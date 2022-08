Pourquoi Jennette McCurdy s’est vu interdire d’être amie avec Miranda Cosgrove lorsqu’ils ont enregistré « iCarly »

Ces derniers jours, Jenette McCurdy a attiré l’attention de la presse et du grand public grâce à la publication de son livre autobiographique « I’m Glad My Mom Died » (en espagnol : « Je suis content que ma mère soit morte ») le 9 août dernier. Dans le texte, l’ancienne actrice américaine de 30 ans a révélé les abus qu’il a subis de la part de sa mère Debra McCurdy Oui les terribles expériences qu’il a vécues en travaillant sur la série Nickelodeon « iCarly » ou « Sam & Cat ».

De plus, l’ancienne star de la jeunesse a raconté quelques moments de sa vie qui ont impliqué Miranda Cosgroveson partenaire de distribution dans « étonnamment”. De cette façon, il a déclaré que sa mère n’avait jamais regardé favorablement le protagoniste de la célèbre émission de télévision.

Puis, dans les lignes suivantes, découvrez parce que jennette mccurdy était interdit se lier d’amitié avec Miranda Cosgrove quand ils ont enregistré la série à succès de Nickelodéon « étonnamment”.

POURQUOI EST-IL INTERDIT A JENETTE MCCURDY D’ETRE AMIS AVEC MIRANDA COSGROVE ?

Comme raconté Jenette McCurdy dans son livre, elle a rencontré Miranda Cosgrove dans l’enregistrement du pilote de la série télévisée. Ainsi, il décrit que sa première impression a été très bonne, puisque Miranda Il lui a envoyé un panier de douceurs et une carte cadeau après ce premier travail ensemble : « Je suis vraiment surpris qu’une autre enfant actrice soit si gentille avec moi”écrit-il en rappelant le climat hostile et concurrentiel de l’industrie.

D’accord avec « Initié”, McCurdy il a grandi dans une maison mormone. Par conséquent, la religion a joué un rôle très important pour sa famille. En ce sens, sa mère n’a pas vu de bon yeux l’actrice également de « Drake et Josh ». Ceci, surtout, parce qu’il a dit grossièreté et « il a nommé Dieu en vain ». Alors, sa mère lui a interdit de devenir son amie.

« Maman m’a averti de ne pas trop m’approcher de Miranda parce qu’elle ne croit pas en Dieu.”a écrit. « Même si maman a dit de ne pas aller près de Miranda, je voulais vraiment le faire. Je voulais qu’un peu de son génie déteint sur moi. Et elle avait l’air gentille aussi, ce qui est difficile à être si tu es cool. »il ajouta.

JENETTE MCCURDY N’A PAS RESPECTÉ L’INTERDICTION

Malgré tout, la relation entre les deux actrices s’est renforcée au fil du temps et l’interprète de Sam Pucket souligne que cela a été développé, avant tout, par le biais de messages texte.

«Parfois, si maman venait me demander ce que je faisais, je lui disais que je parlais à Miranda, mais la plupart du temps, je réduisais la fenêtre de texte AIM (un service de chat) et je mentais et disais que je faisais mes devoirs. . Elle ne m’a pas questionné. Dès qu’elle quittait la pièce, je remontais la fenêtre de texte et je commençais à rire »a-t-il exprimé.

COMMENT EST LA RELATION ACTUELLE ENTRE JENETTE MCCURDY ET MIRANDA COSGROVE ?

Après la fin de « étonnamment”, Jenette McCurdy Il a avoué qu’il avait peur de perdre son amitié avec Miranda Cosgrove. Cependant, leur relation s’est renforcée et son partenaire de casting est devenu un grand soutien pour faire face aux troubles alimentaires de l’ancienne actrice. « Mon amitié avec Miranda a été une source de camaraderie et de soutien émotionnel, je suis aussi ami avec le reste de la distribution, mais ma connexion avec Miranda est différente et spéciale »a écrit dans « Je suis content que ma mère soit morte ».

« J’aime Miranda, je l’aimerai toujours, elle a une place très spéciale dans mon cœur. Cela m’a aidé à grandir et à guérir en tant que personne. Maintenant, nous avons tous les deux grandi, mais je serai toujours là pour la soutenir. »a également déclaré dans une récente interview pour «Divertissement ce soir”.

Elle a également révélé que la dernière fois qu’elle a contacté son amie, elle lui a écrit un message de soutien à propos de son livre : « J’ai hâte qu’il le lise, je pense qu’il va vraiment aimer ça, je pense qu’il va beaucoup rire et s’identifier à beaucoup de choses« , il a souligné McCurdy.

QU’EST-CE QUE MIRANDA COSGROVE A DIT SUR LES RÉVÉLATIONS DE JENETTE MCCURDY DANS SON LIVRE ?

Après les révélations de Jenette McCurdy dans son autobiographie, Miranda Cosgrove a été consulté parNew York Times » a propos. De cette façon, l’actrice a exprimé qu’elle n’était pas au courant de la situation que traversait son partenaire et a regretté d’être dans son « propre monde » et de ne pas se rendre compte qu’elle passait un si mauvais moment.

De plus, elle a déclaré qu’elle était toujours très joyeuse sur le plateau d’enregistrement, faisant rire tous ses camarades de classe. Enfin, il a assuré que les portes de «étonnamment» serait toujours ouvert pour leur ami : « Si jamais je voulais y retourner, bien sûr, la porte serait toujours ouverte. Mais je pense qu’il fait beaucoup de choses sympas qu’il veut faire. »a commenté l’interprète.