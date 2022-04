Pourquoi Jim Carrey prend-il sa retraite ? L’acteur dévoile ses motivations et sa nouvelle passion

Avec le film de »Sonic le hérisson 2 » sur le point d’être créée, où Jim Carrey jouera à nouveau le méchant docteur Robotnik, l’acteur s’est retrouvé à donner diverses interviews pour promouvoir le film, surprenant tout le monde quand au cours de l’une d’entre elles, il a exprimé de manière très calme et naturelle qu’il s’éloignerait des caméras en se donnant une pause de sa carrière d’acteur.

L’acteur de 60 ans a fait l’annonce de manière si inattendue qu’il n’a même pas émis de communiqué de presse ou d’interview spéciale, puisque le sujet a simplement été présenté comme une question de plus avec la promotion du deuxième volet de Sonic, qui sortira le 8 avril prochain de cette année.

La nouvelle est survenue lorsque le présentateur de télévision Kit Aspirateur d’Access Hollywood, a partagé avec enthousiasme avec Jim Carrey que la chanteuse Dolly Parton avait déclaré qu’elle voulait qu’il joue Porter Warner dans son biopic. Carrey a été touché par la considération de Dolly, mais juste après, il a dit: « C’est une belle chose, mais je vais prendre ma retraite. »

Cela pourrait aussi vous intéresser : Aphasie : quelle est la maladie qui a poussé Bruce Willis à prendre sa retraite ?







Cependant, une fois que Kit s’est demandé s’il était vraiment sérieux, l’acteur a clairement indiqué qu’il l’était, bien qu’il ait mis en garde contre la situation presque divine qui pourrait l’empêcher. « Je suis assez sérieux. Eh bien, ça dépend, si les anges apportent une sorte de script écrit à l’encre d’or qui me dit que ça va être très important pour les gens de le voir, je pourrais continuer sur la route, mais je vais faire une pause », il déclaré.

Carrey a expliqué qu’il profite actuellement d’une « vie tranquille » pleine d’activités récréatives telles que la peinture. »J’aime vraiment ma vie détendue. J’adore mettre de la peinture sur toile et j’aime vraiment ma vie spirituelle, et j’ai l’impression, et c’est quelque chose que vous n’entendrez peut-être jamais une autre célébrité dire, j’en ai assez fait. »

Avec plus de quatre décennies d’expérience, Jim Carrey a participé à toutes sortes de films, se distinguant par sa performance irrévérencieuse et émotionnelle dans chacun d’eux, étant considéré comme l’un des grands acteurs de la comédie.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Pourquoi Quentin Tarantino ne veut-il faire que dix films ?

Son catalogue de films comprend des classiques tels que « The Mask » de 1995, « A Couple of Idiots » de 1994, « Batman Forever » de 1995, « Liar, Liar » de 1997, « Irene, me and the other me » de 2000, « Dick et Jane » de 2005, »Eternal Sunshine of the Spotless Mind » de 2004, »Yes sir » de 2008, parmi tant d’autres.

»Sonic the Hedgehog 2 » est-il le dernier film de Jim Carrey ? Il faudra voir dans le futur, quand même, n’oubliez pas d’aller profiter de la cassette ce 8 avril.