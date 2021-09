Pourquoi Jessica Capshaw a quitté Grey’s Anatomy

Au L’anatomie de GreyComme dans toutes les séries longues, les personnages passent par leurs cycles. Cela ne signifie pas que les fans toléreront ou accepteront facilement le départ d’un acteur qu’ils aiment beaucoup. Que c’est-il passé avec Jessica Capshaw, responsable de l’interprétation Robins de l’Arizona, n’a pas fait exception. Beaucoup ont regretté qu’au cours de la 14e saison de la série, ils aient dû dire au revoir au drame médical de abc.







L’actrice a rejoint le milieu de la cinquième saison et s’est rapidement classée parmi les chouchous. L’arc narratif qu’il a formé avec son partenaire Callie, avec qui après la rupture il a dû contester la garde légale de sa fille, Sophie, a été l’une des plus intenses de L’anatomie de Grey. Au fil du temps, le médecin Nicole Herman est revenue avec une proposition qui a servi à rapprocher la distance qui la séparait de Callie et Sophie, ils avaient trouvé une nouvelle maison à New York et avaient déménagé dans la Grosse Pomme.

Ce qu’ils ont dit officiellement de Grey’s Anatomy

Toutes les décisions créatives d’une série ont des versions officielles et des rumeurs qui sont générées autour d’elles. Dans le cas d L’anatomie de Grey, la sortie de Jessica Capshaw a été annoncée sur les réseaux en même temps que celle de Sarah a dessiné (Kepner d’avril). Responsable d’expliquer ce qui s’est passé était le showrunner de la série, Krista Vernoff, qui a signé la déclaration de la série de Shonda rime dans lequel ce qui s’est passé a été raconté.

Jesica Capshaw et Sarah Drew sont parties la même saison.



« Les personnages d’Arizona et d’April seront toujours connectés à L’anatomie de Grey grâce au travail extraordinaire de Jessica Capshaw et Sarah a dessiné« , il a compté Vernoff. « Notre travail en tant que scénaristes est de suivre les histoires là où ils veulent aller, et cela signifie parfois dire au revoir aux personnages que nous aimons. », a terminé le showrunner, tout en soulignant le « privilège » travailler avec de telles actrices.

La polémique qui a indigné les responsables de Grey’s Anatomy

Bien qu’ayant fait une annonce, en L’anatomie de Grey Ils n’ont pas pu contrôler les spéculations qui ont été générées autour du départ de deux des personnages les plus aimés des fans. Au Date limite Un article a été publié qui a suscité la controverse et l’indignation des responsables de la série médicale. Là, il a été signalé Ellen Pompeo comme responsable du départ de ses collègues membres de la distribution.

Depuis 2005, le seul travail cohérent de Pompeo était Grey's Anatomy.



Selon le support mentionné, Pompeo a conclu un accord de deux ans qui portait son salaire à 20 millions de dollars par an. Avec ce motif, abc aurait dû réduire les dépenses dans d’autres secteurs, et cela aurait à voir avec A dessiné et Capshaw. Encore une fois, c’était Vernoff celui qui a rompu le silence et a dit que la déclaration « Cela implique une notion patriarcale ancienne et brisée selon laquelle les femmes doivent être montées les unes contre les autres et que le succès d’une femme coûtera le reste ».

Le retour de Jessica Capshaw

Lorsque Jessica Capshaw à gauche de L’anatomie de GreyIl l’a fait avec une déclaration dans laquelle il a exprimé toute sa gratitude. « Au cours des dix dernières années, j’ai eu l’étrange privilège de non seulement jouer Robins de l’Arizona mais je suis aussi tombé profondément amoureux de le faire. « , compté dans Twitter. « Elle a été l’une des premières membres de la communauté LGBTQ à figurer dans un rôle principal à la télévision par câble. Son impact sur le monde durera pour toujours », a-t-il condamné.

Le 26 août, le tournage de la 18e saison a commencé.



Pendant longtemps, la porte d’un potentiel retour de Arizona resté ouvert. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune confirmation d’une éventuelle apparition de Jessica dans la série. Cependant, dans son profil IMDb est crédité pour les deux premiers épisodes de la 18e saison de L’anatomie de Grey. Il faudra attendre le 30 septembre, date à laquelle la série revient officiellement sur l’écran de abc.