considérée comme une province séparatiste par Pékin, la capitale de la République populaire de Chine, et non par un pays. Actuellement, très peu de pays reconnaissent Taiwan comme un pays.

Selon le New York Times, le faux pas de Cena était si offensant en Chine parce que «les questions de souveraineté et de territoire sont des questions passionnées motivées par un fort sentiment de nationalisme».

Le territoire étant une question passionnante en Chine, l’insinuation de Cena selon laquelle Taiwan n’était pas une province séparatiste chinoise était considérée comme ignorante et insultante pour le peuple chinois.

Hollywood et la Chine

La Chine est actuellement le deuxième plus grand marché cinématographique au monde, représentant plus de 25% des parts de marché au box-office mondial. Pour cette raison, Hollywood utilise souvent ce marché comme une opportunité de profit en exportant des films à revenus partagés en Chine.

Si l’exportation de films vers la Chine est bénéfique pour Hollywood, cela signifie que les acteurs et les sociétés de production doivent rester sur leurs gardes pour éviter de perdre le marché chinois. Cela a été particulièrement important compte tenu des tensions croissantes entre Hollywood et la Chine pendant le COVID-19. Comme Cena, une longue liste de célébrités se sont retrouvées à s’excuser à profusion auprès de la Chine après avoir fait un faux pas concernant le paysage géopolitique.

John Cena parle-t-il le mandarin, ou était-ce uniquement pour la publicité?

De nombreux fans de Cena lui ont demandé de s’excuser en mandarin afin de montrer du respect aux téléspectateurs offensés. Heureusement pour le lutteur professionnel, en 2014, la société de lutte professionnelle WWE (World Wrestling Entertainment) a enseigné à certains de ses lutteurs quelques phrases en mandarin afin que la société gagne du terrain en Chine. Cena est devenue accro et étudie la langue depuis. Alors que certains utilisateurs de Weibo n’ont pas tardé à pardonner à l’acteur, d’autres ne l’ont pas été, qualifiant sa vidéo de «non sincère» et ont émis l’hypothèse qu’il la publiait simplement pour le politiquement correct.

