Pourquoi Joel a pris la bonne décision à la fin de « The Last of Us » selon la théorie

Depuis le jeu vidéo vilain chien a été lancé en 2013, il y a eu débat fin choquante qui avait. Comme dans l’histoire originale, le Série « Le dernier d’entre nous » Le voyage des protagonistes s’est terminé avec Joel prenant une décision extrême pour sauver la vie d’Ellie. Bien que beaucoup aient critiqué ses actions, il existe une théorie qui pourrait le soutenir.

ALERTE SPOIL. Dans le épisode 9 de l’émission HBO Maxintitulé « Look for the Light » (« Cherchez la lumière »), dont la première a eu lieu le 12 mars 2023, Joel et Ellie sont arrivés aux Lucioles, concluant leur mission.

Cependant, le personnage de Pedro Pascal a découvert que, pour obtenir l’échantillon de l’adolescent, ils ont dû retirer une partie de son cerveau et, par conséquent, il mourrait. Joël n’a pas hésité à s’en prendre à « tous les bâtards qui se sont mis sur son chemin » (comme dirait Bill) et tuez les lucioles à l’hôpital pour arriver à Ellie.

En outre, a tiré sur le chirurgien qui voulait le menacer avec un scalpel et a tué Marleen pour qu’elle ne les poursuive pas par la suite. Tout cela sachant que Ellie aurait été prête à se sacrifier pour sauver l’humanité et faire »Ce qui est correcte”.

Pour beaucoup, la décision aurait été facile, puisqu’ils sont clairs que la vie d’une fille ne pèse pas plus que celle de centaines de milliers de personnes (sinon de millions, bien que nous ne sachions pas quels seront les résultats de l’après-apocalyptique les recensements le sont). Dès lors, le fait que Joël ait décidé de sacrifier l’humanité a été très critiqué.

Si vous pensez que oui, voici une théorie des fans qui pourrait vous faire changer d’avis.

POURQUOI JOEL AURAIT-IL PRIS LA BONNE DÉCISION À LA FIN DE « THE LAST OF US » ?

Après la grande finale de « The Last of Us », le débat sur la décision de Joel a inondé les réseaux sociaux. Cependant, il existe une théorie, propagée par l’utilisateur @cribabybluqui a séduit de nombreux internautes et affirme que Les scientifiques de Firefly n’avaient ni les connaissances ni les moyens de développer un vaccin ou guérir contre Cordyceps, le sacrifice d’Ellie aurait donc été vain.

Tout d’abord, il indique que les médecins que nous avons vus devaient être très jeunes au début de l’épidémieayant environ 20 ou 25 ans lorsque l’apocalypse s’est produite, ils ne sauraient donc pas vraiment comment faire la procédure et extraire un remède.

« Vous ne pouvez pas me convaincre que les scientifiques de Firefly n’ont pas abandonné l’école de médecine à mi-parcours.», a-t-il commenté sur sa vidéo TikTok.

Les scientifiques avaient déjà anesthésié Ellie lorsque Joel l’a trouvée à la fin de « The Last of Us » (Photo : HBO)

« Quand j’ai entendu Marleen dire ‘ils pensent qu’ils doivent enlever la partie du cerveau pour pouvoir multiplier les cellules et créer un remède’, j’ai pensé ‘et si ça ne marche pas ? alors tu aurais tué la seule fille qui est immunisée‘. Je sais qu’il s’agit d’un dilemme moral de sauver une personne plutôt que le reste du monde et la science n’est pas censée avoir d’importance, mais la science compte et Ellie mourrait pour rienil ajouta

POURQUOI N’ONT-ILS PAS PU DÉVELOPPER UN VACCIN ?

La vidéo de l’utilisateur a été partagée par des milliers d’autres comptes, qui ont approuvé sa position, et pour nous, cela a du sens. Non seulement parce que les médecins de Firefly sont restés fidèles à la technologie de 2003 et ont pris la décision hâtive de tuer leur seul échantillon, mais aussi à cause d’un facteur factuel très important : il n’y a pas de vaccins antifongiques pour protéger les personnes à risque à ce jour.

Même dans les premiers épisodes, lorsqu’ils ont montré l’origine de l’épidémie à Jakarta et ont pris un spécialiste pour l’analyser, le mycologue a précisé qu’il n’y avait pas de vaccin contre une infection fongique.

Si avec la technologie actuelle, des milliers de professionnels et toutes les ressources possibles, il n’a pas été possible de faire quelque chose de ce type, c’est il est peu probable que l’équipe obsolète des Fireflies réussisse.

Bien sûr, Joel n’en a pas tenu compte au moment de prendre sa décision., parce qu’il ne se souciait que de sauver Ellie, que le reste du monde soit mort ou non. Mais cette explication est pour ceux qui le critiquent en utilisant le plus grand bon argument, car très probablement ils n’auraient réussi à sauver personne et, ce faisant, ils tueraient Ellie.

COMMENT VOIR « THE LAST OF US » ?

« Le dernier d’entre nous » Il est sorti le dimanche 15 janvier 2023. Actuellement, vous pouvez voir tous les épisodes de sa première saison sur la plateforme de streaming HBO Max. Vous n’avez besoin que d’un abonnement au service pour en profiter.