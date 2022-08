Pourquoi Jennifer Walters et Bruce Banner sont au Mexique dans le premier chapitre de « She-Hulk »

La nouvelle série de Disney+« elle hulk« , a déjà créé son premier chapitre, excitant tous les fans de merveillemais, sans aucun doute, principalement aux Mexicains, qui ont dû ressentir une grande fierté de voir que les personnages principaux de l’histoire sont dans leur pays.

Tellement de Jennifer Walters Quoi Bruce Bannière Ils démarrent ce nouveau projet en s’installant sur une plage mexicaine, mais pas pour prendre des vacances, bien au contraire, car ils doivent travailler sur quelque chose de très important.

POURQUOI HULK ET SON COUSIN SONT AU MEXIQUE ?

Comme on s’en souviendra, dès que Hulk vit que sa cousine devenait comme elle, il décida de l’emmener avec lui, atteignant le Mexique, où Iron Man avait construit un abri pour Bruce afin de contrôler sa colère.

La raison pour laquelle ils sont tous les deux là est qu’elle doit apprendre à contrôler sa colère et ses nouveaux pouvoirs grâce à une série d’exercices et de méditations et ainsi éviter les problèmes que Hulk avait lorsqu’il est devenu.

Hulk et sa cousine, Jennifer, sur une plage mexicaine tout en s’entraînant à maîtriser leurs pouvoirs et leur colère (Photo : Marvel Studios)

POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI LE MEXIQUE ?

La personne qui a décidé que ces scènes se dérouleraient au Mexique était Jessica Gao, la créatrice de cette histoire, et dans une interview avec Sensacine, elle a révélé la raison du choix du pays latin, même si la réponse était un peu drôle et totalement inattendue.

Elle, bien que cela semble quelque peu illogique ou tiré d’une comédie, a indiqué qu’elle avait choisi le Mexique uniquement parce qu’elle voulait travailler et être en vacances en même temps, mais ses plans ne se sont pas déroulés comme elle le souhaitait.

Les réalisateurs de la série n’ont pas donné l’autorisation ou le budget pour se rendre au Mexique, ils ont donc été obligés de recréer une plage dans leurs plateaux d’enregistrement.

« J’ai proposé la plage mexicaine parce que, honnêtement, je voulais que Marvel m’envoie passer des vacances pendant que nous travaillions, mais ce n’était pas possible, nous avons donc dû reconstruire cette plage en studio, cependant, j’avoue que c’était ma vraie motivation pour avoir écrit cette scènea commenté.