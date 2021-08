Pourquoi Jimmy Fallon est nommé dans le procès pour agression sexuelle d’Horatio Sanz

Le comédien et ancien membre de la distribution de « Saturday Night Live » Horatio Sanz aurait soigné et agressé sexuellement une jeune fille de 17 ans lors d’une soirée « SNL » en 2002, selon un procès déposé auprès de la Cour suprême de l’État de York.

Dans sa plainte, les avocats représentant une femme identifiée uniquement comme Jane Doe affirment que les membres de la distribution « SNL », y compris Jimmy Fallon, étaient présents à plusieurs soirées au cours desquelles Sanz l’aurait soignée.

Selon le procès, elle et Sanz se sont rencontrés pour la première fois en octobre 2000, moment auquel Sanz a commencé à la poursuivre de manière inappropriée, étant « coquette et physiquement affectueuse … en l’embrassant sur la joue et en mettant ses mains sur sa taille ».

Pourquoi Jimmy Fallon a-t-il été nommé dans le procès pour agression sexuelle contre Horatio Sanz ?

Fallon, qui n’est pas nommé comme accusé dans l’affaire, est mentionnée comme l’une des nombreuses personnes que la plainte allègue avoir assisté à des événements où Sanz amènerait son accusatrice alors qu’elle était encore mineure.

Fallon et Sanz auraient envoyé un e-mail à la fille en 2000, alors qu’elle avait 15 ans et que Sanz avait 31 ans.

La femme affirme avoir rencontré Sanz après que lui et Fallon l’aient contactée par e-mail à partir d’un compte NBC. La jeune fille alors âgée de 15 ans dirigeait un site de fans « SNL » à l’époque.

Une fois qu’ils se sont connectés, dit-elle, Sanz a commencé à la toiletter.

L’adolescent aurait assisté à plusieurs reprises aux enregistrements de « SNL » au cours de la période 2000-2001, attendant dans la file d’attente avec des amis pour voir l’émission et obtenir des autographes des membres de la distribution.

Elle a été autorisée à participer à sa première after-party avec le casting en mai 2001. Bien qu’elle sache qu’elle avait 16 ans, la jeune fille a reçu de l’alcool, qu’elle a bu en compagnie de Sanz. Lors d’une autre fête la semaine suivante, elle affirme qu’il l’a assise sur ses genoux pendant qu’il parlait avec un groupe de 6 à 10 personnes.

Puis, en août, Sanz aurait envoyé un message instantané à une de ses amies adolescentes sur AOL Messenger, en utilisant le pseudo « Marblechomper ». Promettre? »

Ils ont continué à échanger des messages, Sanz lui donnant des informations sur les futurs hôtes «SNL» et les invités musicaux afin qu’elle puisse les publier sur son site.

Peu de temps après, Sanz aurait commencé à envoyer des messages sexuels explicites et des demandes de photos nues au mineur.

Selon le procès, Sanz a commencé à diriger des conversations « pour discuter de sexe, d’expériences sexuelles, d’activités sexuelles, de fantasmes sexuels » et de masturbation. Il l’a également encouragée à prendre « des photographies révélatrices et des photographies qui la dépeignaient comme plus mature ».

Dans leurs textes, il utilisait des termes dégradants, tels que « salope », « salope » et « salope ».

Jimmy Fallon aurait assisté à des soirées où la mineure aurait bu de l’alcool en sa présence.

Sanz l’aurait invitée à plusieurs soirées «SNL» où elle aurait bu en s’asseyant avec Jimmy Fallon et d’autres.

Un extrait de documents judiciaires indique :

« Lors de la fête, le demandeur a dit à Jimmy Fallon qu’elle était au lycée, ce à quoi il a commenté: » Vous avez donc quelques années avant d’obtenir votre diplôme « et a demandé au demandeur ce qu’elle avait l’intention d’étudier à l’université. Ils ont également discuté du prochain SAT du demandeur. Les gens assis à la table est devenu très silencieux lorsque la plaignante a révélé qu’elle était une collégienne au lycée… Lors de la fête, Fallon a également présenté la plaignante au producteur Lorne Michaels et ils ont discuté du site Web Jimmy Fallon de la plaignante. «

SNL Studios et NBC Universal sont cités comme accusés pour avoir permis le « comportement de harcèlement sexuel et prédateur de ses employés ».

Le procès indique également que plusieurs amis de la jeune fille l’ont avertie de rester à l’écart d’un autre acteur anonyme qui, selon eux, avait agressé sexuellement ou harcelé d’autres personnes. Elle dit que Sanz a dit à ses amis d’arrêter de parler aux gens des abus présumés.

« Les accusés NBC étaient au courant ou auraient dû être au courant du harcèlement sexuel et de la conduite prédatrice de ses employés envers les femmes et les filles, mais ont continué à faciliter leur conduite et celle des autres, ce qui a causé un préjudice au demandeur et à d’autres », affirment les documents.

Sanz aurait agressé sexuellement le mineur en 2002.

Les allégations d’agression sexuelle dans cette affaire proviennent d’un incident qui s’est produit lorsque la jeune fille avait 17 ans.

Selon le procès, Sanz l’aurait emmenée faire un tour en limousine suivi de deux soirées « SNL », au cours desquelles Sanz aurait commencé à « l’embrasser, lui tripoter les seins, lui tripoter les fesses et la pénétrer numériquement » sans son consentement.

Ces actions ont été observées par d’autres fêtards et anciens membres de la distribution, mais encore une fois, personne n’a rien fait pour intervenir, à part une personne qui s’est prétendument exclamée : « Êtes-vous sérieux ? »

Fallon n’est pas nommé par rapport à cet incident.

Le procès affirme que Sanz a avoué l’agression et le toilettage en 2019.

Tout au long du reste de l’expérience de la jeune fille au lycée, elle a continué à assister à des soirées avec des acteurs et à échanger des messages et des images explicites avec Sanz. Elle dit qu’elle a souffert de dépression et de honte, ce qui l’a amenée à se soigner elle-même avec des drogues dissociatives et de l’alcool et, à un moment donné, à demander une hospitalisation.

Lorsqu’elle a contacté Sanz pour lui dire qu’elle avait été hospitalisée, elle a déclaré qu’il avait « réagi avec agacement » et avait orienté la conversation vers le sexe.

Il a continué à lui envoyer des messages sexuels pendant plusieurs années.

Il n’y a aucune référence au moment où les deux ont cessé d’être en contact, mais elle affirme que lorsqu’elle est tombée sur Sanz en 2019 lors d’un événement comique, il « a admis s’être livré à de fréquents » cybersexe « avec elle et a en outre admis et s’est vanté auprès du demandeur que il s’est masturbé pendant leurs conversations alors qu’elle était mineure. »

Des mois plus tard, en novembre 2019, elle aurait reçu des SMS de remords de Sanz dans lesquels il se disait « très désolé », « très stupide » et « un fluage blessé ».

Il aurait également envoyé un texto: « Si vous voulez me rencontrer, vous avez tous les droits. Croyez-moi, je ne suis plus comme ça. »

Sanz nie les allégations.

L’avocat Andrew Brettler a nié les allégations au nom de Sanz.

« Même si elle répète souvent ses allégations ridicules ou essaie de faire appel à d’autres noms de premier plan pour attirer l’attention des médias, elles seront toujours fausses. »

Il affirme également dans sa déclaration qu’avant le dépôt de la plainte, la jeune fille a demandé 7,5 millions de dollars « en échange de son silence », ce que Sanz et lui ont refusé de payer.

La femme anonyme demande des dommages-intérêts non spécifiés et note qu’elle est victime d’abus sexuels sur des enfants qui ont subi des dommages psychologiques et émotionnels.

Megan Hatch est un écrivain à YourTango qui couvre la culture pop, l’amour et les relations, et les soins personnels.