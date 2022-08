Pourquoi Jennette McCurdy n’apparaît pas dans la nouvelle série « iCarly »

L’actrice qui a participé à la série populaire »étonnamment », jennette mccurdy a révélé pourquoi il avait décidé de ne pas reprendre son rôle de Sam Puckett dans la reprise de la série produite par Paramount +. Dans ses nouveaux mémoires « I’m Glad My Mom Died », McCurdy a décrit un appel téléphonique qu’elle a eu avec sa co-vedette. Miranda Cosgrove de revenir pour une nouvelle série »iCarly ».

« Je lui ai dit ‘Miranda, je ne vais pas réinitialiser. Il n’y a rien que tu puisses dire pour me convaincre' », a écrit McCurdy. « Elle m’a expliqué qu’elle pensait que le redémarrage pourrait être une opportunité pour nous tous dans le casting de » revenir en arrière « , peut-être que nous aurons d’autres opportunités. » Il a poursuivi en décrivant comment il avait dit à Cosgrove qu' »il y a des choses plus importantes que l’argent. Et ma santé mentale et mon bonheur entrent dans cette catégorie ».

Après cela, je continue d’expliquer comment il se fait que tous les deux ont mis fin à ladite conversation. « Il y a eu un moment de silence. C’est un de ces rares moments où j’ai l’impression de ne pas avoir dit trop ou trop peu. J’ai l’impression de me représenter correctement et je ne changerais rien à la façon dont je l’ai dit. Je Nous avons terminé notre conversation, nous nous sommes promis de rester en contact et nous avons raccroché.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Combien de séries Dan Schneider a-t-il créées et lesquelles ont eu le plus de succès







Le manque d’intérêt de McCurdy à reprendre son rôle « iCarly » est compréhensible étant donné le traumatisme considérable que l’actrice a subi dans la sitcom Nickelodeon, qui s’est déroulée de 2007 à 2012. Un incident qu’elle a détaillé dans ses mémoires impliquait un membre d’équipage anonyme qui a tenté de faire pression sur un McCurdy mineur à boire de l’alcool.

Dans le livre de McCurdy, vous pouvez également lire comment sa défunte mère, Debra, a abusé et contrôlé sa vie, qui n’a pas permis à l’enfant actrice de se baigner seule et a contrôlé la quantité de calories qu’elle consommait. McCurdy a finalement pris sa retraite d’acteur en mars 2021, quelques mois seulement avant la première en juin de la série Paramount + iCarly.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Logan Lerman, l’acteur original de Percy Jackson apparaîtra-t-il dans la nouvelle série Disney+ ?

Bien que Jennette ait décidé de ne pas revenir pour la nouvelle série de redémarrage, le personnage de Sam n’a pas été oublié dans l’univers » iCarly », puisque dans son premier épisode, il a été révélé que Sam vivait son rêve d’être dans un gang de motards, un détail qui fait référence à la fin de la série Nickelodeon en 2012.

Même en rejetant la participation à la série, McCurdy a également expliqué dans son livre que son amitié avec Cosgrove a été l’une des plus proches qu’il ait eu au fil du temps. » Notre amitié est pure. Notre amitié s’est renforcée depuis la fin de « iCarly ». Nous sortons trois ou quatre fois par semaine. L’une des nuits est généralement une soirée pyjama », lit-on dans le livre de souvenirs « I’m Glad My Mom Died » de McCurdy.